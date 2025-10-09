Μετρό: Απελαύνεται ο 19χρονος πρόσφυγας που συνελήφθη για επίθεση σε οδηγό στη Δουκίσσης Πλακεντίας
Η διαδικασία ανάκλησης του καθεστώτος ασύλου που είχε ο 19χρονος ενεργοποιήθηκε άμεσα μετά το περιστατικό σε συρμό της Γραμμής 3 του Μετρό - Μήνυση έχει υποβάλει η ΣΤΑ.ΣΥ
Άμεσα ξεκινάει η διαδικασία ανάκλησης για το καθεστώς ασύλου του 19χρονου αλλοδαπού που συνελήφθη χθες, Τετάρτη, με την κατηγορία ότι επιτέθηκε σε οδηγό του Μετρό.
Το περιστατικό σημειώθηκε στον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας» σε συρμό της Γραμμής 3 του Μετρό. Η ΣΤΑ.ΣΥ υπέβαλε μήνυση όπως είχε κάνει και στο παρελθόν, καθώς ο ίδιος δράστης είχε επιτεθεί σε Γερμανό τουρίστα στον σταθμό «Νομισματοκοπείο» στις 6 Αυγούστου 2025. Για εκείνη την υπόθεση, ο 19χρονος είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή φυλάκισης.
Ο 19χρονος πρόσφυγας φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα
Η διαδικασία ανάκλησης του καθεστώτος ασύλου που έχει χορηγηθεί στον κατηγορούμενο ξεκίνησε άμεσα, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, και του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη.
Αναστάτωση στον σταθμό του Μετρό
Μόλις ο οδηγός του συρμού της Γραμμής 3 δέχτηκε την επίθεση στον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας», η υπηρεσία ασφάλειας και το προσωπικό φύλαξης της ΣΤΑ.ΣΥ κάλεσαν την Ελληνική Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψή του.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.
