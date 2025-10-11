newspaper
10.10.2025 | 23:48
Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στη Χιλή - Προειδοποίηση για τσουνάμι
10.10.2025 | 22:32
Φωτιά σε υπόγεια διάβαση στη Λεωφόρο Συγγρού - Δείτε εικόνες
10.10.2025 | 15:10
24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου σε Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ
Στα «καταφύγια» σπεύδουν οι επενδυτές μετά τις νέες απειλές Τραμπ
Διεθνής Οικονομία 11 Οκτωβρίου 2025 | 07:00

Στα «καταφύγια» σπεύδουν οι επενδυτές μετά τις νέες απειλές Τραμπ

Ο χρυσός επέστρεψε πάνω από το επίπεδο των 4.000 δολαρίων μετά τις απειλές Τραμπ εναντίον της Κίνας

Πάνω από το επίπεδο των 4.000 δολαρίων επέστρεψε ο χρυσός μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για πιθανούς νέους δασμούς στην Κίνα, η οποία επιτάχυνε την φυγή προς ασφαλή περιουσιακά στοιχεία.

Η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε κατά 0,8% στα 4.007,39 δολάρια ανά ουγγιά, με τα εβδομαδιαία κέρδη του να ξεπερνούν το 3%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου αυξήθηκαν κατά 1,3% στα 4.024,40 δολάρια.

Οι μη αποδοτικές τιμές χρυσού, οι οποίες έφτασαν στο ιστορικό υψηλό των 4.059,05 δολαρίων την Τετάρτη, παραδοσιακά θεωρούνται ως αντιστάθμιση κινδύνου σε περιόδους ευρύτερης αβεβαιότητας.

Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, παράλληλα με τις ισχυρές αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες, τις εισροές κεφαλαίων που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια, τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων των ΗΠΑ και τις οικονομικές αβεβαιότητες που προκύπτουν από τους δασμούς, έχουν συμβάλει στην άνοδο του χρυσού.

Η ανάρτηση που έσπειρε τον πανικό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν υπάρχει λόγος να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ σε δύο εβδομάδες στη Νότια Κορέα, όπως έχει προγραμματιστεί. Οι ΗΠΑ υπολογίζουν σε μια μαζική αύξηση των δασμών στις κινεζικές εισαγωγές, ανέφερε σε ανάρτηση στο Truth Social.

Η ανάρτηση του Τραμπ είδε τις μετοχές να καταρρέουν κατά 1% μέσα σε λίγα λεπτά και τον χρυσό να ξαναεκτινάσσεται πάνω από τα 4.000 δολάρια, δήλωσε ο Tai Wong, ανεξάρτητος trader μετάλλων. «Η αναζωπύρωση του εμπορικού πολέμου θα καταστρέψει το δολάριο και θα είναι καλή για τα ασφαλή καταφύγια».

Οι αγορές παρακολουθούν επίσης στενά τους κινδύνους που σχετίζονται με την πιθανή κατάρρευση της γαλλικής κυβέρνησης και το συνεχιζόμενο shutdown της κυβέρνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επιπλέον, οι επενδυτές αναμένουν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο.

«Συνολικά, υπάρχει κίνδυνος βραχυπρόθεσμης υποχώρησης των τιμών, δεδομένου του πόσο γρήγορα έχουν αυξηθεί οι τιμές του χρυσού τις τελευταίες εβδομάδες. Αλλά τα επόμενα δύο χρόνια, οι τιμές του χρυσού είναι πιθανό να αυξηθούν», δήλωσε ο Hamad Hussain, οικονομολόγος για το κλίμα και τα εμπορεύματα στην Capital Economics.

To αμερικανικό δολάριο υποχώρησε κατά 0,6%, καθιστώντας τον χρυσό σε τιμή δολαρίου φθηνότερο για τους αγοραστές από το εξωτερικό.

Το ασήμι επωφελείται επίσης από τους ίδιους παράγοντες που οδηγούν σε άνοδο του χρυσού, παράλληλα με τις ανησυχίες για το έλλειμμα προσφοράς και την αυξανόμενη ζήτηση για το μέταλλο. Το ασήμι σημείωσε άνοδο 2,2% στα 50,21 δολάρια ανά ουγγιά, μια ημέρα αφότου άγγιξε το ιστορικό υψηλό των 51,22 δολαρίων. Έχει σημειώσει άνοδο 70% μέχρι στιγμής φέτος.

Πηγή: ot.gr

