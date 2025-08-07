Ασπρόπυργος: Γάζωσαν με πάνω από 40 σφαίρες σπίτια στη Νέα Ζωή
Μάρτυρες σκηνών ωμής βίας έγιναν οι πολίτες της συνοικίας Νέα Ζωή στον Ασπρόπυργο Αττικής το βράδυ της περασμένης Δευτέρας.
Ομάδα ρομά εξαπέλυσε ένοπλη επίθεση μέσα από αυτοκίνητα ως αντίποινα για προηγούμενο επεισόδιο με κατοίκους της συνοικίας Νέα Ζωή στον Ασπρόπυργο (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από την Eurokinissi).
Ομάδα Ρομά γάζωσε με πάνω από 40 σφαίρες σπίτια πυροβολώντας εν κινήσει μέσα από αυτοκίνητα
Το άγριο περιστατικό συνέβη το βράδυ της περασμένης Δευτέρας όταν σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ Ρομά και κατοίκων της περιοχής Νέα Ζωή, η οποία έληξε μετά από λεκτικές επιθέσεις εκατέρωθεν και σωματικές συμπλοκές, σύμφωνα με ρεπορτάζ του thriassio.gr, που αποκάλυψε το θέμα.
Η ομάδα των ρομά αποχώρησε και το συμβάν είχε εκληφθεί ως λήξαν, ωστόσο επέστρεψαν λίγο αργότερα και κυριολεκτικά «γάζωσαν» με πάνω από 40 σφαίρες σπίτια πυροβολώντας εν κινήσει μέσα από αυτοκίνητα, θυμίζοντας… χτύπημα βγαλμένο από «μαφιόζικες» ταινίες.
Από τύχη δεν υπήρξαν θύματα
Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα, καθώς όπως φαίνεται στις φωτογραφίες οι σφαίρες καρφώθηκαν στον τοίχο, δίπλα από παράθυρα.
