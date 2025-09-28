newspaper
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
28.09.2025 | 21:42
Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων στο Γαλαξίδι - Δύο νεκροί (εικόνες)
28.09.2025 | 19:43
Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στην Εύβοια - Ένας νεκρός
Επίθεση σε εκκλησία στο Μίσιγκαν: Τρεις νεκροί, 9 τραυματίες ο μέχρι τώρα απολογισμός [βίντεο]
Κόσμος 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:38

Οι αρχές κάνουν έφοδο στο σπίτι του δράστη αυτή τη στιγμή, για να μάθουν το κίνητρο του δράστη για τους πυροβολισμούς και την φωτιά στο Μίσιγκαν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ένας άνδρας οδήγησε το όχημά του ρίχνοντας το στην κεντρική είσοδο της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών στο Μίσιγκαν (σ.σ. Εκκλησία των Μορμόνων) και άνοιξε πυρ μέσα στην εκκλησία κατά τουλάχιστον 10 ανθρώπων, σκοτώνοντας δύο από αυτούς, ανακοίνωσε σήμερα η τοπική αστυνομία.

Ο δράστης βγήκε από το όχημά του πυροβολώντας με ένα τυφέκιο εφόδου, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Γκραντ Μπλανκ, Γουίλιαμ Ρένι. Πρόσθεσε ότι εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στην εκκλησία, η οποία έπιασε φωτιά από την πρόσκρουση του οχήματος, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Καπνός υψωνόταν πάνω από την εκκλησία καθώς πυροσβέστες επιχειρούσαν να κατασβήσουν τη φωτιά, ενώ πυροσβεστικά οχήματα και οχήματα έκτακτης ανάγκης είχαν αναπτυχθεί στο σημείο, έδειξαν πλάνα που δημοσιεύτηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αρχές εκτιμούν ότι θα βρουν περισσότερα θύματα μέσα στην ερείπια της εκκλησίας, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας.

Η αστυνομία δεν έδωσε αμέσως στη δημοσιότητα το όνομα του φερόμενου δράστη, ο οποίος σκοτώθηκε επί τόπου σε ανταλλαγή πυροβολισμών με δύο αστυνομικούς που έσπευσαν να ανταποκριθούν στο συμβάν, τόνισε ο Ρένι. Ο ίδιος αρκέστηκε να πει για τον δράστη ότι πρόκειται για έναν 40χρονο άνδρα από το Μπάρτον του Μίσιγκαν.

Οι πρώτες δηλώσεις για το φονικό στο Μίσιγκαν

«Σπαράζει η καρδιά μου για την κοινότητα του Γκραντ Μπλανκ», δήλωσε η κυβερνήτης του Μίσιγκαν, Γκρέτσεν Γουίτμερ, σε δήλωση που δημοσιεύτηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η βία οπουδήποτε, ειδικά σε έναν χώρο λατρείας, είναι απαράδεκτη», είπε.

«Τέτοια βία σε έναν χώρο λατρείας είναι σπαρακτική και ανατριχιαστική», δημοσίευσε η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι στο X.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί «φαίνεται να είναι μια ακόμη στοχευμένη επίθεση εναντίον Χριστιανών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής» και είπε ότι το FBI βρίσκεται στο σημείο. «ΑΥΤΗ Η ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΒΙΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΜΕΣΩΣ!», έγραψε.

Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών είναι ανεπίσημα γνωστή ως Μορμόνοι. Το Γκραν Μπλαν, μια πόλη 7.700 κατοίκων, βρίσκεται περίπου 97 χλμ βορειοδυτικά του Ντιτρόιτ.

Οι αρχές πηγαίνουν στο σπίτι του υπόπτου για να μάθουν το κίνητρο

Οι αρχές θα εκτελέσουν ένταλμα έρευνας στην κατοικία του υπόπτου και θα εξετάσουν τα αρχεία του κινητού τηλεφώνου του για να «διαπιστώσουν αν υπήρχε κίνητρο», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Grand Blanc Township, Γουίλιαμ Ρένιε, σύμφωνα με το CNN.

Ο ύποπτος, ο οποίος σύμφωνα με τον Ρένιε σκοτώθηκε από την αστυνομία σε ανταλλαγή πυροβολισμών στην εκκλησία, έχει ταυτοποιηθεί ως 40χρονος άνδρας από το Μπάρτον του Μίσιγκαν.

Ο Ρένιε δήλωσε ότι το FBI έχει αποστείλει «100 πράκτορες στην περιοχή» για να βοηθήσουν στη συλλογή καταθέσεων από μάρτυρες. «Όπως μπορείτε να φανταστείτε, υπάρχουν πολλοί μάρτυρες που βρίσκονταν μέσα στην εκκλησία και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συλλέξουμε πολλές καταθέσεις μαρτύρων», είπε.

Ο αρχηγός της αστυνομίας δήλωσε ότι εκατοντάδες άνθρωποι παρακολουθούσαν τη λειτουργία τη στιγμή της επίθεσης.

Η Κυριακή είναι μια περίεργη μέρα. Ναι μεν ανήκει σε εμάς και μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε, ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι μόλις περάσει έρχεται η Δευτέρα και η επιστροφή στη σκληρή ρουτίνα.

Σύνταξη
inTown
Πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν: Η Τεχεράνη δεν θα δεχτεί διαπραγματεύσεις που θα προκαλέσουν «νέα προβλήματα»
Κυρώσεις ΟΗΕ 28.09.25

Πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν: Η Τεχεράνη δεν θα δεχτεί διαπραγματεύσεις που θα προκαλέσουν «νέα προβλήματα»

Οι κυρώσεις του ΟΗΕ σε βάρος του Ιράν, για μη τήρηση των δεσμεύσεων της Τεχεράνης σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, τέθηκαν εκ νέου σε ισχύ, δέκα χρόνια μετά την άρση τους.

Σύνταξη
«Θα το φέρουμε εις πέρας στη Μέση Ανατολή»: Αισιόδοξος ο Τραμπ για την ειρήνη στη Γάζα
Κόσμος 28.09.25

«Θα το φέρουμε εις πέρας στη Μέση Ανατολή»: Αισιόδοξος ο Τραμπ για την ειρήνη στη Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, ενόψει της επικείμενης συνάντησής του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό

Σύνταξη
Mετανάστευση στην Ευρώπη: Εκπληκτική η μείωσή της, τρομακτικές οι συνέπειες των μεθόδων
Economist 28.09.25

Mετανάστευση στην Ευρώπη: Εκπληκτική η μείωσή της, τρομακτικές οι συνέπειες των μεθόδων

Η μείωση στην παράνομη μετανάστευση στην Ευρώπη είναι κάτι περισσότερο από ορατή. Ωστόσο, οι σκληρές μέθοδοι που έφτιαξαν το «αόρατο τείχος» της αποτροπής είναι τουλάχιστον ανησυχητικές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Αποκάλυψη» ή εξαφάνιση; Η απειλή του πυρηνικού πολέμου, των βιολογικών όπλων και της παράνομης AI
Το κουτί της Πανδώρας 28.09.25

«Αποκάλυψη» ή εξαφάνιση; Η απειλή του πυρηνικού πολέμου, των βιολογικών όπλων και της παράνομης AI

Σε ένα πρόσφατο trend, χιλιάδες χρήστες του TikTok παρασύρθηκαν από αποκαλυπτικές προφητείες. Ωστόσο, η «Αρπαγή» δεν ήρθε, αφήνοντας πολλούς να αναρωτιούνται πώς θα ήταν η πραγματική αποκάλυψη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μολδαβία: Δύο «ψηφοδέλτια» στις κάλπες – Η επιλογή των πολιτών είναι μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας
Κρίσιμη αναμέτρηση 28.09.25

Μολδαβία: Δύο «ψηφοδέλτια» στις κάλπες – Η επιλογή των πολιτών είναι μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας

Ανάλυση δημοσκοπήσεων δείχνει ελάχιστή τη διαφορά μεταξύ του φιλοευρωπαϊκού PAS και του φιλορωσικού BEP. Η νίκη του ενός ή του άλλου θα κρίνει περισσότερα από το ποιος θα κυβερνήσει τη Μολδαβία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γιατί η Βόρεια Κορέα γίνεται πιο επικίνδυνη
«Βορειοκορεοποίηση» 28.09.25

Γιατί η Βόρεια Κορέα γίνεται πιο επικίνδυνη

Ο Economist υποστηρίζει ότι η «Βορειοκορεοποίηση» στη Βόρεια Κορέα θα καταστήσει τη χώρα πιο επικίνδυνη στο εξωτερικό και πιο καταπιεστική προς τον ίδιο τον λαό της.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Έρχεται η εποχή της σιωπής; Πώς Ευρώπη και ΗΠΑ υπονομεύουν την ελευθερία του λόγου
Κόσμος 28.09.25

Έρχεται η εποχή της σιωπής; Πώς Ευρώπη και ΗΠΑ υπονομεύουν την ελευθερία του λόγου

Η ελευθερία του λόγου φάινεται ότι δέχεται πλήγμα κατά τα τελευταία χρόνια, με τις ΗΠΑ να μπαίνουν σε ένα νέο σκοτεινό κεφάλαιο της ιστορίας τους και την Ευρώπη να δείχνει σημαντικές ρωγμές

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν: Η Τεχεράνη δεν θα δεχτεί διαπραγματεύσεις που θα προκαλέσουν «νέα προβλήματα»
Κυρώσεις ΟΗΕ 28.09.25

Πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν: Η Τεχεράνη δεν θα δεχτεί διαπραγματεύσεις που θα προκαλέσουν «νέα προβλήματα»

Οι κυρώσεις του ΟΗΕ σε βάρος του Ιράν, για μη τήρηση των δεσμεύσεων της Τεχεράνης σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, τέθηκαν εκ νέου σε ισχύ, δέκα χρόνια μετά την άρση τους.

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-1: Ο Λεβαντόφσκι την έστειλε στην κορυφή
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Στην κορυφή η Μπαρτσελόνα με ανατροπή και «λυτρωτή» τον Λεβαντόφσκι (2-1)

Με γκολ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο 59', η Μπαρτσελόνα πέτυχε ανατροπή επί της Ρεάλ Σοσιεδάδ, επικρατώντας με 2-1 στην αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής. Στην κορυφή της La Liga οι Καταλανοί.

Σύνταξη
Μπεν Γουίνστον: Ο νέος παράγοντας της Άρσεναλ με 13 βραβεία Emmy
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Μπεν Γουίνστον: Ο νέος παράγοντας της Άρσεναλ με 13 βραβεία Emmy

Ο Γουίνστον είναι γνωστός διεθνώς για τη δουλειά του στην αμερικανική τηλεόραση, ενώ με την επιλογή του οι «κανονιέρηδες» θέλουν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την εικόνα τους εκτός γηπέδου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Θα το φέρουμε εις πέρας στη Μέση Ανατολή»: Αισιόδοξος ο Τραμπ για την ειρήνη στη Γάζα
Κόσμος 28.09.25

«Θα το φέρουμε εις πέρας στη Μέση Ανατολή»: Αισιόδοξος ο Τραμπ για την ειρήνη στη Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, ενόψει της επικείμενης συνάντησής του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό

Σύνταξη
Mετανάστευση στην Ευρώπη: Εκπληκτική η μείωσή της, τρομακτικές οι συνέπειες των μεθόδων
Economist 28.09.25

Mετανάστευση στην Ευρώπη: Εκπληκτική η μείωσή της, τρομακτικές οι συνέπειες των μεθόδων

Η μείωση στην παράνομη μετανάστευση στην Ευρώπη είναι κάτι περισσότερο από ορατή. Ωστόσο, οι σκληρές μέθοδοι που έφτιαξαν το «αόρατο τείχος» της αποτροπής είναι τουλάχιστον ανησυχητικές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Έξυπνο γάντι»: Κόστισε στο υπουργείο Υγείας 3 εκατομμύρια – Η Ομοσπονδία Κωφών αμφισβητεί τη χρησιμότητά του
Χωρίς διαβούλευση 28.09.25

«Έξυπνο γάντι»: Κόστισε στο υπουργείο Υγείας 3 εκατομμύρια – Η Ομοσπονδία Κωφών αμφισβητεί τη χρησιμότητά του

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας πρόκειται για εργαλείο που θα βοηθήσει του κωφούς, «μεταφράζοντας» τη νοηματική. Η Ομοσπονδία τους όμως λέει ότι δεν διασφαλίζει αμφίδρομη επικοινωνία.

Σύνταξη
Γιατί αυτό το χρυσό του Στέφανου Ντούσκου είναι το καλύτερο μετάλλιο της καριέρας του
Άλλα Αθλήματα 28.09.25

Γιατί αυτό το χρυσό του Στέφανου Ντούσκου είναι το καλύτερο μετάλλιο της καριέρας του

Παρότι ο Στέφανος Ντούσκος έχει κατακτήσει σχεδόν τα πάντα στα 11 χρόνιας της σπουδαίας πορείας του στον αθλητισμό, αυτό το χρυσό είχε τη μεγαλύτερη λάμψη.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Μπριζίτ Μπαρντό: Από σεξουαλική Αμαζόνα, μισάνθρωπη Μαινάδα
«Μίσος» 28.09.25

Μπριζίτ Μπαρντό: Από σεξουαλική Αμαζόνα, μισάνθρωπη Μαινάδα

Η Μπριζίτ Μπαρντό, που κάποτε υπήρξε το απόλυτο σύμβολο της σεξουαλικής απελευθέρωσης και η «ατμομηχανή της ιστορίας των γυναικών» σύμφωνα με τη Σιμόν ντε Μποβουάρ, έχει περάσει τις τελευταίες δεκαετίες της ζωής της αφοσιωμένη αποκλειστικά στον ακτιβισμό για τα δικαιώματα των ζώων πασπαλισμένο με ρατσιστικές κορώνες μισαλλοδοξίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τα σύννεφα στο Μπερναμπέου και το «μήνυμα» του Φλορεντίνο Πέρεθ
On Field 28.09.25

Τα σύννεφα στο Μπερναμπέου και το «μήνυμα» του Φλορεντίνο Πέρεθ

Η Ρεάλ Μαδρίτης «χτυπήθηκε» από τον… τυφώνα Ατλέτικο στο ντέρμπι της ισπανικής πρωτεύουσας και η βαριά ήττα των «μερένχες» με 5-2 προκάλεσε την παρέμβαση του Φλορεντίνο Πέρεθ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Αποκάλυψη» ή εξαφάνιση; Η απειλή του πυρηνικού πολέμου, των βιολογικών όπλων και της παράνομης AI
Το κουτί της Πανδώρας 28.09.25

«Αποκάλυψη» ή εξαφάνιση; Η απειλή του πυρηνικού πολέμου, των βιολογικών όπλων και της παράνομης AI

Σε ένα πρόσφατο trend, χιλιάδες χρήστες του TikTok παρασύρθηκαν από αποκαλυπτικές προφητείες. Ωστόσο, η «Αρπαγή» δεν ήρθε, αφήνοντας πολλούς να αναρωτιούνται πώς θα ήταν η πραγματική αποκάλυψη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 28.09.25

LIVE: Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός

Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Στο στόχαστρο όσοι στηρίζουν την Παλαιστίνη: Απειλές, στοχοποιήσεις και εκστρατείες δυσφήμησης
Έλληνες & Ελληνίδες 28.09.25

Στο στόχαστρο όσοι στηρίζουν την Παλαιστίνη: Απειλές, στοχοποιήσεις και εκστρατείες δυσφήμησης

Στο στόχαστρο εγχώριων και ξένων παραγόντων έχουν μπει οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που στηρίζουν τον Παλαιστινιακό λαό και ζητούν να σταματήσει η γενοκτονία που διαπράττει το κράτος του Ισραήλ.

Σύνταξη
Μπορούν ένας προβοκάτορας, μια δυσλειτουργική οικογένεια και μια Ντέμι Μουρ να σώσουν τη Gucci από τη «βαρεμάρα»;
Ρίσκο 28.09.25

Μπορούν ένας προβοκάτορας, μια δυσλειτουργική οικογένεια και μια Ντέμι Μουρ να σώσουν τη Gucci από τη «βαρεμάρα»;

Η Gucci, η ναυαρχίδα του ομίλου πολυτελείας Kering, βλέπει τις πωλήσεις της να έχουν μειωθεί και το hype να έχει περάσει. Μπορεί ο αιρετικός Demna να σώσει την κατάσταση;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
