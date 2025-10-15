Δικαιώματα των γυναικών: οι αυτοδιοικητικές Αρχές είναι καίριας σημασίας για την επιτάχυνση της προόδου

Οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες παροτρύνουν την ΕΕ να τους αναγνωρίσει ως στρατηγικούς εταίρους στη νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων και να ενσωματώσει την ισότητα των φύλων στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034 με σκοπό την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ.

Στη σύνοδο ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) στις 14 Οκτωβρίου, οι τοπικοί ηγέτες υιοθέτησαν τη γνωμοδότηση με επικεφαλής Carina Ohlsson (SE/PES), μέλος του δημοτικού συμβουλίου του Lidköping, υποστηρίζει τον Χάρτη Πορείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και τη Διακήρυξη Αρχών για μια Κοινωνία Ισότητας των Φύλων, ως σταθερή βάση για την επόμενη Στρατηγική της ΕΕ για την Ισότητα των Φύλων.

Αναγνωρίζοντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής, τα μέλη της ΕτΠ προειδοποίησαν ότι ο Χάρτης Πορείας εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει πλήρως τον βασικό ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών (ΤΠΑ) στην εφαρμογή πολιτικών για την ισότητα των φύλων στην πράξη. Τόνισαν ότι πραγματική πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν οι ΤΠΑ συμμετέχουν πλήρως και τους παρέχονται επαρκείς οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι για να ενεργούν ως στρατηγικοί εταίροι στη διαμόρφωση και την υλοποίηση του Χάρτη Πορείας και της νέας Στρατηγικής της ΕΕ για την Ισότητα των Φύλων.

Ισότητα των φύλων ως θεμελιώδη ευρωπαϊκή αξία

Η ΕτΠ επιβεβαίωσε την ισότητα των φύλων ως θεμελιώδη ευρωπαϊκή αξία και προέτρεψε για τη συστηματική ενσωμάτωσή της σε όλα τα προγράμματα της ΕΕ στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού 2028-2034 (Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο), συμπεριλαμβανομένων των ταμείων συνοχής και ανάκαμψης.

Τα μέλη μεταξύ άλλων, ζήτησαν έναν προϋπολογισμό και στόχους που να λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης συμβάλλουν στη γεφύρωση του χάσματος των φύλων και στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης, μεταξύ άλλων στις λιγότερο ανεπτυγμένες και αγροτικές περιοχές, όπου οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πολλαπλά και τέμνονται εμπόδια.

Οι περιφέρειες και οι πόλεις τόνισαν ότι για να επιτευχθεί η πλήρης συμμετοχή των γυναικών στην οικονομία, την πολιτική και την κοινωνία, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η ίση αμοιβή και μια πιο δίκαιη κατανομή των ευθυνών φροντίδας, να υποστηριχθεί η γυναικεία επιχειρηματικότητα και να προωθηθεί η χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση.

*πηγή αρχικού κειμένου και φωτογραφίας: https://cor.europa.eu/en/news/womens-rights-local-and-regional-authorities-are-pivotal-speed-progress