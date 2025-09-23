Το 4ο Φεστιβάλ Strong Me στο ΣΕΦ έστειλε ισχυρό μήνυμα ισότητας και μηδενικής ανοχής στην έμφυλη βία

Με ισχυρό μήνυμα ισότητας, αλληλεγγύης και συμπερίληψης ολοκληρώθηκε την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου το 4ο Φεστιβάλ Strong Me, που φιλοξενήθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Πειραιά και το ΣΕΦ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και με τη στήριξη της ΣΤΑ.ΣΥ Μον. Α.Ε.

Ουσιαστική ήταν η παρουσία και η παρέμβαση του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Πειραιά Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, Γιώργου Βίτσα.

Η έναρξη του φεστιβάλ έγινε με την υπόθεση γυναικοκτονίας της Κυριακής Γρίβα. Στο φουαγιέ του Συνεδριακού Κέντρου «Μελίνα Μερκούρη» φιλοξενήθηκαν έργα των Δημήτρη Αστερίου και Βαγγέλη Αγναντόπουλου, αλλά και η εικαστική παρέμβαση Red boat.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της πρώτης ημέρας περιλάμβανε stand–up comedy από την ανατρεπτική Ήρα Κατσούδα, ενώ κατά τη διάρκεια των τριών ημερών του φεστιβαλ, στο ΣΕΦ φιλοξενήθηκαν οι θεατρικές παραστάσεις: «Άγουρα Κεράσια», «Ανθρώπινη Φωνη» και «Κίτρινη Ταπετσαρία».

Από τις 19 έως τις 21 Σεπτεμβρίου, το ΣΕΦ μετατράπηκε σε έναν μεγάλο, συμμετοχικό χώρο έκφρασης, εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού. Επισκέπτες συμμετείχαν σε καλλιτεχνικές performances, συναυλίες, βιωματικά εργαστήρια και αθλητικές δράσεις, ενώ παράλληλα αγκάλιασαν πρωτοβουλίες αλληλεγγύης, όπως η εθελοντική αιμοδοσία για τις ανάγκες παιδιών της Φλόγας.

Ιδιαίτερη απήχηση είχε το Αθλητικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Goal στον Σεξισμό», όπου παιδιά από 5 ετών έπαιξαν ποδόσφαιρο με τη στήριξη του ΠΣΑΠΠ και της ΕΠΟ, σπάζοντας στερεότυπα και αναδεικνύοντας τη δύναμη της συνεργασίας.

Συγκινητική ήταν η ανταπόκριση της κοινότητας των κωφών στο φεστιβάλ, με όλες τις δράσεις να είναι με διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, ενώ μεγάλη ήταν και η συμμετοχή του κόσμου στα εργαστήρια των Cool Crips που έκαναν τη συμπερίληψη πράξη.

Η Ολυμπιακή Επιτροπή συμμετείχε με την Πρόεδρο της Επιτροπής Ισότητας Φύλων Τασούλα Κελεσίδου να βρίσκεται όλες τις ώρες στο περίπτερο της ΕΟΕ ενώ δυναμικό παρών έδωσαν οι Ολυμπιονίκες μας Γιώργος Τζελίλης, Κατερίνα Κόφφα, Δημοσθένης Ταμπάκος και Δήμητρα Κροκίδα στέλνοντας ηχηρό μήνυμα υπέρ της ισότητας μέσα από τον αθλητισμό.

Σημαντική για το φεστιβάλ ήταν η σύμπραξη του Strong me με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας, με τις πάντα ουσιαστικές παρεμβάσεις της Προέδρου του Δικτύου, Κικής Πετρουλάκη.

Οι φωνές και μουσικές των καλλιτεχνών Sadahzinia, Αθηνάς Τσαγκαράκη (Athinoid), Άγγελου Πεντάρη, Giasemaki και Στάθη Γιαννακόπουλου, μετέτρεψαν τη σκηνή του φεστιβάλ σε βήμα διαμαρτυρίας κατά της βίας .

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία παιδιών από δομές παιδικής προστασίας, τα οποία συμμετείχαν σε δράσεις όπως το «Τζάμπολ Αγάπης» και έλαβαν αναμνηστικά δώρα από το Strong Me.

Δυνατό παλμό έδωσαν 30 αναβάτες Harley Davidson και αθλητές της Krav Maga Protection International με το μήνυμά τους κατά της έμφυλης βίας.

Στην τελετή λήξης μίλησε η Πρόεδρος της GREVIO του Συμβουλίου της Ευρώπης, Mαρία- Ανδριανή Κωστοπούλου, η πρώτη Ελληνίδα που κατέχει αυτή τη θέση.

Η αυλαία έπεσε με επίδειξη μαχητικών αθλημάτων από τις Ομοσπονδίες, συναυλία του Γιώργου Νικηφόρου Ζερβάκη και τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης που συγκίνησε με το βουβό πεντοζάλι, αφιερωμένο στις γυναικοκτονίες.

Η τραγική συγκυρία ανέδειξε ακόμη περισσότερο τη σημασία του φεστιβάλ, καθώς την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στη διάρκεια της διοργάνωσης, άλλη μια γυναίκα έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη. Το γεγονός αυτό υπενθύμισε με τον πιο σκληρό τρόπο την ανάγκη πρόληψης και καταπολέμησης της έμφυλης βίας.

Η Πρόεδρος του ΣΕΦ, Χριστίνα Τσιλιγκίρη, δήλωσε:

«Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας είχε την τιμή να φιλοξενήσει το 4ο Φεστιβάλ Strong Me, μια διοργάνωση που αποδεικνύει πως όταν ενώνονται οι δυνάμεις του αθλητισμού, της εκπαίδευσης, της τέχνης και της κοινωνίας, μπορούμε να δημιουργήσουμε πραγματική αλλαγή. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες, τους φορείς, τους εθελοντές και φυσικά το κοινό, που με τη στήριξή τους έκαναν αυτό το φεστιβάλ μια γιορτή ελπίδας, δύναμης και ενότητας».

Το Strong Me συνεχίζει δυναμικά την πορεία του για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, με στόχο μια κοινωνία χωρίς φόβο, χωρίς στερεότυπα και χωρίς ανισότητες.