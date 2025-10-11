Πυροβολισμοί σε αγορά στη Γερμανία – Αναφορές για πολλούς τραυματίες
Στην πόλη Γκίσεν. Αναζητείται ο δράστης. Πληροφορίες ότι οι πυροβολισμοί έπεσαν σε γραφείο αθλητικών στοιχημάτων
Πυροβολισμοί έπεσαν σε ανοιχτή αγορά στην πόλη Γκίσεν, στο κρατίδιο της Έσσης στη Γερμανία. Αναφορές για πολλούς τραυματίες. Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο «mittelhessen.de», άγνωστος δράστης άνοιξε πυρ σε ένα γραφείο αθλητικών στοιχημάτων στην πλατεία της αγοράς της πόλης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο δράστης της επίθεσης έχει διαφύγει και αναζητείται. Η εφημερίδα Die Welt αναφέρει ότι εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε τους τραυματισμούς, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει τη σοβαρότητα της κατάστασής τους.
Η εφημερίδα Bild, επικαλούμενη την αστυνομία, ανέφερε ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για το ευρύ κοινό. Δεν ήταν άμεσα σαφές πόσοι άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί τα ακριβή περιστατικά.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 μ.μ. τοπική ώρα, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας και πρόσθεσε ότι είναι σε εξέλιξη «εντατικές» έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.
