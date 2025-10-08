Για πρώτη φορά, η τιμή του χρυσού ξεπερνά τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά

Ο χρυσός έσπασε για πρώτη φορά το φράγμα των 4.000 δολαρίων/ουγγιά (31,1 γραμμάρια), καθώς συνεχίζει να θεωρείται αξία – καταφύγιο στις χρηματαγορές, εν μέσω πολλών αβεβαιοτήτων, με φόντο τη συνεχιζόμενη δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ και την πολιτική κρίση στη Γαλλία.

Το πολύτιμο μέταλλο έφθασε τις 4.001,11 δολάρια ανά ουγγιά στις 05:00 (ώρα Ελλάδας), κατά την έναρξη των συναλλαγών στις αγορές της Ασίας.

Στο COMEX, το χρηματιστήριο πρώτων υλών της Νέας Υόρκης, η ουγγιά χρυσού προς παράδοση τον Δεκέμβριο ξεπέρασε τις 4.000 δολάρια ήδη χθες.

Τα ρεκόρ του χρυσού

Ο χρυσός έχει σημειώσει αύξηση 50% από την αρχή της χρονιάς, σπάζοντας διαδοχικά ρεκόρ, υποστηριζόμενος από τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από την Fed, τις συνεχείς αγορές από τις κεντρικές τράπεζες, την ανθεκτική ζήτηση για ασφαλή καταφύγια και την ευρεία αδυναμία του δολαρίου.

Οι τιμές spot του χρυσού έσπασαν το επίπεδο των 3.000 δολαρίων/ουγγιά για πρώτη φορά τον Μάρτιο και τα 3.800 δολάρια στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μη αποδοτικός χρυσός ευδοκιμεί σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και κατά τη διάρκεια οικονομικών αβεβαιοτήτων.

«Βλέπουμε τόσο θεμελιώδεις όσο και βασισμένους στην ορμή λόγους για την περαιτέρω άνοδο του χρυσού και τώρα αναμένουμε ότι η τιμή του χρυσού θα φτάσει τα 4.200 δολάρια/ουγγιά μέχρι το τέλος του έτους», ανέφερε η UBS σε σημείωμα.

Το «επιχρυσωμένο» FOMO

Όπως επισημαίνουν σε ανάλυσή τους οι Financial Times, η μεγαλύτερη άνοδος του χρυσού από τη δεκαετία του 1970 τροφοδοτείται από το λεγόμενο «επιχρυσωμένο FOMO», καθώς οι επενδυτές φοβούμενοι μήπως χάσουν αποδόσεις και ανησυχώντας για τον πληθωρισμό προσθέτουν το πολύτιμο μέταλλο στα χαρτοφυλάκιά τους.

Το FOMO είναι αρκτικόλεξο από τα αγγλικά: Fear Of Missing Out, που σημαίνει «φόβος ότι μένεις απ’ έξω». Περιγράφει το άγχος ή την ανησυχία που νιώθει κάποιος όταν πιστεύει ότι χάνει μια εμπειρία, μια ευκαιρία ή κάτι σημαντικό που κάνουν άλλοι.

Ένας βασικός καταλύτης, λένε οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, ήταν ένα ευρύτερο φάσμα επενδυτών που ακολούθησαν το άρμα των αυξανόμενων τιμών μετά από χρόνια αγορών ρεκόρ από τους διαχειριστές αποθεματικών των κεντρικών τραπεζών.

«Είναι επιχρυσωμένο Fomo», εξηγεί ο Luca Paolini, επικεφαλής στρατηγικής στην Pictet Asset Management, αναφερόμενος σε έναν «φόβο μήπως χάσουμε κάτι» που θεωρείται επίσης ότι τροφοδοτεί τεράστια κέρδη στις μετοχές τεχνολογίας megacap.

«Ο χρυσός έχει γίνει τόσο μεγάλος… που δεν μπορείς να τον αγνοήσεις. Υπάρχει ένα επίπεδο όπου γίνεται αδύνατο να μην τον κατέχεις».