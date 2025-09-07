Πυροβολισμός και αρπαγή 20χρονου από μαγαζί στον Εύοσμο – Βρέθηκε τελικά σε νοσοκομείο
Το θύμα, που στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές, εντοπίστηκε σε νοσοκομείο της πόλης
Ένα σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμό και αρπαγή νεαρού σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.
Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές μιλώντας στο in, άγνωστοι δράστες που επέβαιναν σε διαφορετικά αυτοκίνητα βρέθηκαν έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Ένας από αυτούς πυροβόλησε για εκφοβισμό στην πόρτα του μαγαζιού.
Στη συνέχεια, οι δράστες εισέβαλαν στο κατάστημα, άρπαξαν με τη βία έναν 20χρονο και τον επιβίβασαν σε όχημα, αποχωρώντας προς άγνωστη κατεύθυνση.
Ο νεαρός στο νοσοκομείο
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, ο 20χρονος εντοπίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.
Σύμφωνα με αστυνομικούς, το συγκεκριμένο άτομο ήταν γνωστό από παλαιότερες υποθέσεις στις Αρχές.
Οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας
Η ΕΛ.ΑΣ. έχει εξαπολύσει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, εξετάζοντας τόσο το κίνητρο όσο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η επίθεση.
Κρίσιμη αναμένεται να είναι και η κατάθεση του θύματος, με τους αστυνομικούς να ελπίζουν ότι θα λάβουν σημαντικές πληροφορίες.
