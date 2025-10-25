Το νερό μένει στους Δήμους

Σύμφωνα με καλά διασταυρωμένες πληροφορίες του in, φαίνεται πως δικαιώνεται η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και κατ΄επέκταση οι δήμοι της χώρας στο κρίσιμο ζήτημα της διατήρησης του ελέγχου των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ).

Η απόφαση αυτή, που αναμένεται να επισημοποιηθεί και να συμπεριληφθεί στο νέο Κώδικα της Αυτοδιοίκησης, αποτελεί σημαντική εξέλιξη και ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, η οποία είχε τονίσει επανειλημμένα ότι το νερό αποτελεί δημόσιο αγαθό και πρέπει να παραμείνει υπό δημοτική διαχείριση, καταθέτοντας παράλληλα συγκεκριμένες τεκμηριωμένες προτάσεις.

Με τα έως σήμερα λοιπόν δεδομένα, δεν υφίσταται κανένα θέμα υποχρεωτικής συγχώνευσης ή ακόμη και απορρόφησης των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης από άλλα σχήματα χωρίς την συγκατάθεση των Δήμων/ ΔΕΥΑ.

Αν μη τι άλλο η κυβέρνηση αφουγκράστηκε το αίτημα της ΚΕΔΕ, της ΕΔΕΥΑ και Δήμων μεμονωμένα να παραμείνουν οι ΔΕΥΑ υπό δημοτική διαχείριση. Κάτι που ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί αλλά το ρεπορτάζ του in μεταφέρει τα όσα φαίνεται να ισχύουν σήμερα.

Πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία

Σύμφωνα με πληροφορίες του in «ξημερώνει» μια νέα μέρα για τις ΔΕΥΑ με τις αλλαγές που έρχονται. Αρχικά οι ΔΕΥΑ μπαίνουν στο παρατηρητήριο, θα υπάρξει έλεγχος της εισπραξιμότητας τους και θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό/χρηματοδοτικό δανεισμό. Αναφορικά με τις ΔΕΥΑ που έχουν οφειλές, ανεπιβεβαιότητες πληροφορίες κάνουν λόγο πως θα ενταχθούν σε πρόγραμμα εξυγίανσης.

Παράλληλα, αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα στους δήμους να κάνουν ΔΕΥΑ ή ακόμη να κάνουν διαδημοτικές ΔΕΥΑ ή και να συνενωθούν. Όπως είναι λογικά για να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία θα πρέπει να διαθέτουν την αναγκαία διαχειριστική επάρκεια και ότι άλλο απαιτείται.

Κατά πως φαίνεται λοιπόν επίσης, θα δίνεται η δυνατότητα στις κατά τόπους ΔΕΥΑ αν το επιθυμούν να ενταχθούν στις ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ αντίστοιχα.

Αναμφίβολα πρόκειται για μια θετική εξέλιξη για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση εφόσον οριστικοποιηθεί.