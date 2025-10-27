Eurovision 2026: Η Evangelia θα καταθέσει τραγούδι στον ελληνικό Τελικό – Η ανακοίνωση της

Η Evangelia, με ένα βίντεο που μοιράστηκε στα social media και το σχόλιο “eurovision 2026” η Evangelia, από τη Νέα Υόρκη όπου βρίσκεται, αποκάλυψε στους φανς της πως έχει έτοιμο το τραγούδι που θα καταθέσει για τον Εθνικό Τελικό της Eurovisin 2026, ώστε να λάβει μέρος στη διαδικασία ανάδειξης του τραγουδιού και του εκπροσώπου της Ελλάδας.

Evangelia: Η ανάρτηση της για την Eurovision 2026

Η γνωστή καλλιτέχνιδα ακούγεται να λέει στο βίντεο πως ολοκλήρωσε τα φωνητικά για το συγκεκριμένο τραγούδι, ανυπομονώντας να το παρουσιάσει.

Ο διαγωνισμός

Συνολικά θα διαγωνιστούν έως και 28 τραγούδια σε δύο Ημιτελικούς, από τα οποία, τα 14 θα προκριθούν στον Εθνικό Τελικό, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.

Στον Εθνικό Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από την ψήφο του κοινού και των κριτικών επιτροπών, χαρίζοντας στον ερμηνευτή/τρια το εισιτήριο για τη Βιέννη όπου θα διεξαχθεί ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού στην Ελλάδα, η ΕΡΤ θα διοργανώσει τρεις διαγωνιστικές βραδιές για την επιλογή της ελληνικής εκπροσώπησης στη Eurovision, δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τα τραγούδια τους, ώστε να αναδειχθεί η σύγχρονη μουσική δημιουργία της χώρας μας.

Ποια είναι η Evangelia

Η Evangelia είναι Ελληνοαμερικανίδα τραγουδίστρια με καταγωγή από την Κρήτη.

Γεννημένη στις 24 Μαΐου 1992, μεγάλωσε μοιράζοντας τον χρόνο της μεταξύ της φάρμας της γιαγιάς της στην Κρήτη και του New Jersey. Αυτή η διπλή πολιτισμική επιρροή αντικατοπτρίζεται στη μουσική της, όπου συνδυάζει παραδοσιακά ελληνικά στοιχεία με σύγχρονους pop ήχους.

Επηρεασμένη από την γιαγιά της, από την πλευρά της μητέρας της, που σπούδασε εκπαιδευτικός στο Χάρβαρντ, αποφάσισε να γίνει δασκάλα. Όταν απολύθηκε από την δουλειά της το 2018, αποφάσισε να κυνηγήσει το μεγάλο της όνειρο, την μουσική.

Το 2020 κυκλοφόρησε το τραγούδι «Páme Páme», το οποίο γυρίστηκε στην Κρήτη και συνδυάζει παραδοσιακά ελληνικά στοιχεία με σύγχρονους ήχους. Το 2021, συνεργάστηκε με την Ελένη Φουρέιρα στο τραγούδι «Fotiá», ενισχύοντας την παρουσία της στη διεθνή pop σκηνή.

Η Evangelia, που ανήκει στη Golden Records και τη Minos EMI, ξεπέρασε πρόσφατα τα σύνορα της χώρας καθώς είναι η πρώτη Ελληνίδα πρέσβειρα στην παγκόσμια καμπάνια EQUAL του Spotify και μάλιστα με διπλή παρουσία, καθώς κατόρθωσε να κατακτήσει το εξώφυλλο τόσο στην Eλληνική playlist EQUAL Greece όσο και στην παγκόσμια EQUAL Global playlist, εξασφαλίζοντας μια μοναδική διάκριση στην παγκόσμια μουσική σκηνή.