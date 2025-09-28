Πυροβολισμοί σε εκκλησία στο Μίσιγκαν – Αναφορές για θύματα [βίντεο]
Η εκκλησία έχει πιάσει φωτιά και η οροφή είναι έτοιμη να καταρρεύσει
Συναγερμός έχει σημάνει στο Γκραντ Μπλανκ στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, καθώς δράστης με όπλο παραμένει ενεργός εντός εκκλησίας των Μορμόνων στην πόλη.
Οι αρχές αντιμετωπίζουν τις δύο καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει τον αριθμό των θυμάτων ή την αιτία της πυρκαγιάς.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης έχει καταρριφθεί και υπάρχουν πολλά θύματα.
Το Αστυνομικό Τμήμα του Grand Blanc Township σχεδιάζει να δώσει ενημέρωση για την κατάσταση το μεσημέρι της Κυριακής, 28 Σεπτεμβρίου.
