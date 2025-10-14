Το φαινόμενο debasement trade αναδεικνύεται σε κατευθυντήρια τάση των παγκόσμιων αγορών

Κάτω από την επιφάνεια των βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ενδέχεται να βρίσκεται σε εξέλιξη μια μακροπρόθεσμη ανατιμολόγηση πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων, καθώς οι επενδυτές επιδιώκουν να προστατευθούν από τις απειλές που θέτουν τα ραγδαία δημοσιονομικά ελλείμματα. Ενώ ένας νέος γύρος απειλών για δασμολογικούς περιορισμούς μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας έκλεψε τα πρωτοσέλιδα την Παρασκευή και ώθησε τους traders να εγκαταλείψουν τα πιο επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία και να στραφούν στα ομόλογα, οι διαχειριστές κεφαλαίων συζητούν όλο και περισσότερο ένα φαινόμενο γνωστό ως «debasement trade».

Στα σύγχρονα χρηματοοικονομικά, το «debasement trade» αναφέρεται συνήθως σε επενδύσεις που προστατεύουν τον επενδυτή από την υποτίμηση του νομίσματος — για παράδειγμα, αγορά χρυσού, Bitcoin, εμπορευμάτων ή real assets όταν υπάρχει πληθωρισμός ή υπερβολική νομισματική χαλάρωση.

Όσοι πιστεύουν σε αυτό απομακρύνονται από το δημόσιο χρέος και τα νομίσματα στα οποία είναι εκφρασμένο, φοβούμενοι ότι η αξία του θα διαβρωθεί με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι κυβερνήσεις αποφεύγουν να αντιμετωπίσουν τα τεράστια χρέη τους και μάλιστα επιδιώκουν να τα αυξήσουν.

Όπως υπογραμμίζει σε ανάλυσή του το Bloomberg, περαιτέρω ώθηση προέρχεται από τις εικασίες ότι οι κεντρικές τράπεζες θα αντιμετωπίσουν αυξανόμενες πολιτικές πιέσεις να διατηρήσουν χαμηλά τα επιτόκια για να αντισταθμίσουν τα χρέη των κυβερνήσεων – και στη διαδικασία να ενισχύσουν τον πληθωρισμό συνεχίζοντας να αυξάνουν τη ρευστότητα.

Το παράδειγμα της Ιαπωνίας

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, το ιαπωνικό γεν και τα ομόλογα της χώρας δέχτηκαν κύματα πωλήσεων, καθώς η φιλική προς τα κίνητρα Σανάι Τακαΐτσι έκανε ένα βήμα προς την πρωθυπουργία. Ένας ακόμη γύρος πολιτικής αναταραχής στη Γαλλία σχετικά με τα οικονομικά της τάραξε το ευρώ, και ένας επικείμενος προϋπολογισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο ανησυχεί την αγορά βρετανικών ομολόγων που εξακολουθεί να βιώνει τα απόνερα από τις μαζικές πωλήσεις του 2022 που έριξαν την πρωθυπουργό Λις Τρας από την εξουσία.

Ενώ το δολάριο έχει αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες παρά το shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ, εξακολουθεί να είναι πιο αδύναμο κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, μετά τον εμπορικό πόλεμο και τα σχέδια μείωσης φόρων του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που το οδήγησαν στη βαθύτερη πτώση από τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Η ρήξη του με την παγκόσμια τάξη πραγμάτων, με το κίνημα «Πρώτα η Αμερική», και η επίθεση στην ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας έχουν επίσης σπείρει αμφιβολίες για το εάν τα αμερικανικά ομόλογα θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν πλήρως την ιδιότητά τους ως το κύριο περιουσιακό στοιχείο χωρίς κίνδυνο στον κόσμο — στηρίζοντας τις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων.

Από την άλλη πλευρά του debasement trade, τα πολύτιμα μέταλλα επωφελούνται από το παραδοσιακό τους καθεστώς ως καταφυγίου και τα κρυπτονομίσματα σημειώνουν ξανά άνοδο, αυτή τη φορά λόγω της υποτιθέμενης λειτουργίας τους ως καταφυγίου από τις επιπτώσεις της κυβερνητικής πολιτικής. Ο χρυσός έχει αυξηθεί πάνω από 50% φέτος και πρόσφατα ξεπέρασε το ρεκόρ των 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι εκτινάχθηκε σε ιστορικό υψηλό.

Και ενώ τα κρυπτονομίσματα κατέγραψαν απότομες πτώσεις μετά τις τελευταίες απειλές του Τραμπ για δασμούς που τρόμαξαν το κλίμα, το Bitcoin εξακολουθεί να έχει αυξηθεί περισσότερο από 20% φέτος και να φτάνει σε ιστορικό υψηλό.

Η μεγάλη μετατόπιση του debasement trade

Ο Stephen Miller λέει ότι ποτέ δεν έχει δει τόσο μεγάλη μετατόπιση από τα νομίσματα και τα ομόλογα προς εναλλακτικές λύσεις κατά τη διάρκεια των τεσσάρων δεκαετιών που εργάζεται στις αγορές. Ο πρώην επικεφαλής σταθερού εισοδήματος στην BlackRock Inc. στην Αυστραλία πιστεύει ότι μπορεί να είναι μόνο η αρχή.

«Το debasement trade έχει ακόμη δρόμο μπροστά του», δήλωσε ο Μίλερ, ο οποίος είναι τώρα σύμβουλος στην GSFM, μια μονάδα της καναδικής CI Financial Corp. «Τα αμερικανικά ομόλογα δεν είναι πλέον το αδιαμφισβήτητο ασφαλές περιουσιακό στοιχείο που κάποτε εμφανίζονταν και είναι ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται σε άλλες αγορές ομολόγων».

Οι δισεκατομμυριούχοι Ρέι Ντάλιο και Κεν Γκρίφιν έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον υπονοώντας ότι ο χρυσός μπορεί να είναι ασφαλέστερος από το δολάριο. Ο επικεφαλής του Επενδυτικού Συμβουλίου του Συνταξιοδοτικού Σχεδίου του Καναδά πιστεύει ότι τα αμερικανικά ομόλογα κινδυνεύουν επίσης να χάσουν το καθεστώς του καταφυγίου τους. Και ο συγγραφέας και σύμβουλος hedge funds, Νασίμ Τάλεμπ, λέει ότι το αυξανόμενο έλλειμμα των ΗΠΑ σπέρνει τους σπόρους μιας κρίσης χρέους που φαίνεται σχεδόν αδύνατο να αποφευχθεί.

«Ο κόσμος βλέπει μια επιδείνωση όχι μόνο της προσαρμοσμένης στον πληθωρισμό αξίας των νομισμάτων του εν μέσω επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και μια επιδείνωση της σταθερότητας της κυβέρνησης», δήλωσε ο Calvin Yeoh, ο οποίος βοηθά στη διαχείριση του Merlion Fund στην Blue Edge Advisors στη Σιγκαπούρη και αγοράζει χρυσό.

Το debasement trade στην εποχή του… Νέρωνα

Ο όρος debasement χρονολογείται από την εποχή που ηγεμόνες όπως ο βασιλιάς Ερρίκος Η΄ και ο Νέρωνας αραίωσαν ή υποβάθμισαν τα χρυσά και ασημένια νομίσματά τους με φθηνότερα μέταλλα όπως ο χαλκός.

Υπάρχουν πολλές αμφιβολίες ότι ο κόσμος βλέπει μια σύγχρονη εκδοχή, ειδικά επειδή υπάρχουν πολλοί παράγοντες πίσω από την αύξηση των τιμών του χρυσού και του Bitcoin. Επιπλέον, πρόωρες προειδοποιήσεις για μια επικείμενη κρίση χρέους έχουν εκδοθεί κατά καιρούς από την Παγκόσμια Οικονομική Κρίση.

Το πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων μετά την εισβολή της στην Ουκρανία ανέδειξε την ευπάθεια των διαθεσίμων σε ξένο νόμισμα στις εξωτερικές κυρώσεις, αυξάνοντας την γοητεία του κίτρινου μετάλλου. Οι κεντρικές τράπεζες έχουν επίσης αυξήσει τα αποθέματά τους σε χρυσό για να διαφοροποιήσουν τα αποθέματά τους.

Και ο κόσμος των κρυπτονομισμάτων δεν είναι άγνωστος στις εκρήξεις και τις υφέσεις που οφείλονται αποκλειστικά στην ορμή: Το επιχείρημα ότι το Bitcoin λειτουργεί ως λιμάνι υπονομεύτηκε όταν κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της απότομης αύξησης του πληθωρισμού μετά την πανδημία μαζί με άλλα κερδοσκοπικά περιουσιακά στοιχεία και ξανά τις τελευταίες ημέρες καθώς λιποθύμησε μετά τις αυξημένες εμπορικές εντάσεις.

Παρά τις πρόσφατες ταλαντώσεις τους, το δολάριο, το ευρώ και το γιεν εξακολουθούν να κυριαρχούν στο εμπόριο προς τα τραπεζικά συστήματα και παραμένουν η βάση για τρισεκατομμύρια δολάρια σε καθημερινές συναλλαγές. Το δημόσιο χρέος στηρίζει επίσης τα πλαίσια παροχής εγγυήσεων και τη λειτουργία του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η άνοδος της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς αμφισβητεί επίσης την άποψη αυτή, δεδομένου ότι οι ξένοι θα χρειαστούν δολάρια για να πραγματοποιήσουν συναλλαγές και, παρά τις αποσταθεροποιητικές αλλαγές του Τραμπ, οι επενδυτές από το εξωτερικό συνέχισαν να αυξάνουν τις συμμετοχές τους σε αμερικανικά ομόλογα.

«Όποιος πιστεύει ότι τα νομίσματα και τα ομόλογα μπορούν να αντικατασταθούν από το bitcoin και τον χρυσό χρειάζεται να ελέγξει την πραγματικότητα», δήλωσε ο Shoki Omori, επικεφαλής στρατηγικής γραφείου της Mizuho Securities Co. , μιας από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές εταιρείες της Ιαπωνίας, με έδρα το Τόκιο.

Πηγή: ΟΤ