Συνελήφθη ξανά ο Ιρακινός που είχε επιτεθεί στον μηχανοδηγό του Μετρό

Συνελήφθη ξανά το βράδυ της Πέμπτης (09/10) ο 19χρονος Ιρακινός που είχε επιτεθεί λίγα 24ωρα νωρίτερα σε εργαζόμενους του Μετρό στον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας».

Ο 19χρονος, ο οποίος όπως έχει γίνει γνωστό από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου οδηγείται προς απέλαση, συνελήφθη για απείθεια από αστυνομικούς στο πλαίσιο του σχεδίου «Αριάδνη» και πάλι στον ίδιο σταθμό.

Όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να του κάνουν έλεγχο, αντιστάθηκε και συνεπλάκη μαζί τους.

Δηλώνει άστεγος και παραβιάζει τους περιοριστικούς όρους

Όπως υπογραμμίζουν αστυνομικές πηγές, ο 19χρονος δηλώνει άστεγος όταν οδηγείται ενώπιον των Αρχών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το δικαστήριο τον αφήνει ελεύθερο με περιοριστικούς όρους, τους οποίους ωστόσο συνεχώς παραβιάζει.

Αν και η Ελληνική Αστυνομία ενημερώνει τη Δικαιοσύνη για την παραβίαση των περιοριστικών όρων, ποτέ δεν έχει διαταχθεί η σύλληψη και η κράτησή του.

Μήνυση από τη ΣΤΑ.ΣΥ.

Υπενθυμίζεται ότι η ΣΤΑ.ΣΥ μετά τα γεγονότα στο σταθμό του Μετρό υπέβαλε μήνυση εναντίον του 19χρονου Ιρακινού, όπως είχε κάνει και στο παρελθόν.

Όπως έχει γίνει γνωστό, πρόκειται για το ίδιο άτομο που είχε επιτεθεί σε Γερμανό τουρίστα στον σταθμό «Νομισματοκοπείο» στις 6 Αυγούστου 2025.

Τότε, είχε εκτιμηθεί ότι ο δράστης ίσως να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, καθώς είχε επιτεθεί στον άλλον άνδρα χωρίς κάποια αιτία.

Για εκείνη την υπόθεση, ο 19χρονος Ιρακινός είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή φυλάκισης.