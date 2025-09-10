Δεκάδες κάλυκες περισυνέλεξαν οι αστυνομικοί στο Πάρκο Τρίτση, στο Ίλιον, όπου τα ξημερώματα της Τετάρτης σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο με ανταλλαγή πυροβολισμών.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών είναι σε εξέλιξη

Κάποιοι από τους κάλυκες εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς, που κλήθηκαν στο σημείο, σφηνωμένοι σε αυτοκίνητα και τοίχους παρακείμενων κτισμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 2:00 το πρωί και σε αυτό συμμετείχαν περίπου τριάντα Ρομά. Κάποιοι από αυτούς κατά τη διάρκεια της άγριας συμπλοκής έβγαλαν όπλα και πυροβόλησαν στον αέρα.

Κατά τις έρευνες, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Ιλίου εντόπισαν περισσότερους από δεκαπέντε κάλυκες.

Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τις έρευνες προκειμένου να εντοπίσει και να συλλάβει τους δράστες των πυροβολισμών αλλά και τους υπόλοιπους που ενεπλάκησαν στον άγριο καυγά τα ξημερώματα στο Πάρκο Τρίτση.

* Κεντρική φωτογραφία αρχείου