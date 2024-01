Επανενώνεται το συγκρότημα «No Doubt» μετά από σχεδόν δέκα χρόνια

Το συγκρότημα «No Doubt» επανενώνεται στο «Coachella 2024» μετά από σχεδόν δέκα χρόνια, όπως ανακοίνωσε η διοργάνωση του φεστιβάλ την Τρίτη (16/1), προκαλώντας «φρενίτιδα» στους θαυμαστές του ska/punk/rock μουσικού συγκροτήματος με φροντγούμαν τη Γκουέν Στεφάνι.

Η μπάντα, που αρχικά ονομαζόταν Apple Core, ιδρύθηκε το 1986 στο Άναχαϊμ της Καλιφόρνια. Απέκτησαν μεγαλύτερη φήμη παγκοσμίως με την κυκλοφορία του δίσκου Tragic Kingdom το 1995. Από το 2004 μέχρι 2008 το συγκρότημα έκανε διάλειμμα και μερικά μέλη του έκαναν solo καριέρα. Το τελευταίο άλμπουμ τους «Push and Shove» κυκλοφόρησε το 2012 και το τελευταίο live τους το 2015.

Λίγο πριν γίνει η επίσημη ανακοίνωση της σύνθεσης την Τρίτη, η σελίδα των «No Doubt» στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) δημοσίευσε ένα βίντεο με τη Στεφάνι να αναπολεί τις πρώτες μέρες της με το συγκρότημα, όπως μετέδωσε το CNNi.

Κατά τη διάρκεια του βίντεο η Στέφανι έκανε βιντεοκλήση με τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας, ​​Tony Kanal, Tom Dumont και Adrian Young, αφού σημείωσε πόσο της είχαν λείψει. «Θέλετε να παίξουμε σε ένα live;» ρώτησε η Στεφάνι, με εκείνους να απαντάνε «Ναι».

Αν και οι No Doubt δεν ανακοίνωσαν άλλες ημερομηνίες συναυλιών, η επερχόμενη συναυλία τους στο Coachella σηματοδοτεί σχεδόν 10 χρόνια από την τελευταία περιοδεία του συγκροτήματος. Το φεστιβάλ φέτος θα επιστρέψει στο «Empire Polo Field» του Indio για δύο συνεχόμενα Σαββατοκύριακα στις 12-14 Απριλίου και στις 19-21 Απριλίου φέτος.

Coachella 2024

We’ll see you in the desert this April!!!

Register now for access to passes at https://t.co/qwiRGJ4hzE. Presale begins Friday, 1/19 at 11am PT. #coachella pic.twitter.com/oOlSRxZCuq

— No Doubt (@nodoubt) January 17, 2024