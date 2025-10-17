newspaper
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Σταύρος Δημοσθένους: Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες της εκτέλεσης του Κύπριου επιχειρηματία
Κόσμος 17 Οκτωβρίου 2025 | 15:55

Σταύρος Δημοσθένους: Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες της εκτέλεσης του Κύπριου επιχειρηματία

Ποιος ήταν ο Σταύρος Δημοσθένους που δολοφονήθηκε στην Κύπρο

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τα πορτοκαλί superfoods που θρέφουν, τονώνουν και προστατεύουν

Τα πορτοκαλί superfoods που θρέφουν, τονώνουν και προστατεύουν

Spotlight

Συνεχίζονται οι έρευνες μετά τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους, ενώ εντοπίστηκε φλεγόμενο βαν στην περιοχή της Γερμασόγειας που φαίνεται να χρησιμοποίησαν οι δράστες.

Σοκ έχει προκαλέσει η εκτέλεση του Κύπριου επιχειρηματία και παράγοντα του ποδοσφαίρου

Σύμφωνα με το Sigmalive, οι έρευνες διεξάγονται σε τρία σημεία.

Αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι ο Σταύρος Δημοσθένους είχε δολοφονηθεί σε αυτοκινητόδρομο, ωστόσο η εκτέλεσή του έγινε σε δρόμο κοντά στο σπίτι του.

Ο δρόμος κοντά στο σπίτι του Σταύρου Δημοσθένους, όπου δολοφονήθηκε. Πηγή φωτογραφίας: sigmalive.com

Στο αυτοκίνητο επέβαινε και ο ένας γιος του 49χρονου επιχειρηματία.

Σύμφωνα με το Sigmalive, το βαν τους έκοψε τον δρόμο, ενώ μοτοσικλετιστής άνοιξε πυρ κατά του αυτοκινήτου του Δημοσθένους.

Η Καθημερινή της Κύπρου, αντίθετα, αναφέρει ότι το βαν άνοιξε τις πόρτες του και οι δράστες άνοιξαν πυρ, χρησιμοποιώντας καλάσνικοφ.

Οι δράστες φαίνεται να γνώριζαν με ακρίβεια τις κινήσεις του θύματος και να είχαν σχεδιάσει προσεκτικά το σχέδιο διαφυγής τους, σημειώνει το ίδιο μέσο.

Ο γιος του επιχείρησε να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο, ωστόσο είχε τροχαίο ατύχημα σε αυτοκινητόδρομο γι’ αυτό και υπήρξε η σύγχυση για το πού έγινε η δολοφονία.

Ο θάνατος του Δημοσθένους διαπιστώθηκε από τους γιατρούς όταν τελικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Δείτε σχετικό βίντεο:

YouTube thumbnail

Η επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση φόνου που διαπράχθηκε σήμερα λίγο πριν τις 10:00 το πρωί στη Λεμεσό, με θύμα τον Σταύρο Δημοσθένους, 49 ετών τέως από Λεμεσό.

Οι έρευνες βρίσκονται στο αρχικό στάδιο διερεύνησης.

Θα γίνουν δηλώσεις αναφορικά με το περιστατικό στην Αστυνομική Διεύθυνση Επαρχίας Λεμεσού», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση των αστυνομικών αρχών.

Ο Σταύρος Δημοσθένους ήταν πρόεδρος στην Καρμιώτισσα

Ο 49χρονος επιχειρηματίας ήταν ιδιαίτερα γνωστός στον χώρο του ποδοσφαίρου, με πολυετή παρουσία σε ομάδες της Λεμεσού.

Συγκεκριμένα διετέλεσε πρόεδρος της Καρμιώτισσας και του Άρη, ενώ είχε υπάρξει και παράγοντας στον Απόλλωνα Λεμεσού.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου αποφάσισε την αναβολή όλων των αγώνων της Καρμιώτισσας στα πρωταθλήματα Ανδρών, Νέων και Παίδων που ήταν ορισμένοι από σήμερα μέχρι την ερχόμενη Κυριακή.

«Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Διευθυντής και τα μέλη του προσωπικού της ΚΟΠ, εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την Καρμιώτισσα και τους οικείους του εκλιπόντος», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Σταύρος Παπασταύρου: Κοινή πρόσκληση με Κρις Ράιτ για τη Διάσκεψη P-TEC στην Αθήνα

Σταύρος Παπασταύρου: Κοινή πρόσκληση με Κρις Ράιτ για τη Διάσκεψη P-TEC στην Αθήνα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα πορτοκαλί superfoods που θρέφουν, τονώνουν και προστατεύουν

Τα πορτοκαλί superfoods που θρέφουν, τονώνουν και προστατεύουν

Business
Μυτιληναίος: Να επαναλειτουργήσουν τα κλειστά εργοστάσια NFM

Μυτιληναίος: Να επαναλειτουργήσουν τα κλειστά εργοστάσια NFM

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ινδία: Διαψεύδει τους ισχυρούς Τραμπ ότι θα παύσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία
Κόσμος 17.10.25

Η Ινδία διαψεύδει τους ισχυρούς Τραμπ ότι θα παύσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών στην Ινδία διευκρίνισε ότι δεν γνωρίζει την ύπαρξη συζήτησης για τον περιορισμό της αγοράς ρωσικού πετρελαίου, όπως είχε υποστηρίξει ο Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Βρετανία: Τρεις νεοναζί καταδικάστηκαν σε φυλάκιση – Σχεδίαζαν επιθέσεις σε τζαμιά και συναγωγές
Θαύμαζαν τον Χίτλερ 17.10.25

Τρεις νεοναζί καταδικάστηκαν σε φυλάκιση στη Βρετανία - Σχεδίαζαν επιθέσεις σε τζαμιά και συναγωγές

Στα εκατοντάδες μηνύματα που είχαν στείλει οι τρεις νεοναζί αναφερόντουσαν, ανάμεσα σε άλλα, στην εκτέλεση του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σουνακ και στον βασανισμό ιμάμηδων

Σύνταξη
Ουκρανία: Τόμαχοκ στο Κίεβο θα θεωρηθούν εχθρική ενέργεια, λέει η Ρωσία – Έκπληξη Ζελένσκι από την επικοινωνία Τραμπ με Πούτιν
Ανακάτεμα της τράπουλας 17.10.25

Τόμαχοκ στο Κίεβο θα θεωρηθούν εχθρική ενέργεια, λέει η Ρωσία - Έκπληξη Ζελένσκι από την επικοινωνία Τραμπ με Πούτιν

Ενόψει της συνάντησης Τραμπ - Ζελένσκι σήμερα στον Λευκό Οίκο, η Ρωσία ξεκαθαρίζει ότι η παράδοση πυραύλων Τόμαχοκ στην Ουκρανία θα θεωρηθεί εχθρική ενέργεια

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μαδαγασκάρη: Ο ηγέτης του πραξικοπήματος ορκίστηκε πρόεδρος
Διεθνής καταδίκη 17.10.25

Ο ηγέτης του πραξικοπήματος ορκίστηκε πρόεδρος στη Μαδαγασκάρη

Ο επικεφαλής του πραξικοπήματος δήλωσε πως ο στρατός κατέλαβε την εξουσία στη Μαδαγασκάρη και διέλυσε όλους τους θεσμούς εκτός από την κάτω βουλή του κοινοβουλίου, την Εθνοσυνέλευση

Σύνταξη
Η Βενεζουέλα αναπτύσσει δυνάμεις στα σύνορα με την Κολομβία, ενώ οι ΗΠΑ έπληξαν άλλο ένα σκάφος στην Καραϊβική
Κόσμος 17.10.25

Η Βενεζουέλα αναπτύσσει δυνάμεις στα σύνορα με την Κολομβία, ενώ οι ΗΠΑ έπληξαν άλλο ένα σκάφος στην Καραϊβική

Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα σε Βενεζουέλα και ΗΠΑ - Ο Μαδούρο απαντά με στρατιωτικά γυμνάσια στην ανάπτυξη αμερικανικών πλοίων, που συνεχίζουν να πλήττουν σκάφη στην Καραϊβική

Σύνταξη
Γάζα: Οι IDF θα τοποθετήσουν σήματα στην «Κίτρινη Γραμμή» – Απαγορεύεται να την περνούν οι Παλαιστίνιοι
Ανακοίνωση Κατζ 17.10.25

Οι IDF θα τοποθετήσουν σήματα στην «Κίτρινη Γραμμή» στη Γάζα - Απαγορεύεται να την περνούν οι Παλαιστίνιοι

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ έδωσε τη συγκεκριμένη εντολή στις IDF - Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα κάνει έκκληση να επιτραπεί η είσοδος περισσότερων τροφίμων στη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ταϊβάν: Αεροσυνοδός πέθανε αφού ασθένησε σε πτήση – Η εταιρεία ζήτησε απόδειξη ότι της είχε εγκριθεί… άδεια
Στην Ταϊβάν 17.10.25

Αεροσυνοδός πέθανε λίγο μετά την ασθένεια που ένιωσε σε πτήση - Σάλος με το μήνυμα της εταιρείας

Η 34χρονη νοσηλευόταν στο νοσοκομείο από τις 24 Σεπτεμβρίου ώσπου άφησε την τελευταία της πνοή - Σε «λάθος υπαλλήλου» απέδωσε η EVA Air το σοκαριστικό μήνυμα

Σύνταξη
Ουκρανία – Ρωσία: Το συμβούλιο ασφαλείας συγκάλεσε ο Πούτιν – Επίσκεψη Ζελένσκι σε επιχείρηση όπλων στις ΗΠΑ
Κινητικότητα 17.10.25

Συμβούλιο ασφαλείας συγκάλεσε ο Πούτιν - Επίσκεψη Ζελένσκι στην επιχείρηση που κατασκευάζει Τόμαχοκ στις ΗΠΑ

Η Ουκρανία ξανά στο προσκήνιο μετά την επικοινωνία του Τραμπ με τον Πούτιν και ενόψει της σημερινής συνάντησής του με τον Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι Τόμαχοκ φεύγουν, ο Πούτιν έρχεται – Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο
Τετ α τετ στον Λευκό Οίκο 17.10.25

Οι Τόμαχοκ φεύγουν, ο Πούτιν έρχεται - Ο Τραμπ συναντά τον Ζελένσκι και ένας νέος κύκλος παζαριού ξεκινά για την Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να φέρει την «ειρήνη» στην Ουκρανία, ενθαρρυμένος από την κατάπαυση πυρός στη Γάζα - Νέες συναντήσεις με Ζελένσκι και Πούτιν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μητσοτάκης: «Η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία»
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Μητσοτάκης: «Η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία»

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Περιφερειακή Έδρα του Πρωτοδικείου Αθηνών στο Περιστέρι, όπου επισήμανε ότι η μεταρρύθμιση «προωθείται με πείσμα, επιμονή και εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη».

Σύνταξη
Το «επικοινωνιακόν» και το «στιγμιαίον»
Το φανταχτερό και το ακαριαίο 17.10.25

Το «επικοινωνιακόν» και το «στιγμιαίον»

Οι ισορροπημένες αντιδράσεις και προσεγγίσεις είναι αγαθό εν ανεπαρκεία, σε όλα —κατά το μάλλον ή ήττον— τα πεδία της ατομικής δραστηριότητας και του κοινωνικού βίου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Eurostat: Τρίτη στην ΕΕ η Ελλάδα στη σπατάλη τροφίμων, πάνω από 200 κιλά ανά κάτοικο το 2023 (Γραφήματα)
Στοιχεία Eurostat 17.10.25

Τρίτη στην ΕΕ η Ελλάδα στη σπατάλη τροφίμων, πάνω από 200 κιλά ανά κάτοικο το 2023 (Γραφήματα)

Πάνω από 58 εκατ. τόνοι τροφικών αποβλήτων κατέληξαν στα σκουπίδια το 2023, το 9% προτού καν καταναλωθούν - Περισσότερα από τα μισά προέρχονται από τα νοικοκυριά, σύμφωνα με τη Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Melina: Η Ελληνογαλλίδα μουσικός ανάμεσα στους 15 υποψήφιους των Music Moves Europe Awards 2026
Music 17.10.25

Melina: Η Ελληνογαλλίδα μουσικός ανάμεσα στους 15 υποψήφιους των Music Moves Europe Awards 2026

Η Ελληνογαλλίδα Melina, βρίσκεται ανάμεσα στους υποψήφιους στα φετινά Music Moves Europe Awards, έναν θεσμό που τιμά τους νέους καλλιτέχνες που διαμορφώνουν τον ήχο της Ευρώπης σήμερα και αύριο.

Σύνταξη
Mην το παίρνετε προσωπικά, απλά σας έκαναν… εργασιακό ghosting – Η τάση που φθείρει την επαγγελματική αυτοπεποίθηση
«Τι συμβαίνει;» 17.10.25

Mην το παίρνετε προσωπικά, απλά σας έκαναν… εργασιακό ghosting – Η τάση που φθείρει την επαγγελματική αυτοπεποίθηση

Το επαγγελματικό ghosting αποτελεί πηγή απογοήτευσης για όσους αναζητούν εργασία και αναμένουν απάντηση ακόμα και όταν δεν πρόκειται να προσληφθούν

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Πλακιάς: Τα παιδιά μας δεν έπεσαν υπέρ πατρίδος, τα σκότωσε η πατρίδα – Αν σβήσουν τα ονόματά τους θα τα ξαναγράψω
Τέμπη 17.10.25

Πλακιάς: Τα παιδιά μας δεν έπεσαν υπέρ πατρίδος, τα σκότωσε η πατρίδα – Αν σβήσουν τα ονόματά τους θα τα ξαναγράψω

Ο Νίκος Πλακιάς απάντησε στις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη ότι τα ονόματα των 57 θυμάτων των Τεμπών στο Σύνταγμα θα τα σβήσει ο καιρός και του Βασίλη Φεύγα ότι «τα παιδιά δεν έπεσαν για την πατρίδα»

Σύνταξη
Βουλή: Από τις 27 Οκτώβρη η εισαγωγή του «κόφτη» στα μικρόφωνα στην αίθουσα της Ολομέλειας
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Βουλή: Από τις 27 Οκτώβρη η εισαγωγή του «κόφτη» στα μικρόφωνα στην αίθουσα της Ολομέλειας

Το τεχνικό κομμάτι της όλης διαδικασίας έχει ήδη ολοκληρωθεί και το σύστημα που θα επιτρέπει στον εκάστοτε προεδρεύοντα να κλείνει τα μικρόφωνα των βουλευτών που ξεπερνούν κατά πολύ το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό χρόνο στις τοποθετήσεις τους είναι ήδη τοποθετημένο

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Γερουλάνος: «Η αναγέννηση της αγροτικής παραγωγής βασική αποστολή του ΠΑΣΟΚ» – Σκληρή απάντηση σε Φεύγα για Τέμπη
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Γερουλάνος: «Η αναγέννηση της αγροτικής παραγωγής βασική αποστολή του ΠΑΣΟΚ» – Σκληρή απάντηση σε Φεύγα για Τέμπη

«Βλέπουμε να μαραζώνει και να καταστρέφεται η αγροτική παραγωγή» σημείωσε ο κ. Γερουλάνος, που απάντησε στον Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το μνημείο των Τεμπών

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η Μάργκαρετ Θάτσερ είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, υποστηρίζει νέο βιβλίο
Επιθυμίες 17.10.25

Η Μάργκαρετ Θάτσερ είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, υποστηρίζει νέο βιβλίο

Ένα νέο βιβλίο υποστηρίζει ότι η πρώην Βρετανίδα πρωθυπουργός, Μάργκαρετ Θάτσερ, είχε μια «εξωσυζυγική φιλία» που περιλάμβανε «χάϊδεμα ποδιών» και δύο εξωσυζυγικές σχέσεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ινδία: Διαψεύδει τους ισχυρούς Τραμπ ότι θα παύσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία
Κόσμος 17.10.25

Η Ινδία διαψεύδει τους ισχυρούς Τραμπ ότι θα παύσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών στην Ινδία διευκρίνισε ότι δεν γνωρίζει την ύπαρξη συζήτησης για τον περιορισμό της αγοράς ρωσικού πετρελαίου, όπως είχε υποστηρίξει ο Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Η παρακάμερα από τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι (vid)
Euroleague 17.10.25

Η παρακάμερα από τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι (vid)

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι μετά από μια σπουδαία ανατροπή στο φινάλε και μια μέρα μετά η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε το βίντεο από την παρακάμερα, με όσα συνέβησαν στο ματς εντός και εκτός παρκέ.

Σύνταξη
Ευλογιά των προβάτων: Σύλληψη ενός 60χρονου στο τελωνείο των Κήπων που προσπάθησε να περάσει εμβόλια
Ελλάδα 17.10.25

Συνελήφθη 60χρονος που προσπάθησε να περάσει από τα σύνορα στον Έβρο εμβόλια για την ευλογιά των προβάτων

Πολλοί κτηνοτρόφοι ζητούν να εμβολιάσουν τα κοπάδια τους ενάντια στην ευλογιά των προβάτων - Το ΥΠΑΑΤ επισημαίνει ότι συνεχίζει να λαμβάνει μέτρα για την επιδημία αλλά και για τα παράνομα εμβόλια

Σύνταξη
Το «εγχειρίδιο» του διπρόσωπου συντρόφου: Η βία κατά των γυναικών ξεκινά πιο νωρίς και πιο ύπουλα από όσο νομίζαμε
Δεσμός τραύματος 17.10.25

Το «εγχειρίδιο» του διπρόσωπου συντρόφου: Η βία κατά των γυναικών ξεκινά πιο νωρίς και πιο ύπουλα από όσο νομίζαμε

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι οι δράστες ενδοοικογενειακής βίας ακολουθούν ένα τακτικό «εγχειρίδιο» χειραγώγησης, σχεδιασμένο για να δημιουργεί αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν «δεσμό τραύματος»

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο