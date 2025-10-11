Λονδίνο: Σε κρίσιμη κατάσταση 17χρονος μετά από πυροβολισμούς – Η αστυνομία αναζητά τον δράστη
Η αστυνομία στο Λονδίνο ζήτησε από όποιον έχει πληροφορίες για το συμβάν να τις προσκομίσει στις αρχές
Ένας έφηβος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πυροβολισμό που δέχτηκε στο βόρειο Λονδίνο την Πέμπτη.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το BBC, η Μητροπολιτική Αστυνομία κλήθηκε στην οδό High Road, στο Arnos Grove, στις 17:40 (τοπική ώρα) την Πέμπτη, μετά από αναφορές για πυροβολισμούς. Ο 17χρονος έλαβε τις πρώτες βοήθειες στο σημείο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.
Η αστυνομία αναζητά πληροφορίες
Η ντετέκτιβ Catherine Dempster δήλωσε: «Αντιλαμβανόμαστε το σοκ και την ανησυχία που αυτό θα έχει προκαλέσει στην τοπική κοινότητα του Arnos Grove και εργαζόμαστε με γοργούς ρυθμούς για να εντοπίσουμε τους δράστες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη βοήθεια σας».
Ζήτησε από όποιον έχει πληροφορίες ή βίντεο από την περιοχή την ώρα του πυροβολισμού να επικοινωνήσει με την αστυνομία ή να κάνει ανώνυμη αναφορά στο Crimestoppers.
