Πυροβολισμοί σε εκκλησία στο Μίσιγκαν - Αναφορές για θύματα

Συναγερμός έχει σημάνει στο Γκραντ Μπλανκ στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, καθώς δράστης με όπλο παραμένει ενεργός εντός εκκλησίας των Μορμόνων στην πόλη.

Σε βίντεο που μοιράστηκε στα μέσα οκινωνικής δικτύωσης καταγράφεται μεγάλη κινητοποίηση των αρχών ενώ στην εκκλησία έχει ξεσπάσει πυρκαγιά. BREAKING: Video shows church on fire as officials respond to active shooter with multiple victims at The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Grand Blanc, Michigan. pic.twitter.com/pQDd0UZPEu — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 28, 2025

Οι αρχές αντιμετωπίζουν τις δύο καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει τον αριθμό των θυμάτων ή την αιτία της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης έχει καταρριφθεί και υπάρχουν πολλά θύματα.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Grand Blanc Township σχεδιάζει να δώσει ενημέρωση για την κατάσταση το μεσημέρι της Κυριακής, 28 Σεπτεμβρίου.