«Πόρνη! Σκύλα!»: Η Κίρα Νάιτλι για τον προπηλακισμό από τους τοξικούς παπαράτσι – «Σκυλιά έξω από την πόρτα» 

Η Κίρα Νάιτλι, σε πρόσφατο αφιέρωμα των Times U.K., αποκάλυψε τον εφιάλτη που έζησε ως ανερχόμενη σταρ στη Βρετανία, μόλις λίγο μετά την εφηβεία της.

Η Νάιτλι θυμάται τη στιγμή που η φήμη και η λάμψη της μετατράπηκε σε φυλακή, τον καιρό που τα ταμπλόιντ μονοπωλούσαν το τοπίο των media στη Βρετανία με τους δημοσιογράφους και τους παπαράτσι να παρενοχλούν διάσημους για να προκαλέσουν αντιδράσεις στο φακό.

«Θυμάμαι ξύπνησα μια μέρα και υπήρχαν δέκα άνδρες έξω από την εξώπορτά μου – και δεν έφυγαν από εκεί για περίπου πέντε χρόνια», είπε η Νάιτλι για την εμμονή και αδιάκοπη πολιορκία από την αγέλη του Τύπου.

«Ω, τρελάθηκα. Πιστέψτε με. Τρελάθηκα. Απλώς κατάφερα να το κρύψω» είπε για την τοξική διάδραση της με φωτογράφους και αρθρογράφους που είχε δραματικές επιπτώσεις στην ψυχική της υγεία, κάτι που η ίδια κατάφερε να κρατήσει κρυφό από το κοινό.

Ερωτηθείσα για το τι ακριβώς φώναζαν οι παπαράτσι σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να τραβήξουν την προσοχή της, η απάντηση της ηθοποιού ήταν αποκαλυπτική για τον σεξισμό που χαρακτήριζε την κάλυψη της εποχής.

«‘Πόρνη!’ Ήταν κυρίως ‘πόρνη’. ‘Σκύλα’ μερικές φορές», απάντησε η Νάιτλι με την υβριστική επίθεση στο πρόσωπο της και τον δημόσιο προπηλακισμό να κλιμακώνεται όταν βρισκόταν με άνδρες.

«Ιδιαίτερα αν ήμουν με κάποιον – έναν φίλο, τον αδελφό μου ή τον πατέρα μου. Προσπαθούσαν να αποσπάσουν αντίδραση από αυτούς – να προκαλέσουν ανθρώπους για να τους χτυπήσουν, ώστε να μπορούν να τους μηνύσουν» αποκάλυψε η Νάιτλι.

Η ίδια περιγράφει ένα τοπίο ακραίου άγχους και μόνιμης απειλής και κινδύνου, όπου οι φωτογράφοι «ανάγκαζαν ανθρώπους να βγουν εκτός πορείας», αποσκοπώντας σε ακόμα μεγαλύτερα κέρδη από «φωτογραφίες μιας ηθοποιού σε τροχαίο».

«Και μετά η Μπρίτνεϊ ξύρισε το κεφάλι της, οπότε ήταν σαν να έπεσε σήμα: ‘Τέλεια – μπορούμε να τους σπρώξουμε να κάνουν κάτι γαμ**να τρελό’» πρόσθεσε η Νάιτλι.

Σε μια προσπάθεια να ξεγελάσει τους φωτογράφους, η Νάιτλι μετακινούνταν ανάμεσα σε δύο διαμερίσματα. Ωστόσο, ακόμη και αυτό το μέτρο απέτυχε όταν κάποιοι παπαράτσι νοίκιασαν ένα διαμέρισμα απέναντι από το δικό της, διασφαλίζοντας ότι δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει την μπροστινή της πόρτα χωρίς να γίνει αντιληπτή.

Η κατάσταση αυτή την οδήγησε σε μια μόνιμη «υπερεπαγρύπνηση». «Ο πατέρας μου είπε, ‘Θα έπρεπε να είσαι στη CIA’, επειδή ήξερα πότε με ακολουθούσαν. Είχα αναπτύξει φυσικό ένστικτο» είπε η Νάιτλι.

Προφανώς και αυτή η εξαντλητική, μόνιμη εγρήγορση έφερε μαζί της τη σκιά της αμφιβολίας για την κατάσταση της ψυχικής σου υγείας πρόσθεσε λέγοντας: «Και μετά, φυσικά, αρχίζεις να ανησυχείς ότι τρελαίνεσαι, λες, ‘Με ακολουθούσαν πραγματικά, ή το φανταζόμουν;’»

Ο μόνος τρόπος για να σιγουρευτεί ότι δεν είχε χάσει τα λογικά της ήταν να αγοράζει όλες τις εφημερίδες. «Και κάθε φορά είχα δίκιο. Υπήρχε φωτογραφία. Ακόμα κι αν δεν τους είχα δει», αποδεικνύοντας ότι βρισκόταν σε ένα διαρκές κυνηγητό γάτας και ποντικιού με τον τοξικό ταμπλόιντ Τύπο.

Σε ένα κρεσέντο ευφυΐας και πείσματος, η Νάιτλι επέλεξε τελικά την «παθητική αντίσταση». Η στρατηγική της ήταν απλή: έκανε τις φωτογραφίες τους «βαρετές». Άρχισε να φοράει πανομοιότυπα ρούχα και, το πιο ακραίο, σταματούσε να κινείται.

«Έδωσα όλα τα άλλα μου ρούχα», αποκάλυψε. «Και μετά, αν με ακολουθούσαν, σταματούσα να περπατάω. Κυριολεκτικά στεκόμουν εκεί. Ακίνητη. Μια μέρα, στάθηκα εκεί για πέντε ώρες. ‘Αν είστε ακόμα εκεί, δεν πρόκειται να κουνηθώ’».

Όσα σοκαριστικά αποκάλυψε έρχονται να προστεθούν στις μαρτυρίες άλλων νεαρών σταρ της εποχής, όπως η Σπίαρς ή η Λίντσεϊ Λόχαν, που βρέθηκαν στο στόχαστρο ενός ακραία σεξιστικού Τύπου.

Η ηθοποιός του Bend it Like Beckham και Love Actually ομολογεί πως η πίεση την οδήγησε στα όρια της παράνοιας, την ανάγκασε να υιοθετήσει ακραίες τακτικές επιβίωσης και στο τέλος την εξάντλησε.

Μετά από αυτή την περίοδο ακραίας πίεσης, η ηθοποιός αποσύρθηκε από το Χόλιγουντ, ταξιδεύοντας «ως εκ θαύματος, χωρίς να γίνει αντιληπτή».

Η Νάιτλι επέστρεψε στην υποκριτική, επιλέγοντας μικρότερα πρότζεκτ και το θέατρο, αποφασισμένη να ορίσει τους δικούς της όρους.

Η Βρετανίδα είναι αυτή τη στιγμή σε στάδιο παραγωγής της δεύτερης σεζόν του θρίλερ του Netflix, Black Doves, ενώ πρωταγωνιστεί στο θρίλερ της πλατφόρμας The Woman in Cabin 10.