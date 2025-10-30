Εκτελεστής και οδηγός φέρεται να είναι οι δύο 28χρονοι που συνελήφθησαν για τη μαφιόζικη δολοφονία στην Κύπρο

Οι δύο δράστες της μαφιόζικης δολοφονίας του 49χρονου επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους στις 17 Οκτωβρίου στην Κύπρο φέρεται να είναι οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για ξαδέρφια ομογενείς με καταγωγή από τη Γεωργία ηλικίας 28 ετών και οι δύο που είχαν ταυτοποιηθεί από τις κυπριαρχές Αρχές και σε βάρος τους είχαν εκδοθεί ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψεις.

Τι εξετάζει η Αστυνομία

Σύμφωνα με πληροφορίες οι ελληνικές Αρχές τους είχαν εντοπίσει τις τελευταίες ημέρες και είχαν τεθεί σε διακριτική παρακολούθησε μέχρι σήμερα που συνελήφθησαν.

Οι δύο άνδρες δεν φαίνεται να έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές ωστόσο εξετάζεται αν σχετίζονται με άλλα άτομα που εμπλέκονται σε μαφιόζικες συμμορίες όπως αυτή της λεγόμενης «ρωσόφωνης μαφίας» που τα τελευταία χρόνια έχει εξοντώσει μέλη της λεγόμενης «Greek Mafia.

Η μητέρα του ενός μένει στην Θεσσαλονίκη και η γιαγιά του άλλου στην Κατερίνη και φαίνεται ότι ήρθαν στην Ελλάδα για να κρυφτούν.

Αύριο οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα στη Θεσσαλονίκη και θα κινηθούν οι διαδικασίες για την έκδοσή τους στην Κύπρο.

Άλλες πέντε συλλήψεις στην Κύπρο

Σύμφωνα με τα κυπριακά μέσα ενημέρωσης για την υπόθεση κρατούνται άλλα πέντε πρόσωπα.

Ο 45χρονος πρώην ποδοσφαιριστής ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας που επέβαιναν οι δράστες, ο 58χρονος και ο 30χρονος που φέρονται ως τα πρόσωπα που αγόρασαν τη μοτοσικλέτα, ο 30χρονος κατάδικος που φέρεται να έδωσε την εντολή για αγορά της μοτοσικλέτας και ο 51χρονος Ελλαδίτης που φαίνεται να εμπλέκεται με το κλοπιμαίο MITSUBISHI COLT που καταγράφεται στις σκηνές.