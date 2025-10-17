Τον τρόμο φέρεται να βίωσε ένας 15χρονος από έναν συνομήλικό του και μια 13χρονη στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά στις Αρχές, στα τέλη του περασμένου Αυγούστου ο 15χρονος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από έναν συνομήλικό του στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έλαβε χώρα στη συμβολή των οδών Τσιμισκή και Βενιζέλου.

Ο εφιάλτης όμως για τον 15χρονο δεν φαίνεται να σταμάτησε εκεί αφού στη συνέχεια ο ανήλικος δράστης του ξυλοδαρμού μαζί με μία 13χρονη φέρονται να τον παρενόχλησαν σεξουαλικά.

Σε βάρος του 15χρονου και της 13χρονης έχει σχηματιστεί από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, δικογραφία -κατά περίπτωση- για τα αδικήματα της σωματικής βλάβης και της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού που αφορά σε σωματική βλάβη και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου, ταυτοποίησαν τα στοιχεία των δραστών.

Πρόκειται για συνομήλικο του παθόντα ημεδαπό και μικρότερή τους αλλοδαπή, οι οποίοι περί τα τέλη Αυγούστου του τρέχοντος έτους, προχώρησαν κατά περίπτωση, στις προαναφερόμενες ενέργειες.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.