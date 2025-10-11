Έκρηξη σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στη Λ. Συγγρού (150), σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου (11/10). Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η έκρηξη προκλήθηκε από γκαζάκια, στη Γενική Διεύθυνση Φυτικής Παραγωγής και τμήμα του Φυτουγειονομικού ελέγχου.

Έκρηξη προκάλεσε μικρές φθορές σε παράρτημα κτιρίου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Το σημείο έχει αποκλειστεί και σπεύδει κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) και κλιμάκιο της Κρατικής Ασφάλειας. Από την έκρηξη εκτός από το μαύρισμα στην τοιχοποιία έσπασαν τζάμια από την εξωτερική πόρτα του κτιρίου. Δεν υπάρχουν τραυματίες ενώ υπάρχουν αναφορές πως τα γκαζάκια τοποθέτησε ένα άτομο.

Έκλεισε η οδός Αριστοτέλους

Αστυνομικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο ενώ κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων είναι η οδός Αριστοτέλους από το ύψος της Αλ. Πάντου έως τον παράδρομο της Λ. Συγγρού.