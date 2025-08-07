Δεκαεπτά συλλήψεις έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής η Ελληνική Αστυνομία για το άγριο περιστατικό στη Νέα Ζωή, στον Ασπρόπυργο, όπου έπεσαν δεκάδες πυροβολισμοί.

Σπίτια «γαζώθηκαν» με περισσότερες από 40 σφαίρες, καθώς οι δράστες άνοιξαν πυρ μέσα από αυτοκίνητα

Η κοινή επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και της ΔΑΟΕ στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Η άγρια σύγκρουση με ανταλλαγή πυροβολισμών όπου σπίτια «γαζώθηκαν» με περισσότερες από 40 σφαίρες, καθώς οι δράστες άνοιξαν πυρ μέσα από αυτοκίνητα, ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας μεταξύ νεαρών Ρομά και ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση.

Ασπρόπυργος: Καταδίωξη, διαπληκτισμός και πυροβολισμοί

Το επεισόδιο σημειώθηκε στον καταυλισμό «Νέα Ζωή», όταν τέσσερις Ρομά που βρίσκονταν μέσα σε Ι.Χ. αυτοκίνητο καταδίωξαν όχημα στο οποίο επέβαιναν οι νεαροί ομογενείς. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός και συμπλοκή μεταξύ των δύο ομάδων.

Οι ομογενείς αποχώρησαν από το σημείο και κατέφυγαν σε ιδιωτική επιχείρηση κοντά στον καταυλισμό, η οποία φέρεται να ανήκει σε δύο εξ αυτών. Ωστόσο, η κατάσταση δεν εκτονώθηκε. Οι Ρομά, τους ακολούθησαν και άνοιξαν πυρ. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούστηκαν τουλάχιστον 40 πυροβολισμοί, ενώ οι δράστες καλούσαν προκλητικά τα μέλη της αντίπαλης ομάδας να εξέλθουν από τον χώρο.

Από τα πυρά προκλήθηκαν υλικές ζημιές τόσο στο αυτοκίνητο των ομογενών όσο και στο κτίριο της επιχείρησης. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι αρκετές «αδέσποτες» σφαίρες κατέληξαν σε παρακείμενες κατοικίες, διαπερνώντας τοίχους και σκορπώντας τον τρόμο σε κατοίκους της περιοχής.