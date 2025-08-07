newspaper
Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
06.08.2025 | 20:07
Φωτιά στη Θάσο - Τέσσερις διαφορετικές εστίες στο νησί
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ασπρόπυργος: Γάζωσαν με πάνω από 40 σφαίρες σπίτια στη Νέα Ζωή
Ελλάδα 07 Αυγούστου 2025 | 05:45

Ασπρόπυργος: Γάζωσαν με πάνω από 40 σφαίρες σπίτια στη Νέα Ζωή

Μάρτυρες σκηνών ωμής βίας έγιναν οι πολίτες της συνοικίας Νέα Ζωή στον Ασπρόπυργο Αττικής το βράδυ της περασμένης Δευτέρας.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Το αγαπημένο σου τραγούδι μπορεί να σε «νανουρίσει»;

Ύπνος: Το αγαπημένο σου τραγούδι μπορεί να σε «νανουρίσει»;

Spotlight

Ομάδα ρομά εξαπέλυσε ένοπλη επίθεση μέσα από αυτοκίνητα ως αντίποινα για προηγούμενο επεισόδιο με κατοίκους της συνοικίας Νέα Ζωή στον Ασπρόπυργο (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από την Eurokinissi).

Ομάδα Ρομά γάζωσε με πάνω από 40 σφαίρες σπίτια πυροβολώντας εν κινήσει μέσα από αυτοκίνητα

Σφαίρα διαπέρασε το παρμπρίζ αυτοκινήτου στη Νέα Ζωή

Το άγριο περιστατικό συνέβη το βράδυ της περασμένης Δευτέρας όταν σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ Ρομά και κατοίκων της περιοχής Νέα Ζωή, η οποία έληξε μετά από λεκτικές επιθέσεις εκατέρωθεν και σωματικές συμπλοκές, σύμφωνα με ρεπορτάζ του thriassio.gr, που αποκάλυψε το θέμα.

Η ομάδα των ρομά αποχώρησε και το συμβάν είχε εκληφθεί ως λήξαν, ωστόσο επέστρεψαν λίγο αργότερα και κυριολεκτικά «γάζωσαν» με πάνω από 40 σφαίρες σπίτια πυροβολώντας εν κινήσει μέσα από αυτοκίνητα, θυμίζοντας… χτύπημα βγαλμένο από «μαφιόζικες» ταινίες.

Από τύχη δεν υπήρξαν θύματα

Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα, καθώς όπως φαίνεται στις φωτογραφίες οι σφαίρες καρφώθηκαν στον τοίχο, δίπλα από παράθυρα.

Σφαίρες καρφώθηκαν στον τοίχο σπιτιού, δίπλα από τα παράθυρα

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Τα 16 νέα πράσινα projects και η πρόκληση της λειψυδρίας

ΔΕΗ: Τα 16 νέα πράσινα projects και η πρόκληση της λειψυδρίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Το αγαπημένο σου τραγούδι μπορεί να σε «νανουρίσει»;

Ύπνος: Το αγαπημένο σου τραγούδι μπορεί να σε «νανουρίσει»;

Τράπεζες
Τράπεζες: Πώς κάλυψαν τη χασούρα από τη μείωση των λαϊκών προμηθειών

Τράπεζες: Πώς κάλυψαν τη χασούρα από τη μείωση των λαϊκών προμηθειών

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Θεσσαλονίκη: Φυλακή σε 70χρονο για stalking της πρώην συντρόφου του – «Μου έστελνε απειλητικά μηνύματα»
Θεσσαλονίκη 06.08.25

Φυλακή σε 70χρονο για stalking της πρώην συντρόφου του - «Μου έστελνε απειλητικά μηνύματα»

«Μετά τη διακοπή της 8ετους σχέσης μας με παρακολουθούσε στη δουλειά μου. Μου έστελνε απειλητικά μηνύματα. Την Κυριακή 2 Αυγούστου ήταν έξω από το σπίτι μου» κατέθεσε, μεταξύ άλλων, η καταγγέλλουσα – παθούσα

Σύνταξη
Διαμαρτυρία στο υπουργείο Εργασίας: «Ο πολιτισμός σώζεται όταν σώζονται οι άνθρωποι»
Eργατικό δυστύχημα 06.08.25

Διαμαρτυρία στο υπουργείο Εργασίας: «Ο πολιτισμός σώζεται όταν σώζονται οι άνθρωποι»

Ο θάνατος 51χρονου ηχολήπτη σε εργατικό δυστύχημα, προκάλεσε θλίψη και οργή στους εργαζόμενους της τέχνης και του πολιτισμού. Τι συζήτησαν με τον υφυπουργό Εργασίας στη σημερινή διαμαρτυρία.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η «συνάντηση της Σκιάθου», η πολυπληθής «Ομάδα Αλήθειας» και ο εκλογικός σχεδιασμός 2023 αποκαλύπτουν την μεθόδευση για το «μπάζωμα στα Τέμπη»
Ελλάδα 06.08.25

Η «συνάντηση της Σκιάθου», η πολυπληθής «Ομάδα Αλήθειας» και ο εκλογικός σχεδιασμός 2023 αποκαλύπτουν την μεθόδευση για το «μπάζωμα στα Τέμπη»

Τι αναφέρουν δικηγόροι των θυμάτων και πολιτικοί παράγοντες για το παρασκήνιο που αποκαλύπτεται τώρα και την «επικοινωνιακή» ισοπέδωση της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη πριν από 30 μήνες

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Φωτιά στις Σέρρες, στον Κουλά – Ήχησε το 112
Συναγερμός 06.08.25

Φωτιά στις Σέρρες, στον Κουλά – Ήχησε το 112

Η φωτιά προκλήθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, περί τις 20:30. Η περιοχή «Κουλάς» βρίσκεται βόρεια των Σερρών και αποτελεί αξιοθέατο της πόλης

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Παραμένει διασωληνωμένος ο 9χρονος που έπεσε από μπαλκόνι – Φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
Θεσσαλονίκη 06.08.25

Παραμένει διασωληνωμένος ο 9χρονος που έπεσε από μπαλκόνι - Φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Το πρωί της Τετάρτης 6 Αυγούστου, μετά την επέμβαση που υποβλήθηκε, ο 9χρονος διεκομίσθη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για εξαφάνιση 42χρονης από τη Νεάπολη
Ευρυδίκη Κουτσάκη 06.08.25

Συναγερμός για εξαφάνιση 42χρονης από τη Νεάπολη

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της Ευρυδίκης Κουτσάκη από τη Νεάπολη, στη δυτική Θεσσαλονίκη, και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Δυσκολεύεται να ολοκληρώσει μια σκέψη»: Στο μικροσκόπιο και πάλι η πνευματική οξύτητα του Τραμπ
Κόσμος 07.08.25

«Δυσκολεύεται να ολοκληρώσει μια σκέψη»: Στο μικροσκόπιο και πάλι η πνευματική οξύτητα του Τραμπ

Ο Τζο Μπάιντεν δέχτηκε σφοδρή κριτική για τα γλωσσικά του λάθη που αποδίδονταν στην ηλικία του, αλλά η όλο και πιο παράξενη συμπεριφορά του Τραμπ έχει σε μεγάλο βαθμό αγνοηθεί

Σύνταξη
Αυτές είναι οι κορυφαίες πόλεις στον πλανήτη για εξ αποστάσεως εργασία – Πόλοι έλξης για ψηφιακούς νομάδες
Η θέση της Αθήνας 07.08.25

Αυτές είναι οι κορυφαίες πόλεις στον πλανήτη για εξ αποστάσεως εργασία – Πόλοι έλξης για ψηφιακούς νομάδες

Χάρη στην υβριδική εργασία και την τεχνολογία cloud, οι εργαζόμενοι έχουν πλέον την ελευθερία να εργάζονται όπου και όποτε τους εξυπηρετεί καλύτερα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Copernicus: Ο Ιούλιος ήταν ο τρίτος πιο θερμός μήνα που καταγράφηκε ποτέ
Copernicus 07.08.25

Ο Ιούλιος ήταν ο τρίτος πιο θερμός μήνας που καταγράφηκε ποτέ - Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 50° Κελσίου

Το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus σημειώνει ότι αν και έσπασε το συνεχόμενο ρεκόρ αυξημένων θερμοκρασιών, ο Ιούλιος του 2025 περιλαμβάνεται στη λίστα με τους τρεις πιο θερμούς μήνες

Σύνταξη
Καλοκαίρι στο γραφείο: Χωρίς ανάσες ξεκούρασης δουλεύουν οι 8 στους 10 στην Ελλάδα
Διαδικτυακό poll 07.08.25

Καλοκαίρι στο γραφείο: Χωρίς ανάσες ξεκούρασης δουλεύουν οι 8 στους 10 στην Ελλάδα

Τι θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά το καλοκαίρι λιγότερο φορτική και πιο αποδοτική; Διαδικτυακό poll φανερώνει μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις ανάγκες των εργαζομένων και τις παροχές των εργοδοτών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εξωδικαστικός μηχανισμός 2025: Μπαράζ ρυθμίσεων και «κούρεμα» 4,26 δισ. ευρώ – Ποιοι κερδίζουν
Εξωδικαστικός μηχανισμός 07.08.25

Μπαράζ ρυθμίσεων και «κούρεμα» 4,26 δισ. ευρώ σε οφειλές - Ποιοι κερδίζουν

Οι βελτιώσεις που έγιναν και τέθηκαν σε ισχύ την 1η Μαΐου 2025 έδωσαν τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες και επιχειρήσεις να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους και επωφεληθούν από το «κούρεμα»

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ΗΠΑ: Δίωξη σε νεαρό στρατιωτικό για διαβίβαση ευαίσθητων πληροφοριών στη Ρωσία
ΗΠΑ 07.08.25

Κατηγορείται στρατιωτικός για διαβίβαση πληροφοριών στη Ρωσία

Νεαρός στρατιωτικός στις ΗΠΑ κατηγορείται ότι «αποπειράθηκε να δώσει απόρρητες πληροφορίες σχετικά με τρωτά σημεία αμερικανικού άρματος μάχης» σε αξιωματικό ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Σύνταξη
Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός θα «εκτελέσει» τις πολιτικές αποφάσεις παρά τις αντιρρήσεις
Γάζα 07.08.25

Ο ισραηλινός στρατός θα «εκτελέσει» τις πολιτικές αποφάσεις παρά τις αντιρρήσεις

«Αφού ληφθούν αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο», ο στρατός «θα τις εκτελέσει», τονίζει ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ, αναφερόμενος στις αντιδράσεις στρατιωτικών στο σχέδιο κατάληψης της Γάζας.

Σύνταξη
Γερμανία: Παρατείνει τους συνοριακούς ελέγχους και υπόσχεται νέες απορρίψεις και απελάσεις μεταναστών
Γερμανία 07.08.25

Παράταση των συνοριακών ελέγχων και υπόσχεση για νέες απελάσεις

«Θα εξακολουθήσουμε να διατηρούμε σε ισχύ τους συνοριακούς ελέγχους. Ελεγχοι και απορρίψεις στα σύνορα θα γίνονται και μετά τον Σεπτέμβριο», ξεκαθαρίζει ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
Απόρρητο