Συμβόλαιο θανάτου πίσω από τη δολοφονία του 49χρονου στην Κύπρο – Τι έγραφαν ρωσικά ΜΜΕ για τον επιχειρηματία
Ελλάδα 30 Οκτωβρίου 2025 | 21:31

Συμβόλαιο θανάτου πίσω από τη δολοφονία του 49χρονου στην Κύπρο – Τι έγραφαν ρωσικά ΜΜΕ για τον επιχειρηματία

Οι ελληνικές αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο η δολοφονία του επιχειρηματία να σχετίζεται με μέλη της ρωσικής μαφίας, που δρουν και στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Σχέσεις με διαφορά ηλικίας: 7 επιστημονικά δεδομένα

Σχέσεις με διαφορά ηλικίας: 7 επιστημονικά δεδομένα

Spotlight

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του επιχειρηματία και προέδρου ποδοσφαιρικής ομάδας, Σταύρου Δημοσθένους, στην Λεμεσό στην Κύπρο.

Στα χέρια των Αρχών βρίσκονται δύο Έλληνες ομογενείς από τη Γεωργία, οι οποίοι συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, σε εκτέλεση ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης που είχαν εκδοθεί σε βάρος τους.

Αρνούνται τις κατηγορίες

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για συμμετοχή στη δολοφονία εκ προμελέτης του 49χρονου επιχειρηματία και προέδρου του ποδοσφαιρικού σωματείου Καρμιώτισσα, Σταύρου Δημοσθένους, που σημειώθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2025 στην Κύπρο.

Οι 28χρονοι συλληφθέντες κρατούνται στο αστυνομικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, ενώ αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα, για να ξεκινήσει η διαδικασία της έκδοσής τους. Και οι δύο αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή τους με την δολοφονία.

Οι συλληφθέντες είναι ξαδέρφια με καταγωγή από την Γεωργία, ο ένας έχει γεννηθεί στις Σέρρες και η μητέρα του μένει στη Θεσσαλονίκη. Ο άλλος έχει γεννηθεί στη Γεωργία και έχει συγγενείς στην Κατερίνη. Κανένας από τους δύο δεν είχε ποινικό μητρώο.

Παράλληλα, νωρίς το βράδυ ολοκληρώθηκε και η έρευνα του Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε σπίτι της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Πώς έφθασε η αστυνομία στα ίχνη τους

Πληροφορίες του Βασίλη Λαμπρόπουλου, αναφέρουν ότι η αστυνομία έφθασε στα ίχνη των δυο εκτελεστών, καθώς αξιοποιήθηκαν και πληροφορίες και εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας.

Αρχικά αξιοποιήθηκε μία σειρά στοιχείων από τον εντοπισμό κάποιων προσώπων που σχετίζονται με την κλοπή και την παροχή των οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στη δολοφονική επίθεση.

Ένα πρόσωπο εξ αυτών είναι ένας 57χρονος Έλληνας κρατούμενος στις φυλακές της Κύπρου, ο οποίος προσεγγίστηκε και εντοπίστηκε από τις κυπριακές αρχές. Από εκεί αντλήθηκαν στοιχεία για τους φυσικούς αυτουργούς της επίθεσης.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, φαίνεται ότι οι δύο αυτοί νεαροί διέμεναν στην Πάφο και ήρθαν στην Ελλάδα μόνο για να αποφύγουν τη σύλληψή τους.

Η εμπλοκή της ρωσικής μαφίας

Όπως επεσήμανε ο αστυνομικός συντάκτης, είναι σημαντικά τα στοιχεία που είχαν αναδειχθεί προ της δολοφονίας για τον άτυχο επιχειρηματία.

Υπήρχαν αναφορές από ρωσικές εφημερίδες και τον ρωσικά ΜΜΕ -προ της δολοφονίας- ότι είχε σχέσεις με Ρώσους ολιγάρχες, ότι είχε υποβοηθήσει σε διαχείριση ύποπτων κεφαλαίων, ότι είχε τον έλεγχο του λιμανιού της Λεμεσού κι άλλες ύποπτες δραστηριότητες.

Οι ελληνικές αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο η δολοφονία του επιχειρηματία να σχετίζεται με μέλη της ρωσικής μαφίας, που δρουν και στην Ελλάδα.

Markets
Νέα «ήθη» στην Ευρώπη… trading ομολόγων που ακόμη δεν έχουν εκδοθεί!

Νέα «ήθη» στην Ευρώπη… trading ομολόγων που ακόμη δεν έχουν εκδοθεί!

Vita.gr
Σχέσεις με διαφορά ηλικίας: 7 επιστημονικά δεδομένα

Σχέσεις με διαφορά ηλικίας: 7 επιστημονικά δεδομένα

Business
HELLENiQ ENERGY: Στο 3,7% οι μετοχές που πούλησε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

HELLENiQ ENERGY: Στο 3,7% οι μετοχές που πούλησε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

inWellness
inTown
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Πάνω από 600 τόνοι απόβλητα μεταφέρθηκαν από την Κέρκυρα στην Πρέβεζα – Στον εισαγγελέα αύριο οι συλληφθέντες
Ελλάδα 30.10.25

Πάνω από 600 τόνοι απόβλητα μεταφέρθηκαν από την Κέρκυρα στην Πρέβεζα – Στον εισαγγελέα αύριο οι συλληφθέντες

Από τις αρμόδιες Αρχές δόθηκε διορία 24 ωρών να γίνει εκταφή των αποβλήτων που ενταφιάστηκαν παράνομα και να απομακρυνθούν μαζί με του υπόλοιπους τόνους

Σύνταξη
Νεκρά ζώα εντοπίστηκαν στον Ίασμο Ροδόπης – Φόβος για την πιθανότητα ζωονόσων
Παράνομο νεκροταφείο 30.10.25

Νεκρά ζώα εντοπίστηκαν στον Ίασμο Ροδόπης – Φόβος για την πιθανότητα ζωονόσων

Μετά από καταγγελία φιλοζωικού συλλόγου της Ξάνθης, στην περιοχή του Ιάσμου εντοπίστηκαν νεκρά ζώα, παραγωγικά και ζώα συντροφιάς, με τον φόβο των ζωονόσων να είναι μεγάλος

Σύνταξη
ΕΘΑΑΕ: Πιστοποίηση σε οκτώ ακόμη προγράμματα σπουδών στα μη κρατικά πανεπιστήμια – Σε εκκρεμότητα οι τρεις νομικές σχολές
Ιδιωτικά πανεπιστήμια 30.10.25

Έλαβαν πιστοποίηση οκτώ ακόμη προγράμματα σπουδών - Σε εκκρεμότητα οι τρεις νομικές σχολές

Το Ανώτατο Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) ενέκρινε 24 από τα 28 συνολικά προγράμματα σπουδών που είχαν κατατεθεί από τα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια. Τέσσερα προγράμματα παραμένουν σε εκκρεμότητα μεταξύ αυτών τρεις νομικές σχολές.

Σύνταξη
Έλεγε ότι είναι μέλος μυστικιστικής οργάνωσης και βίαζε 14χρονη – Κατέγραφε με το κινητό του τις ασελγείς πράξεις
Πετράλωνα 30.10.25

Έλεγε ότι είναι μέλος μυστικιστικής οργάνωσης και βίαζε 14χρονη – Κατέγραφε με το κινητό του τις ασελγείς πράξεις

Ο 63χρονος γνωρίζοντας ότι διώκεται, κρυβόταν σε σπίτι στα Πετράλωνα προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη - Σε βάρος του εκκρεμούσε σε ποινή κάθειρξης 7 ετών για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Κλείνουν 204 καταστήματα για τον… «εξορθολογισμό του δικτύου» – Έντονη αντίδραση των εργαζομένων
Ανησυχία και δυσαρέσκεια 30.10.25

Κλείνουν 204 καταστήματα ΕΛΤΑ για τον… «εξορθολογισμό του δικτύου» - Έντονη αντίδραση των εργαζομένων

«Κλειστόν» στην ταμπέλα θα δείχνει λίαν συντόμως σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα. Πώς δικαιολογεί η εταιρεία τα «λουκέτα». Έντονη αντίδραση των εργαζομένων και αναστάτωση από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη.

Σύνταξη
Σχολεία: Επιμένει στις συγχωνεύσεις το υπ. Παιδείας – Κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις η εκπαιδευτική κοινότητα
Mπαλάκι ευθυνών 30.10.25

Σχολεία: Επιμένει στις συγχωνεύσεις το υπ. Παιδείας – Κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις η εκπαιδευτική κοινότητα

Σε πανεκπαιδευτική κινητοποίηση καλεί στις 6 Νοεμβρίου η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής, με αίτημα να ακυρωθούν οι συγχωνεύσεις τμημάτων στα σχολεία. Μιλάνε στο in γονείς και εκπαιδευτικοί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εκτελεστής και οδηγός φέρεται να είναι οι δύο 28χρονοι που συνελήφθησαν για τη μαφιόζικη δολοφονία στην Κύπρο
Ελλάδα 30.10.25

Εκτελεστής και οδηγός φέρεται να είναι οι δύο 28χρονοι που συνελήφθησαν για τη μαφιόζικη δολοφονία στην Κύπρο

Οι δύο άνδρες με καταγωγή από τη Γεωργία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη μετά τα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης που είχαν εκδώσει οι κυπριακές Αρχές

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Κλείνουν δεκάδες καταστήματα – Στα «κάγκελα» οι δήμαρχοι
Αναστάτωση 30.10.25

«Αιφνίδιος θάνατος» για δεκάδες καταστήματα των ΕΛΤΑ - Στα «κάγκελα» οι δήμαρχοι

Σε μια νέα συνθήκη μπαίνουν όπως φαίνεται από τις 3 Νοεμβρίου δεκάδες δήμοι σε όλη τη χώρα καθώς προ των πυλών βρίσκεται το κλείσιμο 200 και πλέον καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την εταιρεία. Δήμαρχοι, κυρίως από την επαρχία, δεν κρύβουν την ανησυχία τους και διαμαρτύρονται για τα «λουκέτα».

Σύνταξη
Πάνω από 600 τόνοι απόβλητα μεταφέρθηκαν από την Κέρκυρα στην Πρέβεζα – Στον εισαγγελέα αύριο οι συλληφθέντες
Ελλάδα 30.10.25

Πάνω από 600 τόνοι απόβλητα μεταφέρθηκαν από την Κέρκυρα στην Πρέβεζα – Στον εισαγγελέα αύριο οι συλληφθέντες

Από τις αρμόδιες Αρχές δόθηκε διορία 24 ωρών να γίνει εκταφή των αποβλήτων που ενταφιάστηκαν παράνομα και να απομακρυνθούν μαζί με του υπόλοιπους τόνους

Σύνταξη
Λέικερς: Η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία των σπορ είναι γεγονός! – Νέος ιδιοκτήτης ο Μαρκ Γουόλτερ
Μπάσκετ 30.10.25

Λέικερς: Η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία των σπορ είναι γεγονός! – Νέος ιδιοκτήτης ο Μαρκ Γουόλτερ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του NBA ενέκρινε ομόφωνα την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των Λέικερς στον Μαρκ Γουόλτερ, σε μία πώληση γιγαντιαίων διαστάσεων για τον επαγγελματικό αθλητισμό.

Σύνταξη
Αστερίξ – Ολυμπιακός 0-3: Επιβλητική εμφάνιση στο Βέλγιο και πρόκριση στην επόμενη φάση!
CEV Champions League 30.10.25

Αστερίξ – Ολυμπιακός 0-3: Επιβλητική εμφάνιση στο Βέλγιο και πρόκριση στην επόμενη φάση!

Τα κορίτσια του Ολυμπιακού πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση στο Μπέβερεν και και με νίκη 3-0 σετ προκρίθηκαν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League γυναικών.

Σύνταξη
Άρης: Το παιχνίδι «κλειδί» με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο και τα δεδομένα που διαμορφώνονται με το νέο φορμάτ
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Άρης: Το παιχνίδι «κλειδί» με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο και τα δεδομένα με το νέο φορμάτ

Ο Άρης έχει 9 βαθμούς στο Κύπελλο, περιμένει τον ΠΑΟΚ στο «Βικελίδης» κι είναι το χέρι του να διεκδικήσει τον τίτλο με αυξημένες πιθανότητες. Τα δεδομένα με το νέο φορμάτ της διοργάνωσης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο ρωσικός στρατός κατηγορείται ότι σκοτώνει και βασανίζει τους ίδιους του τους στρατιώτες
Κόσμος 30.10.25

Ο ρωσικός στρατός κατηγορείται ότι σκοτώνει και βασανίζει τους ίδιους του τους στρατιώτες

Η έρευνα απαριθμεί 101 ανώτερους Ρώσους αξιωματικούς που κατηγορούνται για τακτικές όπως η χρήση drones για να εξοντώσουν στρατιώτες που υποχωρούν από το πεδίο της μάχης

Σύνταξη
Ινστιτούτο Τσίπρα: Οι νέοι και οι «παλιοί» στο επιστημονικό συμβούλιο – με ποιους πάει ο Αλέξης Τσίπρας
Πολιτική Γραμματεία 30.10.25

Ινστιτούτο Τσίπρα: Οι νέοι και οι «παλιοί» στο επιστημονικό συμβούλιο – με ποιους πάει ο Αλέξης Τσίπρας

Από παλιούς συνεργάτες αλλά και πολλά νέα πρόσωπα απαρτίζεται το επιστημονικό συμβούλιο του ινστιτούτου Τσίπρα που ανακοινώθηκε σήμερα. Οι γυναίκες κρατούν τα ηνία, έμφαση στις επιστήμες της νέας εποχής.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τελεσίγραφο Βασιλιά Καρόλου: Τέλος οι τίτλοι και το Royal Lodge για τον Άντριου
Σκάνδαλο Έπσταϊν 30.10.25

Τελεσίγραφο Βασιλιά Καρόλου: Τέλος οι τίτλοι και το Royal Lodge για τον Άντριου

Ο βασιλιάς Κάρολος αφαιρεί από τον Άντριου τίτλους και προνόμια, ενώ τον υποχρεώνει να εγκαταλείψει το Royal Lodge. Η μοναρχία επιχειρεί οριστική αποστασιοποίηση από το σκάνδαλο Έπσταϊν.

Σύνταξη
Νεκρά ζώα εντοπίστηκαν στον Ίασμο Ροδόπης – Φόβος για την πιθανότητα ζωονόσων
Παράνομο νεκροταφείο 30.10.25

Νεκρά ζώα εντοπίστηκαν στον Ίασμο Ροδόπης – Φόβος για την πιθανότητα ζωονόσων

Μετά από καταγγελία φιλοζωικού συλλόγου της Ξάνθης, στην περιοχή του Ιάσμου εντοπίστηκαν νεκρά ζώα, παραγωγικά και ζώα συντροφιάς, με τον φόβο των ζωονόσων να είναι μεγάλος

Σύνταξη
Γιώργο Καπουτζίδη, ο Σπύρος ήταν γκέι; Ο δημιουργός του Παρά Πέντε απαντάει – «Το μίσος είναι επιλογή»
«Δεν είχα το θάρρος...» 30.10.25

Γιώργο Καπουτζίδη, ο Σπύρος ήταν γκέι; Ο δημιουργός του Παρά Πέντε απαντάει – «Το μίσος είναι επιλογή»

Ο Γιώργος Καπουτζίδης μίλησε για το Παρά Πέντε, τις Σέρρες, τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, τα ταμπού, το μίσος στη διαφορετικότητα και την επετειακή επιστροφή της σειράς στο MEGA

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μέσι συνεχίζει το ποδόσφαιρο, αλλά ήδη σκέφτεται ως επιχειρηματίας και… ιδιοκτήτης ομάδας!
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Ο Μέσι συνεχίζει το ποδόσφαιρο, αλλά ήδη σκέφτεται ως επιχειρηματίας και… ιδιοκτήτης ομάδας!

Ο Λιονέλ Μέσι... προκάλεσε το MLS να αλλάξει τους οικονομικούς όρους του πρωταθλήματος, ζήτησε να καταργηθεί ή να... χαλαρώσει το Salary Cup και δείχνει έμπρακτα πως προετοιμάζει την επόμενη ημέρα.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Η Νάπολι δεν ξεχνά και τιμά τον Μαραντόνα (pic)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Η Νάπολι δεν ξεχνά και τιμά τον Μαραντόνα (pic)

Οι φίλαθλοι της ομάδας γιόρτασαν τη μέρα που ο Ντιέγκο Μαραντόνα θα συμπλήρωνε τα 65 έτη, μεταφέροντας άγαλμά του στους δρόμους της πόλης που αγάπησε και τον αγάπησε

Σύνταξη
Σερβία: Στους δρόμους οι φοιτητές για την επέτειο του ενός έτους από την τραγωδία στο Νόβι Σαντ
Κόσμος 30.10.25

Σερβία: Στους δρόμους οι φοιτητές για την επέτειο του ενός έτους από την τραγωδία στο Νόβι Σαντ

Σέρβοι φοιτητές ξεκίνησαν πεζοπορία προς το Νόβι Σαντ από όλη τη χώρα, για να τιμήσουν τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας από την κατάρρευση στεγάστρου

Σύνταξη
Και επίσημα ο Σπαλέτι προπονητής της Γιουβέντους (pic)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Και επίσημα ο Σπαλέτι προπονητής της Γιουβέντους (pic)

Η Γιουβέντους ανακοίνωσε και επίσημα ότι ο Λουτσιάνο Σπαλέτι αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, μέχρι το τέλος της σεζόν. Το ντεμπούτο του θα γίνει ανήμερα των 128ων γενεθλίων της Γιούβε

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Νάπρεντακ Ότζακ 3-0: Νέα σπουδαία εμφάνιση και πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League
Βόλεϊ 30.10.25

Ολυμπιακός – Νάπρεντακ Ότζακ 3-0: Νέα σπουδαία εμφάνιση και πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League

Θριαμβευτικά προκρίθηκε στον 2ο προκριματικό γύρο του CEV Champions League ο Ολυμπιακός, επικρατώντας εύκολα με 3-0 σετ της Νάπρεντακ Ότζακ στο «Μελίνα Μερκούρη».

Σύνταξη
LIVE: Μπέβερεν – Ολυμπιακός
Βόλεϊ γυναικών 30.10.25

LIVE: Μπέβερεν – Ολυμπιακός

LIVE: Μπέβερεν – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Μπέβερεν – Ολυμπιακός για το δεύτερο ματς του δεύτερου προκριματικού γύρου του CEV Champions League Γυναικών. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7HD.

Σύνταξη
