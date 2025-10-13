Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών-Το ζητούμενο για τους Δήμους της χώρας

Με αφορμή την Διεθνή Ημέρα Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών 2025, Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ, Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ και Δημοτικός Σύμβουλος Πεντέλης Βλάσσης Σιώμος, δήλωσε:

«Η Διεθνής Ημέρα Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. το 1989 και εορτάζεται κάθε χρόνο στις 13 Οκτωβρίου, με το σκεπτικό ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατον να κυριαρχήσει στις δυνάμεις της φύσης, είναι όμως δυνατόν να μειώσει τις καταστροφικές τους συνέπειες.

Οι διεργασίες που εξελίσσονται στο εσωτερικό της Γης, όπως οι σεισμοί, η ηφαιστειακή δραστηριότητα, οι κατολισθήσεις και τα θαλάσσια γεωδυναμικά κύματα (tsunamis) και αφετέρου οι διεργασίες που εξελίσσονται στην επιφάνεια και την ατμόσφαιρα της Γης, όπως οι ακραίες θερμοκρασίες, οι παρατεταμένοι καύσωνες, τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι δασικές πυρκαγιές και οι πλημμύρες, επιφέρουν τεράστιες κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Οι φτωχές και αναπτυσσόμενες χώρες υφίστανται τις μεγαλύτερες απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και δυσβάστακτες ζημιές, εξαιτίας της έλλειψης υποδομών και τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση των Φυσικών Καταστροφών.

Οι Φυσικές Καταστροφές υπήρχαν πάντοτε και θα συνεχίσουν να υπάρχουν στην ιστορία του πλανήτη ως ακραία φυσικά φαινόμενα, οι επιπτώσεις των οποίων εξαρτώνται κυρίως από την ετοιμότητα και ενημέρωση των κοινωνιών έναντι σ’ αυτά, καθώς και από τη λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων.

Μεγαλύτερη κλίμακα εκδήλωσης καταστροφών

Η εμφάνιση νέων μορφών κινδύνων και κρίσεων, η εκδήλωση περισσότερων ακραίων γεγονότων, η μεγαλύτερη κλίμακα εκδήλωσης καταστροφών και οι παγκόσμιοι κίνδυνοι, η εμφάνιση κινδύνων κατά την διάρκεια εξελισσόμενων καταστροφών και κρίσεων, οι τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η συσχέτιση καταστροφών και γεωπολιτικών κρίσεων, είναι οι νέες προκλήσεις που πρέπει να ενταχθούν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό για την διαχείριση των προαναφερθέντων κινδύνων και απαιτούν νέες πολιτικές στο επίπεδο της Πολιτικής Προστασίας.

Οι Φυσικές Καταστροφές αποτελούν επίσης σημαντική απειλή και για την πολιτιστική κληρονομιά μας και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές και ανεπανόρθωτες ζημιές, στα κινητά και ακίνητα αγαθά της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και ειδικότερα η Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης της ΚΕΔΕ στηρίζουν ενέργειες και δράσεις ενημέρωσης των πολιτών και των φορέων για την κατανόηση της Φύσης και των λειτουργιών της, καθώς και την απόκτηση ειδικότερων γνώσεων για τη σωστότερη αντιμετώπιση του φαινομένου των Φυσικών Καταστροφών ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις στους Δήμους της χώρας μας.»