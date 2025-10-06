Έως και 100 σφαίρες έπεσαν σε μια πολυσύχναστη εμπορική περιοχή στο δυτικό τμήμα του Σίδνεϊ στην Αυστραλία το βράδυ της Κυριακής, όταν ένας άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία ήταν οπλισμένος με ένα τουφέκι μεγάλου διαμετρήματος, άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως από το παράθυρο ενός διαμερίσματος.

Ένας άνδρας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από τραύματα στο λαιμό και στο στήθος, ενώ τουλάχιστον μία σφαίρα χτύπησε ένα περιπολικό της αστυνομίας. Πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν στο πρόσωπο από θραύσματα γυαλιού κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο Κρόιντον Παρκ , η οποία ξεκίνησε περίπου στις 7.30 μ.μ.

Η αστυνομία εισέβαλε τελικά στο κτίριο και συνέλαβε τον 60χρονο άνδρα δύο ώρες μετά την έναρξη της επίθεσης.

Ο αναπληρωτής επιθεωρητής Στίβεν Πάρι δήλωσε ότι, μετά από τις πρώτες κλήσεις από κατοίκους που άκουσαν πυροβολισμούς, η τοπική αστυνομία έσπευσε στο κτίριο διαμερισμάτων, με τον άνδρα να συνεχίζει να πυροβολεί. Γλίτωσαν τις σφαίρες για λίγο, αλλά το περιπολικό τους χτυπήθηκε, ισχυρίστηκε ο Πάρι, όπως ανέφερε η Sidney Morning Herald.

«Οι αστυνομικοί ήταν έξω από το όχημά τους όταν δέχτηκαν τα πρώτα πυρά. Υποχώρησαν με τακτική και ασφάλεια», είπε. «Αυτό το άτομο, που τώρα βρίσκεται υπό κράτηση, πυροβολούσε αδιακρίτως τα διερχόμενα οχήματα».

Δεν γνωρίζουν πόσες γεμιστήρες χρησιμοποίησε ο δράστης

Ο Πάρι είπε ότι η πλήρης εξέταση του τόπου του πυροβολισμού θα καθορίσει τον αριθμό των σφαιρών που πυροβολήθηκαν, αλλά είπε ότι «θα μπορούσε να έχει πυροβολήσει μεταξύ 50 και 100 σφαίρες εκείνη τη στιγμή. Πυροβολούσε… από το εσωτερικό του κτιρίου, από ένα παράθυρο. Αυτό πιστεύουμε».

Οι ντόπιοι ανέφεραν ότι περισσότερα από 30 αστυνομικά οχήματα εισέβαλαν στην περιοχή, ενώ αναπτύχθηκε και ειδική αστυνομική δύναμη. Οι αστυνομικοί κατάρτισαν σχέδιο για την εισβολή στο κτίριο και δύο ώρες αργότερα συνέλαβαν τον άνδρα, αφοπλίζοντάς τον. «Ένα μακρύ, υψηλού διαμετρήματος τουφέκι κατασχέθηκε από τον τόπο του συμβάντος. Σε αυτό το στάδιο, υπάρχουν αρκετά οχήματα και κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές από πυροβολισμούς», δήλωσε ο επιθεωρητής.

Ακόμα δεν είναι γνωστά τα κίνητρα του υπόπτου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξέταση και αναμένεται να κατηγορηθεί για πολλές παραβάσεις. Ο αναπληρωτής βοηθός επιθεωρητής Τρεντ Κινγκ δήλωσε ότι η αστυνομία ερευνά πώς ο ύποπτος προμήθευσε το όπλο και τα πυρομαχικά που χρησιμοποίησε, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «φρικτή» και «σχεδόν άνευ προηγουμένου στο Σίδνεϊ».

«Είμαι σίγουρα περήφανος για την αντίδραση της αστυνομίας», δήλωσε ο Κινγκ στο πρόγραμμα Today του Nine τη Δευτέρα. «Θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερα». Αντίστοιχα περιστατικά σπανίζουν στην Αυστραλία.

Σώθηκαν σαν από θαύμα στην Αυστραλία

Ο επιθεωρητής ασθενοφόρων της Νέας Νότιας Ουαλίας, Τζον Μίλεβοϊ, δήλωσε ότι ένα από τα θύματα, ένας άνδρας 50 ετών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κάντερμπουρι με τραύματα από πυροβολισμούς στο λαιμό και στο στήθος και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Βασιλικό Νοσοκομείο του Πρίγκιπα Αλφρέδου. Ο άνδρας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση την Κυριακή το βράδυ.

«Από τις πληροφορίες που έλαβα, [βρισκόταν] σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε ο Μίλεβοϊ. Τρεις ασθενείς με λιγότερο σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκαν επίσης στο αστυνομικό τμήμα του Κάμπσι, πρόσθεσε.

Δύο από αυτούς είχαν τραύματα στο πρόσωπο από σπασμένα γυαλιά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Canterbury. Οι νοσηλευτές φρόντισαν επίσης 13 άτομα στο σημείο του συμβάντος με σοκ και άλλα δύο με τραύματα στο πρόσωπο από σπασμένα γυαλιά.