Δήμαρχος κάνει λόγο για: «Προκλητική και αιφνιδιαστική αφαίρεση πόρων από τους Δήμους»

Με ανακοίνωση του ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος υποστηρίζει ότι προωθείται διάταξη που αφαιρεί από τους δήμους την δυνατότητα είσπραξης των προστίμων του Κώδικα οδικής Κυκλοφορίας:

Ο Δήμαρχος στην ανακοίνωση του υποστηρίζει μεταξύ άλλων: «Έως σήμερα το κράτος έδινε αρμοδιότητες στους Δήμους χωρίς πόρους ή έστω μέρος των απαιτούμενων πόρων. Τώρα βλέπουμε ότι προχωράει παρακάτω, νομοθετώντας νέες αρμοδιότητες αφαιρώντας όμως τα έσοδα που προέκυπταν μέχρι σήμερα.

Η Κυβέρνηση, με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «Ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και λοιπές διατάξεις», επιχειρεί μία κακόβουλη, αντιαυτοδιοικητική και απολύτως αδικαιολόγητη παρέμβαση.

Σύμφωνα με το Άρθρο 20 του σχεδίου, αφαιρείται από τους Δήμους η αρμοδιότητα είσπραξης των προστίμων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και το σύνολο των σχετικών εσόδων μεταφέρεται στον κρατικό προϋπολογισμό, σε νέο λογαριασμό με τίτλο «Εθνικό Ταμείο Οδικής Ασφάλειας και Πρόστιμα για Παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.». Παράλληλα όμως, στο ίδιο σχέδιο νόμου δίνεται η δυνατότητα στους δήμους υπό όρους να τοποθετούν κάμερες για τον έλεγχο της κυκλοφορίας.

Πλέον, τα έσοδα αυτά αντί να καταβάλλονται συνολικά στους Δήμους – όπως συνέβαινε επί δεκαετίες έως και σήμερα –θα διανέμονται σε σειρά κρατικών φορέων, μεταξύ των οποίων:

η ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ. (Ολοκληρωμένο Δίκτυο Υποδομών & Συστημάτων Ελέγχου για την Ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας), για τη χρηματοδότηση του έργου εγκατάστασης και συντήρησης των καμερών,

ο Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.),

ο Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.),

το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (Μ.Τ.Σ.),

καθώς και «λοιποί φορείς» που εγκαθιστούν οπτικά συστήματα ελέγχου.

Όπως αναφέρει ο κ. Κωνσταντέλλος: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση υποβαθμίζεται για μία ακόμα φορά σε ρόλο θεατή, καθώς το ποσοστό των εσόδων που ενδέχεται να αποδίδεται στους Δήμους δεν καθορίζεται καν νομοθετικά, αλλά παραπέμπεται σε μελλοντικές κοινές υπουργικές αποφάσεις, κατόπιν εισήγησης της ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ. — δηλαδή, αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια της εκάστοτε κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Άρθρο 20 παρ. 8 (γ) και (δ) του σχεδίου νόμου:

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν εισήγησης της ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ., καθορίζονται ο ειδικότερος τρόπος είσπραξης, ο υπολογισμός και η κατανομή του μέρους των εισπραττόμενων προστίμων που διατίθεται, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των σχετικών παραγράφων.

Με άλλα λόγια, το ύψος και ο τρόπος κατανομής των εσόδων δεν είναι θεσμικά εγγυημένα, αλλά εξαρτώνται αποκλειστικά από μελλοντικές υπουργικές αποφάσεις. Πρόκειται για περαιτέρω αφαίρεση από τα ήδη χειμαζόμενα ταμεία των Δήμων».

Κάνει λόγο για απώλεια εσόδων

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος κάνει λόγο -μεταξύ άλλων που υποστήριξε- για μεγάλη απώλεια εσόδων για τον Δήμο του: «Ενδεικτικά αναφέρουμε πως για τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, η απώλεια αυτή μπορεί να φτάσει το ύψος των 500.000 ευρώ ετησίως – χρήματα που σήμερα κατευθύνονται καθ ολοκληρία στο Δήμο για έργα οδικής ασφάλειας, συντήρηση υποδομών, φωτισμό και παρεμβάσεις που σώζουν ανθρώπινες ζωές στους δρόμους μας.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν θα αποδεχθεί αδιαμαρτύρητα άλλη μια προσβλητική απόφαση αφαίρεσης αρμοδιοτήτων και εσόδων.

Η Κυβέρνηση οφείλει να αποσύρει άμεσα το Άρθρο 20 του νομοσχεδίου και να προχωρήσει σε ουσιαστικό διάλογο με την ΚΕΔΕ για οποιαδήποτε μεταβολή αγγίζει τη λειτουργία και την οικονομική βιωσιμότητα των ΟΤΑ».

Ο Δήμαρχος καταλήγει στην δήλωση του λέγοντας μεταξύ άλλων: «Δεν ζητάμε χάρες, απαιτούμε επιτέλους σεβασμό, θεσμική ισοτιμία και οικονομική ανεξαρτησία».