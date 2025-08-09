Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε και ο δεύτερος από τα αδέλφια που είχαν ξυλοκοπήσει άγρια υπάλληλο καθαριότητας, που εργαζόταν σε απορριμματοφόρο, στην οδό Νιόβης στην Κυψέλη, τον περασμένο Ιούνιο.

Πρόκειται για ένα 38χρονο, ο οποίος συνελήφθη βραδινές ώρες της Τετάρτης 6 Αυγούστου στον Άγιο Παντελεήμονα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και βία κατά υπαλλήλων κατά συναυτουργία.

Τρεις δράστες

Ο 38χρονος, ο 34χρονος αδερφός του και ακόμη ένα άτομο, το βράδυ της 7ης Ιουνίου, αφού αποβιβάστηκαν από ΙΧ αυτοκίνητο, ξυλοκόπησαν υπάλληλο καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων. Αφορμή, το γεγονός ότι τους καθυστερούσε το απορριμματοφόρο όχημα. Ο υπάλληλος του Δήμου τραυματίστηκε, ενώ οι τρεις δράστες διέφυγαν από το σημείο.

Κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και στοιχείων στο πλαίσιο προανάκρισης από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, ταυτοποιήθηκε ο 38χρονος ως ένας εκ των εμπλεκομένων στο περιστατικό στην Κυψέλη και σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, που περιπολούσαν στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, βραδινές ώρες της 6ης Αυγούστου, εντόπισαν τον 38χρονο και τον κάλεσαν σε έλεγχο. Στην προσπάθειά του να δυσχεράνει την αναγνώρισή του, δήλωσε ψεύτικα στοιχεία ταυτότητας.

Επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες κοκαΐνης, ακατέργαστης κάνναβης και χάπια ecstasy.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, όπου κατόπιν διασταύρωσης των στοιχείων του σε βάση δεδομένων, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για έναν εκ των δραστών του ξυλοδαρμού.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σημειώνεται ότι ο 34χρονος αδελφός του είχε παρουσιαστεί με τον δικηγόρο του λίγες μέρες μετά το περιστατικό, παραπέμφθηκε στις δικαστικές αρχές και προφυλακίστηκε. Ο τρίτος εκ των δραστών αναζητείται ακόμα.