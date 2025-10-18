Kύπρος: Συνελήφθη πρώην ποδοσφαιριστής για τη δολοφονία Δημοσθένους

Πρώην ποδοσφαιριστής συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία Δημοσθένους στη Λεμεσό, έξω από το σπίτι του. Οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στον ποδοσφαιριστή, όταν ταυτοποίησαν την μοτοσικλέτα του, η οποία φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες της δολοφονίας του επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους.

Ο 45χρονος πρώην ποδοσφαιριστή, θα οδηγηθεί την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στο δικαστήριο της Λεμεσού ώστε να εκδοθεί διάταγμα προφυλάκισης. Δεν είναι γνωστό αν ο 45χρονος συμμετείχε στην δολοφονία ή αν είχε δηλώσει απώλεια της μηχανής που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες.

Οι ανακριτές αναμένεται να παρουσιάσουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον σχετίζεται με την υπόθεση της εγκληματικής ενέργειας, πέρα από το επιβεβαιωμένο γεγονός πως η μηχανή είναι γραμμένη στο όνομά του.

Η μηχανή που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία Δημοσθένους εντοπίστηκε την Παρασκευή σε παραλιακή περιοχή της Λεμεσού.

Τα σενάρια για τη δολοφονία Δημοσθένους

Ο επιχειρηματίας ο οποίος ήταν στο παρελθόν πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας της Καρμιώτισσας, δολοφονήθηκε έξω από το σπίτι του στη Λεμεσό το πρωί της Παρασκευής. Στο αυτοκίνητο επέβαινε και ο ένας γιος του 49χρονου επιχειρηματία. Ένα βαν τους έκοψε τον δρόμο, ενώ μοτοσικλετιστής άνοιξε πυρ κατά του αυτοκινήτου του σύμφωνα με το Sigmalive.

Η Καθημερινή της Κύπρου, αντίθετα, αναφέρει ότι το βαν άνοιξε τις πόρτες του και οι δράστες άνοιξαν πυρ, χρησιμοποιώντας καλάσνικοφ. Οι δράστες φαίνεται να γνώριζαν με ακρίβεια τις κινήσεις του θύματος και να είχαν σχεδιάσει προσεκτικά το σχέδιο διαφυγής τους, σημειώνει το ίδιο μέσο.

Ο γιος του επιχείρησε να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο, ωστόσο είχε τροχαίο ατύχημα σε αυτοκινητόδρομο γι’ αυτό και υπήρξε η σύγχυση για το πού έγινε η δολοφονία. Ο θάνατος του Δημοσθένους διαπιστώθηκε από τους γιατρούς όταν τελικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.