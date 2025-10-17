Συνεχίζονται οι έρευνες μετά τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους, ενώ εντοπίστηκε φλεγόμενο βαν στην περιοχή της Γερμασόγειας που φαίνεται να χρησιμοποίησαν οι δράστες.

Σοκ έχει προκαλέσει η εκτέλεση του Κύπριου επιχειρηματία και παράγοντα του ποδοσφαίρου

Σύμφωνα με το Sigmalive, οι έρευνες διεξάγονται σε τρία σημεία.

Αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι ο Σταύρος Δημοσθένους είχε δολοφονηθεί σε αυτοκινητόδρομο, ωστόσο η εκτέλεσή του έγινε σε δρόμο κοντά στο σπίτι του.

Στο αυτοκίνητο επέβαινε και ο ένας γιος του 49χρονου επιχειρηματία.

Σύμφωνα με το Sigmalive, το βαν τους έκοψε τον δρόμο, ενώ μοτοσικλετιστής άνοιξε πυρ κατά του αυτοκινήτου του Δημοσθένους.

Η Καθημερινή της Κύπρου, αντίθετα, αναφέρει ότι το βαν άνοιξε τις πόρτες του και οι δράστες άνοιξαν πυρ, χρησιμοποιώντας καλάσνικοφ.

Οι δράστες φαίνεται να γνώριζαν με ακρίβεια τις κινήσεις του θύματος και να είχαν σχεδιάσει προσεκτικά το σχέδιο διαφυγής τους, σημειώνει το ίδιο μέσο.

Ο γιος του επιχείρησε να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο, ωστόσο είχε τροχαίο ατύχημα σε αυτοκινητόδρομο γι’ αυτό και υπήρξε η σύγχυση για το πού έγινε η δολοφονία.

Ο θάνατος του Δημοσθένους διαπιστώθηκε από τους γιατρούς όταν τελικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση φόνου που διαπράχθηκε σήμερα λίγο πριν τις 10:00 το πρωί στη Λεμεσό, με θύμα τον Σταύρο Δημοσθένους, 49 ετών τέως από Λεμεσό.

Οι έρευνες βρίσκονται στο αρχικό στάδιο διερεύνησης.

Θα γίνουν δηλώσεις αναφορικά με το περιστατικό στην Αστυνομική Διεύθυνση Επαρχίας Λεμεσού», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση των αστυνομικών αρχών.

Ο Σταύρος Δημοσθένους ήταν πρόεδρος στην Καρμιώτισσα

Ο 49χρονος επιχειρηματίας ήταν ιδιαίτερα γνωστός στον χώρο του ποδοσφαίρου, με πολυετή παρουσία σε ομάδες της Λεμεσού.

Συγκεκριμένα διετέλεσε πρόεδρος της Καρμιώτισσας και του Άρη, ενώ είχε υπάρξει και παράγοντας στον Απόλλωνα Λεμεσού.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου αποφάσισε την αναβολή όλων των αγώνων της Καρμιώτισσας στα πρωταθλήματα Ανδρών, Νέων και Παίδων που ήταν ορισμένοι από σήμερα μέχρι την ερχόμενη Κυριακή.

«Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Διευθυντής και τα μέλη του προσωπικού της ΚΟΠ, εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την Καρμιώτισσα και τους οικείους του εκλιπόντος», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.