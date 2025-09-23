Συναγερμός για έκρηξη στο Όσλο – Άγνωστος έριξε χειροβομβίδες

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν να επέμβουν σε μια έκρηξη στο κέντρο του Όσλο. «Η αστυνομία έλαβε αναφορά ότι σημειώθηκε έκρηξη στο Πίλεστρεντετ », δήλωσε ο διευθυντής επιχειρήσεων Όιβιντ Χάμερβολντ στο VG.

«Η κατάσταση είναι ασαφής και γίνονται εκτεταμένες εργασίες στον τόπο του συμβάντος. Προσπαθούμε να αποκτήσουμε τον έλεγχο της κατάστασης».

Και δεύτερη ελεγχόμενη έκρηξη

Στις 22:44, αναφέρθηκε ακόμα μια έκρηξη στην περιοχή. Η αστυνομία ενημέρωσε ότι έχει εξουδετερώσει ακόμα ένα αντικείμενο. Στις 22:46 μ.μ., η αστυνομία δεν έχει αναφερθεί σε τραυματίες. Η έκρηξη συνέβη κοντά στο Παρκβέιεν.

Στον τόπο του συμβάντος βρέθηκαν εκρηκτικά που δεν είχαν εκραγεί. Ζητήθηκε από τους γείτονες να μείνουν μακριά από τα παράθυρα και από τους πολίτες να απομακρυνθούν από την περιοχή. Η κατάσταση περιγράφεται ως ασαφής.

Ο διευθυντής επιχειρήσεων της αστυνομίας Όιβιντ Χάμερβολντ επιβεβαιώνει στην εφημερίδα Dagbladet ότι έχουν συλλάβει ορισμένα άτομα σε σχέση με το συμβάν. Δεν δίνει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που εμπλέκονται. Σύμφωνα με πληροφορίες του TV 2 της Νορβηγίας, ένας από τους συλληφθέντες «είναι κάτω από την ηλικία της ποινικής ευθύνης».

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες

Ο Χάμερβολντ είπε ότι «η αστυνομία θα έχει τον σύντομα τον έλεγχο των εκρηκτικών που βρέθηκαν στον τόπο του συμβάντος. Αλλά είναι πολύ νωρίς, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι υπάρχει κάτι περισσότερο».

«Προσπαθούμε τώρα να αποκτήσουμε 100% έλεγχο και θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω έρευνες, συμπεριλαμβανομένων και εγκληματολογικών. Πιθανότατα θα υπάρξει σημαντική διακοπή λειτουργίας εκεί κατά τη διάρκεια της νύχτας» πρόσθεσε ο διευθυντής επιχειρήσεων.

Πετάχτηκαν περισσότερες από δύο χειροβομβίδες

Ο μάρτυρας Γιόργκεν Νέρχαϊμ είπε σε τοπικά μέσα ότι κοίταξε έξω από το διαμέρισμά του λίγο μετά την πρώτη έκρηξη και παρατήρησε κάτι που έμοιαζε με χειροβομβίδα.

Ο Φρέντρικ Γκρέσβικ , πρώην δημοσιογράφος του TV 2, βρισκόταν κοντά στην περιοχή όταν συνέβη η έκρηξη. «Βρίσκομαι τώρα σε μια παράπλευρη οδό κοντά στο Πίλεστρεντετ, η αστυνομία μόλις επέκτεινε τα αστυνομικά μπλόκα. Μίλησα με έναν γείτονα που άκουσε μια έκρηξη και είπε ότι είχαν παρατηρηθεί αρκετά εκρηκτικά που δεν είχαν εκραγεί».

«Ακούσαμε έναν βίαιο θόρυβο. Ακουγόταν σαν ένα μεγάλο κοντέινερ να εκρήγνυται ή να πέφτει στο έδαφος. Λίγο μετά, έφτασε στο σημείο μια μεγάλη αστυνομική δύναμη», είπε. Πρόσθεσε ότι ένα αστυνομικό ελικόπτερο πετάει πάνω από την περιοχή.