Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση με γκαζάκια σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
Αργά το βράδυ του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου, προκλήθηκε έκρηξη από γκαζάκια, σε παράρτημα του υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επί της Λ. Συγγρού - Τι αναφέρεται στην ανάληψη ευθύνης
Την ευθύνη για την επίθεση με γκαζάκια σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επί της Λεωφόρου Συγγρού, ανέλαβε η «σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών για την υπεράσπιση της μνήμης του αναρχικού Κυριάκου Ξυμητήρη και της Παλαιστινιακής αντίστασης».
Υπενθυμίζεται ότι, αργά το βράδυ του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου, προκλήθηκε έκρηξη από γκαζάκια, στη Γενική Διεύθυνση Φυτικής Παραγωγής και τμήμα του Φυτοϋγειονομικού ελέγχου, επί της Λ. Συγγρού 150. Εκτός από το μαύρισμα στην τοιχοποιία έσπασαν τζάμια στην εξωτερική πόρτα του κτιρίου. Δεν υπάρχουν τραυματίες, δεν υπάρχουν φθορές σε παρακείμενα οχήματα ενώ υπήρξαν αναφορές πως τα γκαζάκια τοποθέτησε ένα άτομο.
Τι αναφέρεται στην ανάληψη ευθύνης
Μεταξύ άλλων, στο κείμενο της ανάληψη ευθύνης, υπό τον τίτλο «σας πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη», που αναρτήθηκε σε γνωστό αναρχικό ιστότοπο γίνεται αναφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως τονίζεται, «ο ΟΠΕΚΕΠΕ ως βασικό κρατικό εργαλείο για την διανομή των επιδοτήσεων της ΕΕ, δεν μπορεί παρά να φέρει ως συστατικό του στοιχείο τη διαφθορά».
Υπογραμμίζεται ακόμη πως «με τον εργαζόμενο λαό να βιώνει μια ιστορική κορύφωση της επίθεσης εναντίον του και την αστική εξουσία να θωρακίζεται γενικεύοντας την κρατική τρομοκρατία, δίνοντας παράλληλα γη και ύδωρ στους ιμπεριαλιστές συμμάχους της ΗΠΑ, ΕΕ, Ισραήλ, το διάχυτο αίτημα για Λαϊκή Δικαιοσύνη, όπως αναδύθηκε μέσα από τους καπνούς των συγκρούσεων του μεγαλειώδους κινήματος των Τεμπών, πρέπει να βάλει την υπογραφή του στις κρίσιμες εξελίξεις που ανοίγονται μπροστά μας».
