newspaper
Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Για πρώτη φορά, η τιμή του χρυσού ξεπερνά τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά
Οικονομικές Ειδήσεις 08 Οκτωβρίου 2025 | 06:40

Για πρώτη φορά, η τιμή του χρυσού ξεπερνά τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά

Το πολύτιμο μέταλλο έφθασε τις 4.001,11 δολάρια ανά ουγγιά κατά την έναρξη των συναλλαγών στις αγορές της Ασίας.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος: Ξέρει ποιο είναι το άλλο μας μισό;

Εγκέφαλος: Ξέρει ποιο είναι το άλλο μας μισό;

Spotlight

Ο χρυσός έσπασε για πρώτη φορά το φράγμα των 4.000 δολαρίων/ουγγιά (31,1 γραμμάρια), καθώς συνεχίζει να θεωρείται αξία – καταφύγιο στις χρηματαγορές, εν μέσω πολλών αβεβαιοτήτων, με φόντο τη συνεχιζόμενη δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ και την πολιτική κρίση στη Γαλλία.

Το πολύτιμο μέταλλο έφθασε τις 4.001,11 δολάρια ανά ουγγιά στις 05:00 (ώρα Ελλάδας), κατά την έναρξη των συναλλαγών στις αγορές της Ασίας.

Στο COMEX, το χρηματιστήριο πρώτων υλών της Νέας Υόρκης, η ουγγιά χρυσού προς παράδοση τον Δεκέμβριο ξεπέρασε τις 4.000 δολάρια ήδη χθες.

Τα ρεκόρ του χρυσού

Ο χρυσός έχει σημειώσει αύξηση 50% από την αρχή της χρονιάς, σπάζοντας διαδοχικά ρεκόρ, υποστηριζόμενος από τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από την Fed, τις συνεχείς αγορές από τις κεντρικές τράπεζες, την ανθεκτική ζήτηση για ασφαλή καταφύγια και την ευρεία αδυναμία του δολαρίου.

Οι τιμές spot του χρυσού έσπασαν το επίπεδο των 3.000 δολαρίων/ουγγιά για πρώτη φορά τον Μάρτιο και τα 3.800 δολάρια στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μη αποδοτικός χρυσός ευδοκιμεί σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και κατά τη διάρκεια οικονομικών αβεβαιοτήτων.

«Βλέπουμε τόσο θεμελιώδεις όσο και βασισμένους στην ορμή λόγους για την περαιτέρω άνοδο του χρυσού και τώρα αναμένουμε ότι η τιμή του χρυσού θα φτάσει τα 4.200 δολάρια/ουγγιά μέχρι το τέλος του έτους», ανέφερε η UBS σε σημείωμα.

Το «επιχρυσωμένο» FOMO

Όπως επισημαίνουν σε ανάλυσή τους οι Financial Times, η μεγαλύτερη άνοδος του χρυσού από τη δεκαετία του 1970 τροφοδοτείται από το λεγόμενο «επιχρυσωμένο FOMO», καθώς οι επενδυτές φοβούμενοι μήπως χάσουν αποδόσεις και ανησυχώντας για τον πληθωρισμό προσθέτουν το πολύτιμο μέταλλο στα χαρτοφυλάκιά τους.

Το FOMO είναι αρκτικόλεξο από τα αγγλικά: Fear Of Missing Out, που σημαίνει «φόβος ότι μένεις απ’ έξω». Περιγράφει το άγχος ή την ανησυχία που νιώθει κάποιος όταν πιστεύει ότι χάνει μια εμπειρία, μια ευκαιρία ή κάτι σημαντικό που κάνουν άλλοι.

Ένας βασικός καταλύτης, λένε οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, ήταν ένα ευρύτερο φάσμα επενδυτών που ακολούθησαν το άρμα των αυξανόμενων τιμών μετά από χρόνια αγορών ρεκόρ από τους διαχειριστές αποθεματικών των κεντρικών τραπεζών.

«Είναι επιχρυσωμένο Fomo», εξηγεί ο Luca Paolini, επικεφαλής στρατηγικής στην Pictet Asset Management, αναφερόμενος σε έναν «φόβο μήπως χάσουμε κάτι» που θεωρείται επίσης ότι τροφοδοτεί τεράστια κέρδη στις μετοχές τεχνολογίας megacap.

«Ο χρυσός έχει γίνει τόσο μεγάλος… που δεν μπορείς να τον αγνοήσεις. Υπάρχει ένα επίπεδο όπου γίνεται αδύνατο να μην τον κατέχεις».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι έφερε την αναβάθμιση από τον FTSE Russell – Οι καταλύτες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι έφερε την αναβάθμιση από τον FTSE Russell – Οι καταλύτες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκέφαλος: Ξέρει ποιο είναι το άλλο μας μισό;

Εγκέφαλος: Ξέρει ποιο είναι το άλλο μας μισό;

Business
Μειώσεις τιμών: Οι πρώτοι 15 προμηθευτές έστειλαν λίστες με 300 κωδικούς 

Μειώσεις τιμών: Οι πρώτοι 15 προμηθευτές έστειλαν λίστες με 300 κωδικούς 

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η Ευρώπη επιταχύνει το ψηφιακό ευρώ
Ο φόβος της επόμενης μέρας 08.10.25

Η Ευρώπη επιταχύνει το ψηφιακό ευρώ

Η Κομισιόν και το Ευρωσύστημα προχωρούν με το σχέδιο του ψηφιακού ευρώ, ενώ οι ιδιωτικές τράπεζες επιδιώκουν να ενσωματώσουν τις υπάρχουσες πλατφόρμες πληρωμών

Γεώργιος Μαζιάς
Σ. Θεοδωρόπουλος: «Να δουλεύουμε καλύτερα και όχι περισσότερο» – Και ο ΣΕΒ ενάντια στο 13ωρο;
Αύξηση παραγωγικότητας 07.10.25

Σ. Θεοδωρόπουλος: «Να δουλεύουμε καλύτερα και όχι περισσότερο» – Και ο ΣΕΒ ενάντια στο 13ωρο;

Αφού η αύξηση της παραγωγικότητας δεν σημαίνει αύξηση των ωρών εργασίας, τότε γιατί ψηφίζονται νόμοι εργασιακής εξουθένωσης; Τι είπε ο πρόεδρος του ΣΕΒ στην ομιλία του στο Μέγαρο Μουσικής.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Θεοδωρόπουλος: Τα εμπόδια για την οικονομία και το επιχειρείν – Κάλεσμα για αλλαγή παραγωγικού μοντέλου
Πρόεδρος ΣΕΒ 07.10.25

Θεοδωρόπουλος: Τα εμπόδια για την οικονομία και το επιχειρείν – Κάλεσμα για αλλαγή παραγωγικού μοντέλου

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος έδωσε έμφαση στην ομιλία του, κατά τη γενική συνέλευση του ΣΕΒ, στο καυτό θέμα του ενεργειακού κόστους αλλά και στη χαμηλή παραγωγικότητα

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Η ομιλία του πρωθυπουργού στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ
Οικονομικές Ειδήσεις 07.10.25 Upd: 19:57

Η ομιλία του πρωθυπουργού στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ

Με κεντρικό μήνυμα «Παραγωγικότητα: Εθνικός Στόχος, Συλλογική Ευθύνη» #SEV4Growth πραγματοποιείται, η Ανοιχτή Εκδήλωση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης».

Σύνταξη
Προϋπολογισμός: Ψαλιδίζει τις εκτιμήσεις για ανάπτυξη το Δημοσιονομικό Συμβούλιο
Οικονομία 07.10.25

Προϋπολογισμός: Ψαλιδίζει τις εκτιμήσεις για ανάπτυξη το Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Πιο συγκρατημένο από την κυβέρνηση είναι το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, στις προβλέψεις του για ανάπτυξη το 2026. Χτυπάει καμπανάκι για πληθωρισμό, εξωτερικούς κινδύνους και τα έργα του ΤΑΑ.

Σύνταξη
ΦΠΑ: Ο καλύτερος «φίλος» των κρατικών ταμείων – Κύριος μοχλό τόνωσης των εσόδων
Ιανουάριος–Ιούλιος 2025 07.10.25

Ο καλύτερος «φίλος» των κρατικών ταμείων - «Σωσίβιο» του κρατικού προϋπολογισμού ο ΦΠΑ

Γεμίζουν από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών τα κρατικά ταμεία. Σχεδόν εμμονική η στάση της κυβέρνησης στο αίτημα της κοινωνίας για μείωση του ΦΠΑ, ειδικά σε βασικά αγαθά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συνομιλίες για τη Γάζα: Αξιωματούχοι από ΗΠΑ, Κατάρ και Τουρκία στην Αίγυπτο – Οι εγγυήσεις που ζητά η Χαμάς
Συνεχίζεται το αιματοκύλισμα 08.10.25

Συνομιλίες για τη Γάζα: Αξιωματούχοι από ΗΠΑ, Κατάρ και Τουρκία στην Αίγυπτο – Οι εγγυήσεις που ζητά η Χαμάς

Ανώτεροι αξιωματούχοι από το Κατάρ και τις ΗΠΑ κατευθύνονται προς την Αίγυπτο για να συμμετάσχουν στις συνομιλίες οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα. Στη Γάζα το Ισραήλ συνεχίζει τη σφαγή

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αλέξης Τσίπρας: Ο αντίκτυπος της παραίτησης εκτός συνόρων – Τι έγραψε ο διεθνής Τύπος για τον πρώην πρωθυπουργό
Άλλαξε τα δεδομένα 08.10.25

Ο αντίκτυπος της παραίτησης Τσίπρα εκτός συνόρων - Τι έγραψε ο διεθνής Τύπος για τον πρώην πρωθυπουργό

Ο Αλέξη Τσίπρας έκανε μια τολμηρή πολιτική κίνηση που εκ των πραγμάτων οδηγεί το πολιτικό σύστημα σε ανακατατάξεις. Μετά από 16 χρόνια στη Βουλή, πήρε την απόφαση να παραιτηθεί από βουλευτής. Η είδηση κέντρισε το ενδιαφέρον διεθνών ΜΜΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι αποκαλύψεις για Βορίδη – Neuropublic που «καίνε» στην κατάθεση και το υπόμνημα Βάρρα
O τεχνικός σύμβουλος 08.10.25

Οι αποκαλύψεις για Βορίδη - Neuropublic που «καίνε» στην κατάθεση και το υπόμνημα Βάρρα

Ανοίγουν τα στόματα στην εξεταστική της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η μπάλα των αποκαλύψεων παίρνει και τον τεχνικό σύμβουλο, την εταιρεία Neuropublic της οικογένειας Γαργαλάκου.

Σύνταξη
Η Γούπι Γκόλντμπεργκ περιπαίζει την Κρίστι Νοέμ για τις απειλές της ICE στο σόου του Bad Bunny στο Super Bowl
Θα τους ξεχωρίσει; 08.10.25

Η Γούπι Γκόλντμπεργκ περιπαίζει την Κρίστι Νοέμ για τις απειλές της ICE στο σόου του Bad Bunny στο Super Bowl

«Αρχίστε να μιλάτε με λατινική προφορά και δείτε αν η Νόεμ μπορεί να ξεχωρίσει ποιος είναι ποιος», σχολίασε με χιούμορ η Γούπι Γκόλντμπεργκ σχετικά με την απόφαση να παραμονεύει η ICE στο σόου του Bad Bunny.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έκθεση του Lancet κατονομάζει ως «υγειοκτονία» την επίθεση του Ισραήλ σε υποδομές υγείας στη Γάζα
«Σιωπή = συνενοχή» 08.10.25

Έκθεση του Lancet κατονομάζει ως «υγειοκτονία» την επίθεση του Ισραήλ σε υποδομές υγείας στη Γάζα

Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε στο Lancet καταπιάνεται με την «υγειοκτονία» την ολοκληρωτική επίθεση στα νοσοκομεία στη Γάζα και την μη καταδίκη από τις παγκόσμιες Ιατρικές Εταιρείες

Σύνταξη
ΑΙ: Απειλή για τους προγραμματιστές!
Κόντρα στους δημιουργούς 08.10.25

ΑΙ: Απειλή για τους προγραμματιστές!

Από τις ΗΠΑ έως την Ευρώπη και την Ασία, η ζήτηση για προγραμματιστές μειώνεται έως και 30% μετά την έλευση του ChatGPT

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η άγρια ζωή μάχεται για την επιβίωσή της: Ο Ασπροπάρης και ο Λύκος απέναντι στα δολώματα και τις άλλες απειλές
Σπάνια και απειλούμενη 08.10.25

Η άγρια ζωή μάχεται για την επιβίωσή της: Ο Ασπροπάρης και ο Λύκος απέναντι στα δολώματα και τις άλλες απειλές

Τα πρώτα αποτελέσματα των δράσεων της «Συμμαχίας για την Αγρια Ζωή», τη συλλογική πρωτοβουλία 11 περιβαλλοντικών οργανώσεων, παρουσίασε το WWF Ελλάς- Μιλούν στο in μέλη των περιβαλλοντικών οργανώσεων

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η Ευρώπη επιταχύνει το ψηφιακό ευρώ
Ο φόβος της επόμενης μέρας 08.10.25

Η Ευρώπη επιταχύνει το ψηφιακό ευρώ

Η Κομισιόν και το Ευρωσύστημα προχωρούν με το σχέδιο του ψηφιακού ευρώ, ενώ οι ιδιωτικές τράπεζες επιδιώκουν να ενσωματώσουν τις υπάρχουσες πλατφόρμες πληρωμών

Γεώργιος Μαζιάς
Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο γαμπρός του και η «τέχνη της συμφωνίας» σε… ειδική έκδοση για τη Μέση Ανατολή
Ειρηνευτικές business 08.10.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο γαμπρός του και η «τέχνη της συμφωνίας» σε… ειδική έκδοση για τη Μέση Ανατολή

Η αμφιλεγόμενη επιστροφή του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, στο διπλωματικό προσκήνιο μέσω Γάζας, τα επιχειρηματικά deals στον Κόλπο και η θολή «αιώνια ειρήνη» στη Μέση Ανατολή

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το μυστικό του Καρνάκ: Ο ναός που αναδύθηκε από τα νερά του Νείλου
Νερά του Χάους 08.10.25

Το μυστικό του Καρνάκ: Ο ναός που αναδύθηκε από τα νερά του Νείλου

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι ο ναός του Καρνάκ δεν χτίστηκε στην ξηρά, αλλά πάνω σε ποτάμια αναβαθμίδα του Νείλου, ένα νησί που «αναδυόταν» μετά τις πλημμύρες, συμβολίζοντας τον μύθο της δημιουργίας

Σύνταξη
«The Lancet»: Οι διατροφικές μας συνήθειες αποσταθεροποιούν τον πλανήτη αλλά η Ευρώπη… δεν έχει όρεξη για αλλαγές
EAT-Lancet 08.10.25

Οι διατροφικές μας συνήθειες αποσταθεροποιούν τον πλανήτη αλλά η Ευρώπη… δεν έχει όρεξη για αλλαγές

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση «The Lancet» διαπιστώνει ότι οι διατροφικές μας συνήθειες αποτελούν σημαντικό παράγοντα υποβάθμισης του περιβάλλοντος, συμβάλλουν στην αύξηση των χρόνιων ασθενειών και είναι υπεύθυνες για την αύξηση των ανισοτήτων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο νομπελίστας φυσικής Κλαρκ προειδοποιεί πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ «παραλύει» την επιστήμη στη χώρα
Κόσμος 08.10.25

Ο νομπελίστας φυσικής Κλαρκ προειδοποιεί πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ «παραλύει» την επιστήμη στη χώρα

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Φυσικής για το 2025 Τζον Κλαρκ προειδοποίησε πως στη μετά Τραμπ εποχή, θα χρειαστούν 10 χρόνια για να φτάσουν οι ΗΠΑ στο επίπεδο πριν την ανάληψη της προεδρίας του

Σύνταξη
Η Αργεντινή θα εκδώσει στις ΗΠΑ φερόμενο διακινητή ναρκωτικών που χρηματοδότησε βουλευτή του Μιλέι
Κόσμος 08.10.25

Η Αργεντινή θα εκδώσει στις ΗΠΑ φερόμενο διακινητή ναρκωτικών που χρηματοδότησε βουλευτή του Μιλέι

Με την έκδοση στις ΗΠΑ του φερόμενου ως διακινητή ναρκωτικών Φρεντ Ματσάδο για άλλη υπόθεση, θα φύγει από το προσκήνιο η υπόθεση της χρηματοδότησης βουλευτή και του ξεπλύματος χρήματος

Σύνταξη
Πλήγμα ουκρανικού drone σε ρωσικό πυρηνικό εργοστάσιο χωρίς «συνέπεια για την πυρηνική ασφάλεια»
Νoβoβoρόνεζ 08.10.25

Πλήγμα ουκρανικού drone σε ρωσικό πυρηνικό εργοστάσιο χωρίς «συνέπεια για την πυρηνική ασφάλεια»

Ο ΔΟΑΕ ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τη Ρωσία πως μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε το πυρηνικό εργοστάσιο του Νοβοβορόνεζ και εξέδωσε ανακοίνωση για τα επίπεδα ραδιενέργειας.

Σύνταξη
Πολωνία: Η Βαρσοβία δεν θα παραδώσει στη Γερμανία τον καταζητούμενο για την έκρηξη στον Nord Stream 2
Κόσμος 08.10.25

Η Πολωνία δεν θα παραδώσει στη Γερμανία τον καταζητούμενο για την έκρηξη στο Nord Stream 2

Δεν συμφέρει την Πολωνία να παραδώσει αυτόν τον πολίτη σε μια ξένη χώρα, είπε ο Ντόναλντ Τουσκ αγνοώντας το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που ενεργοποίησε η Γερμανία για την επίθεση στον Nord Stream 2.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εκουαδόρ: Επίθεση εναντίον της αυτοκινητοπομπής του προέδρου Νομπόα με πέτρες – Θα διωχθούν ως τρομοκράτες
«Απόπειρα δολοφονίας» 08.10.25

Εκουαδόρ: Επίθεση εναντίον της αυτοκινητοπομπής του προέδρου Νομπόα με πέτρες – Θα διωχθούν ως τρομοκράτες

Η αυτοκινητοπομπή του δισεκατομμυριούχου προέδρου του Εκουαδόρ Ντάνιελ Νομπόα, δέχθηκε επίθεση από αυτόχθονες που διαμαρτύρονται για την αύξηση του ντίζελ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο