Προς αναβάθμιση η συνοικία Ντεπώ

Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας που θα έχει ως κύριο αντικείμενο την αναβάθμιση της περιοχής Ντεπώ και την αξιοποίηση του κτιριακού συγκροτήματος «Αποθήκες Ντεπώ», προχώρησαν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης και ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης.

Αντικείμενο της συνεργασίας των δύο φορέων, όπως περιγράφεται στο σχετικό Μνημόνιο είναι:

Η διατύπωση στόχων για τη λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής Ντεπώ με έμφαση στην επανάχρηση και λειτουργική ένταξη σε αυτήν του διατηρητέου δημόσιου κτιριακού αποθέματος και των υφιστάμενων ή δυνητικών νέων χώρων πρασίνου.

Η διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων αξιοποίησης – από πλευράς σκοπιμότητας και χρήσεων- του δημοτικού κτιριακού συγκροτήματος «Αποθήκες Ντεπώ», επιλογή και ανάπτυξη του βέλτιστου σεναρίου, με ενσωμάτωση στο σχεδιασμό πράσινων τεχνικών αποκατάστασης και τεχνολογιών ενεργειακής εξοικονόμησης, λειτουργική ένταξη των εγγύς στοιχείων φυσικού και αστικού πρασίνου και άλλων δημόσιων υποδομών καθώς και αναδιοργάνωση της πέριξ κινητικότητας.

Με βάση το Μνημόνιο συνεργασίας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω φάσεων, θα ακολουθήσουν ερευνητικές εργασίες για την αποτύπωση και τεκμηρίωση του κτιριακού αποθέματος, για την αποκατάστασή του, για τη δομική συμπεριφορά, για την εκτίμηση των τεχνοοικονομικών όρων του έργου αλλά και την κατ’ αρχήν εκτίμηση του κόστους αποκατάστασης.

Αναβάθμιση μιας ιστορικής περιοχής

Με την υπογραφή του Μνημονίου συνεργασίας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο συνεργάζονται με στόχο την αναβάθμιση μιας ιστορικής περιοχής της Θεσσαλονίκης που διαθέτει μια σημαντική αρχιτεκτονική κληρονομιά.

Μετά τις προτάσεις που θα προκύψουν από την διεπιστημονική έρευνα του Αριστοτελείου, θα αναζητηθεί σχήμα χρηματοδότησης για την υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών, ενώ μετά την παράδοση της πρώτης μελέτης στις αρχές του 2026, θα ακολουθήσει δημόσια διαβούλευση στην οποία και οι δημότες θα μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις τους. Σε επόμενο στάδιο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θα προχωρήσει στη σύνταξη των προχωρημένων μελετών και από εκεί και πέρα θα γίνει η δημοπράτηση του έργου.