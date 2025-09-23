Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
Το 4ο Φεστιβάλ Strong Me στο ΣΕΦ έστειλε ισχυρό μήνυμα ισότητας και μηδενικής ανοχής στην έμφυλη βία
Τα Νέα της Αγοράς 23 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:22

Το 4ο Φεστιβάλ Strong Me στο ΣΕΦ έστειλε ισχυρό μήνυμα ισότητας και μηδενικής ανοχής στην έμφυλη βία

Από τις 19 έως τις 21 Σεπτεμβρίου, το ΣΕΦ μετατράπηκε σε έναν μεγάλο, συμμετοχικό χώρο έκφρασης, εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού.

Σύνταξη
Με ισχυρό μήνυμα ισότητας, αλληλεγγύης και συμπερίληψης ολοκληρώθηκε την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου το 4ο Φεστιβάλ Strong Me, που φιλοξενήθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Πειραιά και το ΣΕΦ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και  με τη στήριξη της ΣΤΑ.ΣΥ  Μον. Α.Ε.

Ουσιαστική ήταν η παρουσία και η παρέμβαση του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Πειραιά Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, Γιώργου Βίτσα.

Η έναρξη του φεστιβάλ έγινε με την υπόθεση γυναικοκτονίας της Κυριακής Γρίβα. Στο φουαγιέ του Συνεδριακού Κέντρου «Μελίνα Μερκούρη» φιλοξενήθηκαν έργα των Δημήτρη Αστερίου και Βαγγέλη Αγναντόπουλου, αλλά και η εικαστική παρέμβαση Red boat.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της πρώτης ημέρας περιλάμβανε stand–up comedy από την ανατρεπτική Ήρα Κατσούδα, ενώ κατά τη διάρκεια των τριών ημερών του φεστιβαλ, στο ΣΕΦ φιλοξενήθηκαν οι θεατρικές παραστάσεις: «Άγουρα Κεράσια», «Ανθρώπινη Φωνη» και «Κίτρινη Ταπετσαρία».

Από τις 19 έως τις 21 Σεπτεμβρίου, το ΣΕΦ μετατράπηκε σε έναν μεγάλο, συμμετοχικό χώρο έκφρασης, εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού. Επισκέπτες συμμετείχαν σε καλλιτεχνικές performances, συναυλίες, βιωματικά εργαστήρια και αθλητικές δράσεις, ενώ παράλληλα αγκάλιασαν πρωτοβουλίες αλληλεγγύης, όπως η εθελοντική αιμοδοσία για τις ανάγκες παιδιών της Φλόγας.

Ιδιαίτερη απήχηση είχε το Αθλητικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Goal στον Σεξισμό», όπου παιδιά από 5 ετών έπαιξαν ποδόσφαιρο με τη στήριξη του ΠΣΑΠΠ και της ΕΠΟ, σπάζοντας στερεότυπα και αναδεικνύοντας τη δύναμη της συνεργασίας.

Συγκινητική ήταν η ανταπόκριση της κοινότητας των κωφών στο φεστιβάλ, με όλες τις δράσεις να είναι με διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, ενώ μεγάλη ήταν και η συμμετοχή του κόσμου στα εργαστήρια των Cool Crips που έκαναν τη συμπερίληψη πράξη.

Η Ολυμπιακή Επιτροπή συμμετείχε με την Πρόεδρο της  Επιτροπής  Ισότητας Φύλων  Τασούλα Κελεσίδου να βρίσκεται όλες τις ώρες στο περίπτερο της ΕΟΕ ενώ δυναμικό παρών έδωσαν οι Ολυμπιονίκες μας Γιώργος Τζελίλης, Κατερίνα Κόφφα, Δημοσθένης Ταμπάκος και Δήμητρα Κροκίδα στέλνοντας ηχηρό μήνυμα υπέρ της ισότητας μέσα από τον αθλητισμό.

Σημαντική για το φεστιβάλ ήταν η σύμπραξη του Strong me με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας, με τις πάντα ουσιαστικές παρεμβάσεις  της Προέδρου του Δικτύου, Κικής Πετρουλάκη.

Οι φωνές και μουσικές των καλλιτεχνών Sadahzinia,  Αθηνάς Τσαγκαράκη (Athinoid), Άγγελου Πεντάρη, Giasemaki και Στάθη Γιαννακόπουλου, μετέτρεψαν τη σκηνή του φεστιβάλ σε βήμα διαμαρτυρίας κατά της βίας .

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία παιδιών από δομές παιδικής προστασίας, τα οποία συμμετείχαν σε δράσεις όπως το «Τζάμπολ Αγάπης» και έλαβαν αναμνηστικά δώρα από το Strong Me.

Δυνατό παλμό έδωσαν 30 αναβάτες Harley Davidson και αθλητές της Krav Maga Protection International με το μήνυμά τους κατά της έμφυλης βίας.

Στην τελετή λήξης μίλησε η Πρόεδρος της GREVIO του Συμβουλίου της Ευρώπης, Mαρία- Ανδριανή Κωστοπούλου, η πρώτη Ελληνίδα που κατέχει αυτή τη θέση.

Η αυλαία έπεσε με επίδειξη μαχητικών αθλημάτων από τις Ομοσπονδίες, συναυλία του Γιώργου Νικηφόρου Ζερβάκη και τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης που συγκίνησε με το βουβό πεντοζάλι, αφιερωμένο στις γυναικοκτονίες.

Η τραγική συγκυρία ανέδειξε ακόμη περισσότερο τη σημασία του φεστιβάλ, καθώς την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στη διάρκεια της διοργάνωσης, άλλη μια γυναίκα έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη. Το γεγονός αυτό υπενθύμισε με τον πιο σκληρό τρόπο την ανάγκη πρόληψης και καταπολέμησης της έμφυλης βίας.

Η Πρόεδρος του ΣΕΦ, Χριστίνα Τσιλιγκίρη, δήλωσε:

«Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας είχε την τιμή να φιλοξενήσει το 4ο Φεστιβάλ Strong Me, μια διοργάνωση που αποδεικνύει πως όταν ενώνονται οι δυνάμεις του αθλητισμού, της εκπαίδευσης, της τέχνης και της κοινωνίας, μπορούμε να δημιουργήσουμε πραγματική αλλαγή. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες, τους φορείς, τους εθελοντές και φυσικά το κοινό, που με τη στήριξή τους έκαναν αυτό το φεστιβάλ μια γιορτή ελπίδας, δύναμης και ενότητας».

Το Strong Me συνεχίζει δυναμικά την πορεία του για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, με στόχο μια κοινωνία χωρίς φόβο, χωρίς στερεότυπα και χωρίς ανισότητες.

                  

Τράπεζες
Μεγάλου: Η υπέρβαση των στόχων το 2025 επιτρέπει τη διανομή προμερίσματος

Μεγάλου: Η υπέρβαση των στόχων το 2025 επιτρέπει τη διανομή προμερίσματος

Πολιτική
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Προσηλωμένοι Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης στο έργο

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Προσηλωμένοι Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης στο έργο

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Τα Νέα της Αγοράς
Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson έφερε τη γιορτή του ποδοσφαίρου στη Λάρισα
Τα Νέα της Αγοράς 22.09.25

Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson έφερε τη γιορτή του ποδοσφαίρου στη Λάρισα

Η Betsson, Μεγάλος Χορηγός του Κυπέλλου Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, συνεχίζουν για τρίτη σερί χρονιά το Trophy Tour, φέρνοντας τη γιορτή του ποδοσφαίρου αυτή τη φορά στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας, το Σαββατοκύριακο 20 - 21 Σεπτεμβρίου.

Σύνταξη
Snappi: Η πρώτη ελληνική neobank είναι γεγονός
Τα Νέα της Αγοράς 22.09.25

Snappi: Η πρώτη ελληνική neobank είναι γεγονός

Με άδεια ΕΚΤ, ελληνικό IBAN και 24/7 ανθρώπινη εξυπηρέτηση, μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι, υποσχόμενη απλότητα, διαφάνεια και μηδενικές χρεώσεις.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Σουηδία μπορεί πλέον να «συνταγογραφηθεί» για διακοπές με έμφαση στην ψυχική ηρεμία
Planet Travel 23.09.25

Η Σουηδία μπορεί πλέον να «συνταγογραφηθεί» για διακοπές με έμφαση στην ψυχική ηρεμία

Μια αρκετά επιτυχημένη τουριστική καμπάνια η οποία στοχεύει στους «σκασμένους» από την υπερεργασία ευρωπαίους, έκανε δυνατό άνοιγμα στην Σουηδία η οποία στοχεύει ήδη τους γείτονές της Βρετανούς

Σύνταξη
Σε ποιές θέσεις «βλέπει» ο Μάικ Τζέιμς Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στη Euroleague (vid)
Euroleague 23.09.25

Σε ποιές θέσεις «βλέπει» ο Μάικ Τζέιμς Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στη Euroleague (vid)

Η Euroleague ζήτησε από τον Μάικ Τζέιμς να κάνει την εκτίμησή του για την τελική κατάταξη της κανονικής διάρκειας και ο Αμερικανός άφησε... τέταρτο τον Ολυμπιακό, «βλέποντας» παράλληλα πρωτιά για τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Τέμπη: «Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη» λέει η πρόεδρος του Αρείου Πάγου – Τι απαντά για το αίτημα εκταφής
Ελλάδα 23.09.25

Τέμπη: «Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη» λέει η πρόεδρος του Αρείου Πάγου – Τι απαντά για το αίτημα εκταφής

Όπως σημείωσε η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Αναστασία Παπαδοπούλου την εκταφή των σορών των θυμάτων μπορεί να ζητήσει μόνο η Πρόεδρος Εφετών.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Προφήτες της Αποκάλυψης: Από τον 19ο αιώνα στο TikTok, η εσχατολογική παράνοια αποπλανεί -όταν δεν δολοφονεί
Go Fun 23.09.25

Προφήτες της Αποκάλυψης: Από τον 19ο αιώνα στο TikTok, η εσχατολογική παράνοια αποπλανεί -όταν δεν δολοφονεί

«Καλά νέα: Όλα πρόκειται να τελειώσουν». Αυτή είναι η υπόσχεση μιας ομάδας ευαγγελικών χριστιανών στο TikTok που προετοιμάζονται για τη «μαζική αρπαγή» («rapture»), η οποία υποτίθεται ότι ξεκινάει απόψε, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου. Όμως οι προφήτες της Αποκάλυψης υπήρχαν πολύ πριν από κάθε ψηφιακό αλγόριθμο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αγορά εργασίας: Κύμα απολύσεων από ευρωπαϊκές εταιρείες μεγαθήρια
Τι συμβαίνει 23.09.25

«Ματώνει» η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας - Εταιρείες μεγαθήρια «βουλιάζουν» στην αβεβαιότητα

Η αγορά εργασίας στην Ευρώπη είναι δύσκολη και γίνεται ακόμα δυσκολότερη από την επίμονη χαμηλή ζήτηση για πολλά προϊόντα αλλά και τη δασμολογική πολιτική του προέδρου Τραμπ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τραμπ: Αεροσκάφος που παραβιάζει τον εναέριο χώρο κράτους του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτεται
Νέα Υόρκη 23.09.25

Τραμπ: Αεροσκάφος που παραβιάζει τον εναέριο χώρο νατοϊκού κράτους θα πρέπει να καταρρίπτεται

Νωρίτερα, εκδίδοντας ανακοίνωση για τις ρωσικές παραβιάσεις των τελευταίων ημερών, το ΝΑΤΟ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα αποτροπής προς τη Μόσχα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βίντεο – ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό 14χρονου στον Ασπρόπυργο – Τον χτυπούν μπροστά σε άλλους μαθητές
Ελλάδα 23.09.25

Βίντεο – ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό 14χρονου στον Ασπρόπυργο – Τον χτυπούν μπροστά σε άλλους μαθητές

Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται πέντε ανήλικοι οι οποίοι ξυλοκόπησαν άγρια έναν 14χρονο έξω από σχολείο στον Ασπρόπυργο, με το βίντεο της επίθεσης να σοκάρει.

Σύνταξη
Η συγχώρεση, το γράμμα και η οργή: Ο Φρανκ Σινάτρα για την απαγωγή του γιου του το 1963
Η Φωνή 23.09.25

Η συγχώρεση, το γράμμα και η οργή: Ο Φρανκ Σινάτρα για την απαγωγή του γιου του το 1963

Έξι δεκαετίες μετά την απαγωγή του γιου του Φρανκ Σινάτρα, ένα γράμμα με την οργή της Φωνής για την όλη υπόθεση ανακαλύφθηκε και βγαίνει στο «σφυρί» για πολλές χιλιάδες δολάρια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ολοταχώς για το 14ο σερί sold out ο Ολυμπιακός κόντρα στον Λεβαδειακό
Ποδόσφαιρο 23.09.25

Ολοταχώς για το 14ο σερί sold out ο Ολυμπιακός κόντρα στον Λεβαδειακό

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό για την 5η αγωνιστική της Super League και με 4.500 εισιτήρια να έχουν απομείνει, το 14ο συνεχόμενο sold out στο Καραϊσκάκη πρέπει να θεωρείται δεδομένο.

Σύνταξη
Συγγενείς θυμάτων απαντούν στον Φλωρίδη για τα αιτήματα εκταφής – Τι αναφέρει το εξώδικο των Ρούτσι – Καρυστιανού
Ελλάδα 23.09.25

Συγγενείς θυμάτων απαντούν στον Φλωρίδη για την απόρριψη των αιτημάτων εκταφής – Τι αναφέρουν στο εξώδικό τους

Οι συγγενείς θυμάτων διαψεύδουν τον υπουργό Δικαιοσύνης για τα αιτήματα εκταφής των σορών – Τι θα συμβεί με την ανάκριση σε περίπτωση που γίνει δεκτό το αίτημα εκταφής.

Σύνταξη
«Η Μόνα Λίζα της μουσικής»: Θα είναι το Aladdin Sane του Ντέιβιντ Μπόουι το ακριβότερο εξώφυλλο που έχει πουληθεί ποτέ;
Ορόσημο 23.09.25

«Η Μόνα Λίζα της μουσικής»: Θα είναι το Aladdin Sane του Ντέιβιντ Μπόουι το ακριβότερο εξώφυλλο που έχει πουληθεί ποτέ;

Η θρυλική εικόνα του Μπόουι με την αστραπή στο πρόσωπο, τραβηγμένη από τον Μπράιαν Ντάφι το 1973, αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ σε επερχόμενη δημοπρασία, μαζί με πρωτότυπα αντικείμενα από το αρχείο του φωτογράφου και μοναδικά memorabilia

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: Προσηλωμένοι στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου
Διπλωματία 23.09.25

Συνάντηση Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη: Προσηλωμένοι στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

Κυριάκος Μητσοτάκης και Μάριος Χριστοδουλίδης πραγματοποίησαν συνάντηση στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου να επανέρχεται στο προσκήνιο.

Σύνταξη
Έκκληση ειδικών του ΟΗΕ στη FIFA να θέσει το Ισραήλ εκτός ποδοσφαιρικών διοργανώσεων
«Να αποβληθεί» 23.09.25

Έκκληση ειδικών του ΟΗΕ στη FIFA να θέσει το Ισραήλ εκτός ποδοσφαιρικών διοργανώσεων

Τονίζουν ότι η FIFA πρέπει να σταματήσει να νομιμοποιεί την παράνομη παρουσία του Ισραήλ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και ότι ο αθλητισμός δεν μπορεί να συνεχίζει σαν να μην συμβαίνει τίποτα

Σύνταξη
ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες καλεί τους παγκόσμιους ηγέτες να επιλέξουν την ειρήνη από το χάος
Πόλεμος ή ειρήνη; 23.09.25

Από το βήμα του ΟΗΕ ο Αντόνιο Γκουτέρες καλεί τους παγκόσμιους ηγέτες να επιλέξουν την ειρήνη από το χάος

«Οι πυλώνες της ειρήνης και της προόδου καταρρέουν υπό το βάρος της ατιμωρησίας, της ανισότητας και της αδιαφορίας», προειδοποίησε ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην εναρκτήρια ομιλία στο υψηλότερο επίπεδο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Άρης – Μαρκό
Ποδόσφαιρο 23.09.25

LIVE: Άρης – Μαρκό

LIVE: Άρης – Μαρκό. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Μαρκό για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
O Γιαμάλ και το… σχέδιο του Θεού (pics)
Ποδόσφαιρο 23.09.25

O Γιαμάλ και το… σχέδιο του Θεού (pics)

Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα που πήγε στα χέρια του Ουσμάν Ντεμπελέ, όμως ο σταρ της Μπαρτσελόνα δήλωσε έτοιμος να συνεχίσει την ανοδική του πορεία μέχρι να φτάσει στην κορυφή.

Σύνταξη
Τον πύρινο σου κόσμο που δεν λυγά ποτέ…
Ποδόσφαιρο 23.09.25

Τον πύρινο σου κόσμο που δεν λυγά ποτέ…

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού αναμένεται να γεμίσουν το Καραϊσκάκη και στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, το απόγευμα του Σαββάτου, κάνοντας 14ο συνεχόμενο sold out

Σύνταξη
Πώς φτάσαμε στην αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη
Νέα Υόρκη 23.09.25

Πώς φτάσαμε στην αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν

Η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς Αναζητείται νέα ημέρα και ώρα. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Σύνταξη
Μια μεγάλη αδικία για τον Τζίτζι Ντοναρούμα
On Field 23.09.25

Μια μεγάλη αδικία για τον Τζίτζι Ντοναρούμα

Είναι ν’ απορεί κάποιος αν ορισμένοι θεωρούν πως ο τερματοφύλακας δεν είναι ποδοσφαιριστής. Πως αλλιώς να εξηγήσει ότι ο Ντοναρούμα δεν πήρε την «χρυσή» μπάλα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ερντογάν: Θέλουμε να δούμε το Αιγαίο ως μια λεκάνη σταθερότητας και ευημερίας – Δύο είναι τα κράτη στην Κύπρο
ΟΗΕ 23.09.25

Ερντογάν: Θέλουμε να δούμε το Αιγαίο ως μια λεκάνη σταθερότητας και ευημερίας – Δύο είναι τα κράτη στην Κύπρο

Ο Ερντογάν κάλεσε όλες τις χώρες του πλανήτη να προβούν σε αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους. «Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει εμμονή με τη Γη της Επαγγελίας. Απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια», τόνισε.

Σύνταξη
