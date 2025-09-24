Η νορβηγική αστυνομία διερευνά έκρηξη που σημειώθηκε χθες Τρίτη σε δρόμο στο κέντρο του Οσλο, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί (φωτογραφία, επάνω, από Terje Pedersen/NTB/via Reuters).

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Οσλο, που βρίσκεται κοντά στο παλάτι και την ισραηλινή πρεσβεία

Εντοπίστηκε επίσης χειροβομβίδα «στρατιωτικού τύπου» την οποία εξουδετέρωσαν πυροτεχνουργοί με ελεγχόμενη έκρηξη, και συνελήφθη ένας ύποπτος που ανακρίνεται.

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Οσλο (OsloMet), που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το παλάτι και την ισραηλινή πρεσβεία.

Ο επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης που έσπευσε στο σημείο, ο Μπράιαν Σκότνες, δήλωσε ότι στην παρούσα φάση οι υποψίες στρέφονται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ συμμοριών.

#Norway 🇳🇴: Two explosions reportedly occurred in #Oslo near the embassies of #Israel 🇮🇱 and #Georgia 🇬🇪. Seemingly perpetrators left two Yugoslavian M75 grenades on the street. One of them was fuzed and controlly detonated by the Police. Appears to be a gang-related incident. pic.twitter.com/5BZMNqrQxO — War Noir (@war_noir) September 23, 2025

Υποπτος 13 ετών

«Συλλάβαμε έναν ύποπτο και αναζητούμε κι άλλους», είπε ο Σκότνες.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο TV2 και την εφημερίδα Aftenposten, ο ύποπτος που ανακρίνεται είναι μόλις 13 ετών. Ο Σκότνες αρνήθηκε να διευκρινίσει την ηλικία του υπόπτου, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Στον τόπο του συμβάντος βρέθηκαν και εκρηκτικά που δεν είχαν εκραγεί και ζητήθηκε από τους γείτονες να μείνουν μακριά από τα παράθυρα και από τους πολίτες να απομακρυνθούν από την περιοχή.