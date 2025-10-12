Ποιοι είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι από το ράλι του χρυσού

Το πρωτοφανές ράλι που κατέγραψε φέτος η τιμή του χρυσού έχει οδηγήσει τους πάντες να επενδύουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Πολλοί είναι εκείνοι που απευθύνθηκαν για πρώτη φορά σε κάποιον επενδυτικό σύμβουλο για να μάθουν πώς μπορούν να τοποθετήσουν τα χρήματά τους στο πολύτιμο μέταλλο. Ο χρυσός έχει κάνει τα γραφεία των επενδυτών να πάρουν φωτιά με αναλύσεις και σχεδιασμούς, μελέτες και προοπτικές, για να χαράξουν τη στρατηγική τους.

Υπάρχουν, όμως, και εκείνοι οι οποίοι έχουν στα χέρια τους μεγάλες ποσότητες χρυσού, χωρίς να το έχουν αναλογιστεί πρωτίστως ως επένδυση και συχνά δεν έχουν την παραμικρή ιδέα τι δουλειά κάνει ένας επενδυτικός σύμβουλος.

Και όταν λέμε «στα χέρια τους», κυριολεκτούμε.

Πρόκειται για εκατομμύρια γυναικών στις ασιατικές χώρες, εκεί όπου η παράδοση αιώνων θέλει τις γυναίκες να στολίζονται με χρυσά κοσμήματα κάθε είδους, τις νύφες να δέχονται αμέτρητα δώρα σε χρυσό και τα μωρά να ραίνονται με χρυσές λίρες όταν γεννιούνται. Αυτά συνήθως περνούν ως πολύτιμη κληρονομιά ανυπολόγιστης συναισθματικής αξίας από γενιά σε γενιά, δημιουργώντας ένα απόθεμα… καθόλου ευκαταφρόνητο σε αξία. Ιδίως αυτή την περίοδο, που η τιμή του χρυσού έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.

Δεν είναι μόνο επένδυση

Ο χρυσός είναι γνωστός ως το πιο αξιόπιστο ασφαλές καταφύγιο για χιλιετίες, αλλά είναι κάτι περισσότερο από μια επένδυση για τις οικογένειες της Νότιας Ασίας. Η παράδοση με τις κόρες που κληρονομούν τα κοσμήματα από τις μητέρες τους εκτείνεται σε όλη την αστική και αγροτική Ινδία, όπως γράφει σε εκτενές άρθρο του το CNN, και μάλιστα ανεξάρτητα από την κοινωνικοοικονομική τάξη.

Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον πολιτισμό της περιοχής. Λατρεύουν τα χρυσά κομμάτια ως πολύτιμα οικογενειακά κειμήλια και όχι ως αξία σε χρήμα, ενώ για τις γυναίκες συχνά είναι τα μόνα πράγματα που τους ανήκουν αποκλειστικά.

Οι τιμές του χρυσού έφτασαν στο ρεκόρ των 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά για πρώτη φορά την Τρίτη και οι γυναίκες της Νότιας Ασίας, που επένδυαν εδώ και καιρό το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών τους στοιχείων σε χρυσό, κερδίζουν σε αυτό το ράλι.

«Ό,τι έχω, είναι όλο χρυσός», περιέγραψε μια μητέρα από τη Νότια Ασία στους θεατές της στο TikTok, επιδεικνύοντας ένα κολιέ 24 καρατίων που απέκτησε πριν από 28 χρόνια. «Όταν το αγόρασα, εκείνες τις μέρες, ο χρυσός ήταν πολύ φθηνός. Ένα γραμμάριο κόστιζε 12 δολάρια. Τώρα κοστίζει 100 δολάρια», λέει.

Κίνα και Ινδία οδηγούν την αγορά χρυσού

Η Ινδία ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά χρυσών κοσμημάτων στον κόσμο το 2023, μετά την Κίνα, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού.

Το 2021, στην Ινδία αγοράστηκαν 611 τόνοι χρυσών κοσμημάτων. Ενδεικτικό του πόσο μεγάλος είναι αυτός ο όγκος είναι το γεγονός ότι η επόμενη μεγαλύτερη περιοχή, η Μέση Ανατολή, αγόρασε 241 τόνους!

Η ζήτηση στην Ινδία αφορά κυρίως κοσμήματα: Η χώρα αναμένει 11 έως 13 εκατομμύρια γάμους ετησίως, με τα νυφικά κοσμήματα να απολαμβάνουν περισσότερο από το 50% της αγοράς χρυσού. Οι Νοτιοασιάτες αποτελούν περίπου το 10% της πελατειακής βάσης του βρετανικού προμηθευτή χρυσού Solomon Global, και είχε παρατηρηθεί αύξηση τον τελευταίο χρόνο στις γυναίκες νοτιοασιατικής καταγωγής που αγοράζουν χρυσό, σύμφωνα με την εταιρεία.

Ο χρυσός στη ΝΑ Ασία

«Τα κοσμήματα έχουν μια σημαντική θέση στη ζωή των ανθρώπων, μπορεί να είναι πολύ προσανατολισμένα στον καταναλωτή, αλλά είναι επίσης ένας πολύ καλός μηχανισμός για την αποταμίευση και τη μεταβίβαση πλούτου από γενιά σε γενιά», δήλωσε στο CNN ο Joseph Cavatoni, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής αγοράς για την Αμερική στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού.

Οι άνθρωποι στην Ινδία δεν βλέπουν τον χρυσό ως σπατάλη σύμφωνα με τον Sachin Jain, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού στην Ινδία.

Τα χρυσά κοσμήματα χρησιμεύουν επίσης ως μια φυσική μορφή οικονομικής προστασίας σε μια περιοχή όπου εκατομμύρια άνθρωποι -ιδιαίτερα οι γυναίκες- μπορεί να μην έχουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή άλλες μορφές οργανωμένων επενδύσεων.

Στην Ινδία, λιγότερο από το 50% των γυναικών διαχειρίζονται τα οικονομικά τους ελεύθερα και ανεξάρτητα από γονείς ή σύζυγο, σύμφωνα με έρευνα του Μαρτίου από την YouGov.

Παγκόσμια φρενίτιδα

Αλλά το 2025, δεν είναι μόνο οι νύφες από τη Νότια Ασία που βασίζονται σε επενδύσεις σε χρυσό. Ο εμπορικός πόλεμος του Τραμπ έχει φέρει τα πάνω κάτω στο παγκόσμιο εμπορικό status quo και οι επενδυτές επιδιώκουν να μετακινήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε κάτι σίγουρο όπως θεωρείται ο χρυσός.

Οι κεντρικές τράπεζες στην Ινδία και στην Κίνα αγοράζουν χρυσό για να ενισχύσουν τα αποθεματικά τους.

Η Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας έχει αυξήσει τα αποθέματά της σε χρυσό κατά 35% τα τελευταία πέντε χρόνια, σύμφωνα με την Solomon Global.

Οι κάτοικοι της Νότιας Ασίας αποθηκεύουν χρυσό στα σπίτια τους εδώ και πολλά χρόνια. Με βάση συντηρητικές εκτιμήσεις, τουλάχιστον 25.000 τόνοι χρυσύ βρίσκονται σε σπίτια στην Ινδία.

Ωστόσο, οι Νοτιοασιάτες δεν ενδιαφέρονται να πουλήσουν τον χρυσό τους ακόμα. Οι Ινδοί κρατούν τον χρυσό τους ακόμη και με υψηλές τιμές, είπε στο CNN ο CEO του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού στην Ινδία, παρά την τάση αύξησης των πωλήσεων όταν οι τιμές είναι σχετικά υψηλές.

«Οι δυτικές αγορές τείνουν να θέλουν να κρατούν χρυσό όταν τα πράγματα είναι πραγματικά τρομακτικά, με κίνδυνο αγοράς και αβεβαιότητα. Αλλά οι οικογένειες [της Νότιας Ασίας], κρατούν χρυσό για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή βλέπουν ότι ο χρυσός αυξάνεται με την οικονομική επέκταση και συνδέεται με το ΑΕΠ», είπε ο Cavatoni.

Και όχι μόνο δεν πωλούν, αντίθετα οι ινδοί καταναλωτές απευθύνονται στα καταστήματα για να μετατρέψουν τα παλιά τους κοσμήματα σε πιο σύγχρονα σχέδια. Οι νέοι εξακολουθούν να βλέπουν την αξία της διατήρησης του χρυσού – αλλά θέλουν κομμάτια που μπορούν να φορούν κάθε μέρα αντί για γιγάντια νυφικά σετ που βρίσκονται σε θυρίδες τραπεζών.

Πηγή: ΟΤ