Επιστροφή στα nineties: Οι No Doubt επανενώθηκαν και καταλαμβάνουν το Λας Βέγκας το 2026

Ήταν το 1995 όταν το κομμάτι Don’t Speak έκανε την εμφάνισή του και ξαφνικά όλος ο πλανήτης έμαθε το όνομά τους. Οι No Doubt έγιναν ένα από τα αγαπημένα συγκροτήματα της pop rock σκηνής και η Γκουέν Στεφάνι ένα music – fashion icon.

Το άλμπουμ τους Tragic Kingdom πούλησε περισσότερες από 15. εκατ. κόπιες παγκοσμίως, σκαρφάλωσε στην κορυφή των charts και τους χάρισε μερικά βραβεία – κυρίως στις κατηγορίες του MTV. Αυτό θα είναι όμως και το αποκορύφωμα της πορείας τους ως συγκρότημα, προτού διαλυθούν (για πρώτη φορά) το 2004.

Το reunion τους τέσσερα χρόνια αργότερα θα φέρει μια περιοδεία και ένα νέο άλμπουμ, αλλά μέχρι εκεί. Και τώρα ήρθε η στιγμή για την τρίτη και φαρμακερή επανένωσή τους – μετά την εμφάνιση στο Coachella πέρσι, οι No Doubt συμφώνησαν για μια σειρά από εμφανίσεις στο Λας Βέγκας.

Το συγκρότημα θα δώσει έξι συναυλίες τον Μάιο του 2026 στη Sin City, με την Γκουέν Στεφάνι να δηλώνει ενθουσιασμένη. «Είναι μια τεράστια ευκαιρία να δοκιμάσουμε νέα πράγματα» τόνισε και συμπλήρωσε: «Θα μοιάζει σαν ένα ταξίδι στον χρόνο, μια ευκαιρία να ζήσουμε ξανά την ιστορία μας».

«Όποιος έχει απορία για το πώς μοιάζουν οι συναυλίες των No Doubt, αυτή είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να νιώσει την ενέργεια που έχουμε πάνω στη σκηνή» είπε με τη σειρά του ο μπασίστας Τόνι Κανάλ.

Μπορεί για τους No Doubt να είναι η πρώτη φορά που θα εμφανιστούν στο Λας Βέγκας, αλλά αυτό δεν ισχύει για την Γκουέν Στεφάνι. Η 56χρονη μουσικός είχε παρουσιάσει το solo show Just a Girl: Las Vegas κερδίζοντας θετικά σχόλια από το κοινό και τους κριτικούς.