Πέντε άτομα βρέθηκαν νεκρά, συμπεριλαμβανομένου του δράστη, και οκτώ άλλα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο μετά από πυροβολισμούς και εμπρησμό το πρωί της Κυριακής στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών στο Γκραν Μπλανκ Τάουνσιπ (Grand Blanc Township) του Μίσιγκαν, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Γκραν Μπλανκ Τάουνσιπ, Γουίλιαμ Ρένιε, δήλωσε ότι ο 40χρονος Τόμας Τζέικομπ Σάντφορντ, από το Μπάρτον, έπεσε με το αυτοκίνητό του στην εκκλησία πριν ανοίξει πυρ εναντίον εκατοντάδων ανθρώπων που προσεύχονταν, όπως αναφέρει τοπικό μέσο.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι ο Σάντφορντ ήταν βετεράνος των πεζοναυτών που είχε υπηρετήσει στο Ιράκ. Είχε σύζυγο και ένα γιο. Δύο αμερικανικές σημαίες κυμάτιζαν στο πίσω μέρος του φορτηγού του όταν έριξε το αυτοκίνητο πάνω στο κτίριο της εκκλησίας. Το FBI δήλωσε την Κυριακή το βράδυ ότι η επίθεση ερευνάται «ως στοχευμένη πράξη βίας».

Σύμφωνα με τον Ρένιε, ο ύποπτος πυροβόλησε 10 άτομα πριν από την αντιπαράθεση με την αστυνομία, η οποία κατέληξε με τον ίδιο να πυροβολείται θανάσιμα. Τα 10 θύματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, όπου δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους. Στις 17:00 της Κυριακής τοπική ώρα, επτά θύματα ήταν σε σταθερή κατάσταση και ένα σε κρίσιμη.

Έβαλε φωτιά στην εκκλησία στο Μίσιγκαν με βενζίνη

«Ο δράστης έχει εξουδετερωθεί, έχουμε πολλά θύματα, ολόκληρη η εκκλησία έχει τυλιχθεί στις φλόγες», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Τζένεσι, Κρις Σουάνσον, μετά το φονικό.

Ένας αξιωματούχος της ATF δήλωσε ότι βρέθηκαν ύποπτα εκρηκτικά, αλλά δεν είναι σαφές αν αυτά είχαν σχέση με τη φωτιά. Είναι γνωστό ότι χρησιμοποιήθηκε βενζίνη για να πυρποληθεί το κτίριο.

Εκτός από την μαζική δολοφονία και τη φωτιά, η Αστυνομία της Πολιτείας του Μίσιγκαν δήλωσε ότι οι αρχές έχουν λάβει αναφορές για απειλές βόμβας στην περιοχή μετά την επίθεση.

Νόμιζαν πως κάποιος είχε ατύχημα και βγήκαν να τον βοηθήσουν…

Ο μάρτυρας Μπράιαν Τέιλορ είπε ότι οι εκκλησιαζόμενοι νόμιζαν αρχικά ότι κάποιος είχε χτυπήσει κατά λάθος το κτίριο. Είπε ότι η λειτουργία ξεκίνησε στις 10 το πρωί και ήταν σε εξέλιξη όταν ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος στον τοίχο της εκκλησίας. «Ακούσαμε ένα μεγάλο, απλά ένα μεγάλο μπαμ», είπε.

Ο Τέιλορ είπε ότι οι εκκλησιαζόμενοι βγήκαν έξω για να βοηθήσουν, αλλά σύντομα συνειδητοποίησαν ότι δεν ήταν ατύχημα. Περιέγραψε ότι είδε έναν άνδρα που δεν αναγνώρισε οπλισμένο με τουφέκι πριν ξεκινήσουν οι πυροβολισμοί.

Καθώς ο Τέιλορ και η σύζυγός του προσπαθούσαν να φύγουν με το αυτοκίνητό τους, είπε ότι ο ύποπτος πυροβόλησε το όχημά τους, προκαλώντας τη θραύση του παρμπρίζ. Ο Τέιλορ υπέστη τραυματισμό στο χέρι από θραύσματα.

Η ανακοίνωση της Εκκλησίας των Μορμόνων

Η Εκκλησία ου Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών εξέδωσε μια δήλωση μετά τη συμπλοκή:

«Μια τραγική πράξη βίας συνέβη σήμερα σε ένα παρεκκλήσι της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών στο Grand Blanc του Μίσιγκαν. Κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης λειτουργίας, ένας ένοπλος άνοιξε πυρ και οι πρώτες αναφορές δείχνουν ότι τραυματίστηκαν πολλά άτομα. Ζητούμε τη συνεργασία των τοπικών αρχών καθώς θα γίνονται διαθέσιμες περισσότερες λεπτομέρειες».