Στη φυλακή ο Ιρακινός που είχε επιτεθεί στον μηχανοδηγό του Μετρό
Στον νεαρό επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έξι μηνών, όμως ο ίδιος ζήτησε να επιστρέψει στην πατρίδα του.
Στη φυλακή θα μεταφερθεί ο νεαρός Ιρακινός που είχε συλληφθεί τις προηγούμενες ημέρες για επεισόδια σε σταθμούς του Μετρό.
Ειδικότερα, στον Ιρακινό το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών επέβαλε ποινή φυλάκισης έξι μηνών, εκ των οποίων οι τρεις θα εκτιθούν.
Υπενθυμίζεται ότι ο Ιρακινός είχε συλληφθεί για έκτη φορά στον σταθμό του μετρό «Δουκίσσης Πλακεντίας» την περασμένη Πέμπτη για απείθεια.
Ζήτησε να απελαθεί
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου, ο Ιρακινός ζήτησε να προχωρήσει η διαδικασία απέλασης προκειμένου να επιστρέψει στη χώρα του.
«Μόνο να μου δώσετε να υπογράψω, να πάω στη χώρα μου» είπε χαρακτηριστικά, ενώ στην απολογία του υποστήριξε ότι δεν αρνήθηκε έλεγχο των αστυνομικών, αλλά ότι δεν κατάλαβε πως επρόκειτο για έλεγχο ταυτοπροσωπίας.
Ο 19χρονος, ο οποίος όπως έχει γίνει γνωστό από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου οδηγείται προς απέλαση, συνελήφθη για απείθεια από αστυνομικούς στο πλαίσιο του σχεδίου «Αριάδνη» και πάλι στον ίδιο σταθμό.
Τι είπε για το συμβάν
«Ήμουν στο μετρό, δεν ξέρω τι ώρα, βράδυ, και κοιμόμουν. Ήρθε ο αστυνομικός και μου είπε “σήκω, δεν γίνεται να κοιμηθείς στην καρέκλα”. Και εγώ του είπα “δεν σηκώνομαι”.
Έφυγε και μετά ήρθαν 5-6 άτομα και σηκώθηκα. Με έβρισε και με έσπρωξε. Δεν κατάλαβα ότι ήθελαν να με ελέγξουν, δεν μου ζήτησαν στοιχεία», είπε στο δικαστήριο.
