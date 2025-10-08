Αναζητούν τον δράστη της επίθεσης στη ντισκοτέκ – «Δεν μας είχαν απειλήσει» λέει ο ιδιοκτήτης
Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. οι κινήσεις του άνδρα που φαίνεται να άφησε έξω από τη ντισκοτέκ τον εκρηκτικό μηχανισμό.
Τις κινήσεις του άνδρα που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας να αφήνει μια τσάντα έξω από την είσοδο της ντισκοτέκ, εξετάζουν οι Αρχές.
Βλέπουν υλικό από κάμερες
Το Τμήμα Εκβιαστών της Ασφάλειας Αττικής που έχει αναλάβει την υπόθεση εξετάζει το πλούσιο υλικό, καθώς στην περιοχή βρίσκονται αρκετά καταστήματα που διαθέτουν κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φαίνεται ένας άνδρας με καλυμμένο το πρόσωπό του να αφήνει την τσάντα, λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ της Τρίτης, με τα εκρηκτικά και να τρέπεται σε φυγή.
Λίγο αργότερα ακολούθησε η έκρηξη, με τον εκκωφαντικό θόρυβο να προκαλεί αναστάτωση σε όλη την περιοχή.
«Δεν είχαμε δεχθεί ποτέ απειλές»
Η ντισκοτέκ δεν λειτουργούσε την ώρα του συμβάντος και γι’ αυτό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές στην είσοδο του καταστήματος και σε ένα σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες και κάποιοι εργαζόμενοι της ντισκοτέκ βρίσκονταν στο μαγαζί μέχρι λίγη ώρα πριν την έκρηξη.
Όπως τονίζουν οι υπεύθυνοι της ντισκοτέκ δεν είχαν δεχθεί απειλές στο παρελθόν, ενώ υπογραμμίζουν ότι δεν έχουν ανοιχτές διαφορές με κανέναν.
«Ήταν μια απροειδοποίητη ενέργεια» σημείωσαν για το χτύπημα που τάραξε την περιοχή το βράδυ της Τρίτης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ιδιοκτήτες της ντισκοτέκ σημειώνουν ότι οι ζημιές θα έχουν αποκατασταθεί σήμερα, προκειμένου να λειτουργήσει κανονικά την Παρασκευή.
