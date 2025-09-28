Ένας άνδρας οδήγησε το όχημά του ρίχνοντας το στην κεντρική είσοδο της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών στο Μίσιγκαν (σ.σ. Εκκλησία των Μορμόνων) και άνοιξε πυρ μέσα στην εκκλησία κατά τουλάχιστον 10 ανθρώπων, σκοτώνοντας δύο από αυτούς, ανακοίνωσε σήμερα η τοπική αστυνομία.

Ο δράστης βγήκε από το όχημά του πυροβολώντας με ένα τυφέκιο εφόδου, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Γκραντ Μπλανκ, Γουίλιαμ Ρένι. Πρόσθεσε ότι εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στην εκκλησία, η οποία έπιασε φωτιά από την πρόσκρουση του οχήματος, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Καπνός υψωνόταν πάνω από την εκκλησία καθώς πυροσβέστες επιχειρούσαν να κατασβήσουν τη φωτιά, ενώ πυροσβεστικά οχήματα και οχήματα έκτακτης ανάγκης είχαν αναπτυχθεί στο σημείο, έδειξαν πλάνα που δημοσιεύτηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αρχές εκτιμούν ότι θα βρουν περισσότερα θύματα μέσα στην ερείπια της εκκλησίας, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας.

Η αστυνομία δεν έδωσε αμέσως στη δημοσιότητα το όνομα του φερόμενου δράστη, ο οποίος σκοτώθηκε επί τόπου σε ανταλλαγή πυροβολισμών με δύο αστυνομικούς που έσπευσαν να ανταποκριθούν στο συμβάν, τόνισε ο Ρένι. Ο ίδιος αρκέστηκε να πει για τον δράστη ότι πρόκειται για έναν 40χρονο άνδρα από το Μπάρτον του Μίσιγκαν.

Οι πρώτες δηλώσεις για το φονικό στο Μίσιγκαν

«Σπαράζει η καρδιά μου για την κοινότητα του Γκραντ Μπλανκ», δήλωσε η κυβερνήτης του Μίσιγκαν, Γκρέτσεν Γουίτμερ, σε δήλωση που δημοσιεύτηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η βία οπουδήποτε, ειδικά σε έναν χώρο λατρείας, είναι απαράδεκτη», είπε.

«Τέτοια βία σε έναν χώρο λατρείας είναι σπαρακτική και ανατριχιαστική», δημοσίευσε η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι στο X.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί «φαίνεται να είναι μια ακόμη στοχευμένη επίθεση εναντίον Χριστιανών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής» και είπε ότι το FBI βρίσκεται στο σημείο. «ΑΥΤΗ Η ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΒΙΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΜΕΣΩΣ!», έγραψε.

Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών είναι ανεπίσημα γνωστή ως Μορμόνοι. Το Γκραν Μπλαν, μια πόλη 7.700 κατοίκων, βρίσκεται περίπου 97 χλμ βορειοδυτικά του Ντιτρόιτ.

Οι αρχές πηγαίνουν στο σπίτι του υπόπτου για να μάθουν το κίνητρο

Οι αρχές θα εκτελέσουν ένταλμα έρευνας στην κατοικία του υπόπτου και θα εξετάσουν τα αρχεία του κινητού τηλεφώνου του για να «διαπιστώσουν αν υπήρχε κίνητρο», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Grand Blanc Township, Γουίλιαμ Ρένιε, σύμφωνα με το CNN.

Ο ύποπτος, ο οποίος σύμφωνα με τον Ρένιε σκοτώθηκε από την αστυνομία σε ανταλλαγή πυροβολισμών στην εκκλησία, έχει ταυτοποιηθεί ως 40χρονος άνδρας από το Μπάρτον του Μίσιγκαν.

Ο Ρένιε δήλωσε ότι το FBI έχει αποστείλει «100 πράκτορες στην περιοχή» για να βοηθήσουν στη συλλογή καταθέσεων από μάρτυρες. «Όπως μπορείτε να φανταστείτε, υπάρχουν πολλοί μάρτυρες που βρίσκονταν μέσα στην εκκλησία και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συλλέξουμε πολλές καταθέσεις μαρτύρων», είπε.

Ο αρχηγός της αστυνομίας δήλωσε ότι εκατοντάδες άνθρωποι παρακολουθούσαν τη λειτουργία τη στιγμή της επίθεσης.