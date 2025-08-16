Συνελήφθη 26χρονος για ξυλοδαρμό - Επιτέθηκε και σε αστυνομικό

Ένας 26χρονος συνελήφθη, ύστερα από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του άνδρας για ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ο νεαρός οδηγήθηκε στο Γ΄ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών, όπου προκάλεσε νέο επεισόδιο.

Συγκεκριμένα επιτέθηκε και χτύπησε αστυνομικό, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.