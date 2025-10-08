Έκρηξη στη Μιχαλακοπούλου: «Είδα έναν με κουκούλα και μάσκα» – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ

Το Τμήμα Εκβιαστών της Ασφάλειας Αττικής έχει αναλάβει την υπόθεση για την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες βράδυ (7/10) έξω από την ντισκοτέκ «Jacky.O.», στην οδό Μιχαλακοπούλου και Μέξη Χατζή, στα Ιλίσια.

Όπως τονίζουν οι υπεύθυνοι της ντισκοτέκ δεν είχαν δεχθεί απειλές στο παρελθόν, ενώ υπογραμμίζουν ότι δεν έχουν ανοιχτές διαφορές με κανέναν

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το πόρισμα του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) εντόπισε μικρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης υψηλής ισχύος στο σημείο, ενώ τις επόμενες ώρες θα ξεκινήσει και η συλλογή υλικού από τις κάμερες ασφαλείας τόσο του καταστήματος όσο και από άλλα καταστήματα της περιοχής, προκειμένου οι Αρχές να φτάσουν στα ίχνη των δραστών.

Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ

Ο ιδιοκτήτης του θρυλικού νυχτερινού κέντρου διασκέδασης, αποκάλυψε πως από το βιντεοληπτικό υλικό είδε έναν άνδρα με μάσκα να αφήνει μία χάρτινη σακούλα.

«Με πήραν τηλέφωνο από το διπλανό ξενοδοχείο, το Ιλίσια, και μου είπαν ότι έβαλαν βόμβα στην πόρτα του μαγαζιού. Έρχομαι εδώ 10:05, γιατί μένω και κοντά και βλέπω αστυνομία, ερευνούσαν για βόμβες, πυροσβεστική. Είδα τι έγινε και πήρα από την κάμερα τη SD κάρτα και την παρέδωσα στις Αρχές» αποκάλυψε ο ιδιοκτήτης του Jacky.O.

«Είδα από την κάμερα έναν με μάσκα και σακούλα να αφήνει μία χαρτοσακούλα μπροστά από την πόρτα. Τρία λεπτά πριν από τη έκρηξη. Έφυγε με τα πόδια. Παρασκευή και Σάββατο θα λειτουργήσω κανονικά» είπε ο ιδιοκτήτης του Jacky.O.

«Δεν είχαμε δεχθεί ποτέ απειλές»

Η ντισκοτέκ δεν λειτουργούσε την ώρα του συμβάντος και γι’ αυτό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές στην είσοδο του καταστήματος και σε ένα σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες και κάποιοι εργαζόμενοι της ντισκοτέκ βρίσκονταν στο μαγαζί μέχρι λίγη ώρα πριν την έκρηξη.

«Ήταν μια απροειδοποίητη ενέργεια» σημείωσαν για το χτύπημα που τάραξε την περιοχή το βράδυ της Τρίτης.

Eικόνες και βίντεο από το σημείο όπου έγινε η έκρηξη: