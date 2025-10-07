Ισχυρή έκρηξη σε ντισκοτέτ στη Μιχαλακοπούλου – Στο σημείο κλιμάκιο ΤΕΕΜ
Από την έκρηξη στο νυχτερινό κέντρο στη Μιχαλακοπούλου έχουν προκληθεί ζημιές και σε σταθμευμένα οχήματα - Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών ερευνά τα αίτια της έκρηξης
Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις 10 το βράδυ σε γνωστή ντισκοτέσκ στην οδό Μιχαλακοπούλου, στα Ιλίσια.
Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις που έχουν αποκλείσει το σημείο καθώς και η Πυροσβεστική.
Από την πρώτη εικόνα φαίνεται ότι η έκρηξη δεν ήταν μεγάλης ισχύος, ωστόσο έχουν προκληθεί ζημιές σε οχήματα που ήταν σταθμευμένα κοντά στο σημείο.
Να σημειωθεί ότι νυχτερινό κέντρο ήταν κλειστό και δεν υπάρχει για την ώρα κάποια αναφορά για τραυματίες.
Περισσότερα σε λίγο…
