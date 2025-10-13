Εκδήλωση τιμής στον Αρχιστράτηγο Γεώργιο Καραϊσκάκη στο Νέο Φάληρο υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά

Σε κλίμα εθνικής υπερηφάνειας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025, η εκδήλωση τιμής στον Αρχιστράτηγο της Επανάστασης του 1821, Γεώργιο Καραϊσκάκη, στο μνημείο όπου φυλάσσονται τα οστά του, στο Νέο Φάληρο.

Τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη εκπροσώπησε, απευθύνοντας χαιρετισμό και καταθέτοντας στεφάνι, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτισμού Γιάννης Χατζηαλέξης.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε επιμνημόσυνη δέηση και ομιλία για τη ζωή και το έργο του Γεωργίου Καραϊσκάκη, την οποία εκφώνησε ο Καθηγητής Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Θανάσης Χρήστου.

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από φορείς και συλλόγους, ενώ την εκδήλωση πλαισίωσε με παραδοσιακούς χορούς το Χορευτικό Τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Βαθυλακκιωτών Καρδίτσας «Η Αγία Μαρίνα». Τιμές απέδωσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά, προσδίδοντας ξεχωριστό τόνο στην εκδήλωση.

Από τον Δήμο Πειραιά παρόντες ήταν ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Καρύδης, η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Ελλάς Βερυκάκη, η Πρόεδρος της Γ΄ Δημοτικής Κοινότητας Όλγα Πυκνάδα, Κοινοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων της πόλης.

Η εκδήλωση τελέστηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά και διοργανώθηκε με πρωτοβουλία των Συλλόγων των Απανταχού εκ του Νομού Καρδίτσας καταγομένων, καθώς και του Συλλόγου Μαυρομματιανών Καρδίτσας «Ο Καραϊσκάκης».

O Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια ο Δήμος Πειραιά υποστήριξε για ακόμα μια χρονιά και έθεσε υπό την αιγίδα του την καθιερωμένη εκδήλωση τιμής, στο Μνημείο του Γεώργιου Καραϊσκάκη, στο Νέο Φάληρο.

Στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης έδωσε τις πιο κρίσιμες μάχες του, μέχρι τον θάνατό του, τον Απρίλιο του 1827. Αυτός ο δεσμός αίματος και μνήμης είναι που συνδέει την Καρδίτσα με τον Πειραιά, ο οποίος σαφώς έχει ιδιαίτερη αξία για εμάς. Δίπλα στην πλατεία βρίσκεται το γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», έδρα του Ολυμπιακού και κυρίως, μια υπενθύμιση του αγώνα και της θυσίας του Καραϊσκάκη για την Ελευθερία, ενώ δύο πλατείες στην πόλη μας φέρουν το όνομά του.

Χάρη σε αυτή τη σύνδεση και με την ιδιότητα μου και ως Αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, είχα τη χαρά, τον περασμένο Ιούνιο να παρευρεθώ στην Καρδίτσα και να κηρύξω την έναρξη στα Καραϊσκάκεια, τα οποία αποτελούν έναν από τους μακροβιότερους και πιο σημαντικούς πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους και ιδίως τους δύο πολύ δραστήριους συλλόγους, τον Σύλλογο των Απανταχού εκ του Νομού Καρδίτσας καταγομένων και τον Σύλλογο Μαυρομματιανών Καρδίτσας «Ο Καραϊσκάκης», για τις άοκνες προσπάθειές τους, ώστε να διαφυλάξουν τη μνήμη και την ιστορία του τόπου τους».

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτισμού Γιάννης Χατζηαλέξης, ανέφερε:

«Η εκδήλωση αποτελεί μια πράξη τιμής προς τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, τον μεγάλο ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης, που καταγόταν από το Μαυρομμάτι Καρδίτσας και έπεσε ηρωικά τον Απρίλιο του 1827, στη μάχη του Φαλήρου.

Ο Πειραιάς και η Καρδίτσα συνδέονται ιστορικά μέσα από τη μορφή του, ενώ η πόλη μας διατηρεί ζωντανή τη μνήμη του μέσα από τα μνημεία, τις πλατείες και το γήπεδο που φέρει το όνομά του. Το έργο των συλλόγων Καρδιτσιωτών είναι πολύτιμο και ο Δήμος Πειραιά στηρίζει πρωτοβουλίες που με σεμνότητα τιμούν την κοινή ιστορία και τους δεσμούς των ανθρώπων των δύο πόλεων».