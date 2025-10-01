newspaper
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
Γερμανία: Ένας νεκρός μετά από εκρήξεις και πυροβολισμούς – Γιος έζωσε με εκρητικά το σπίτι των γονιών του
Κόσμος 01 Οκτωβρίου 2025 | 09:47

Γερμανία: Ένας νεκρός μετά από εκρήξεις και πυροβολισμούς – Γιος έζωσε με εκρητικά το σπίτι των γονιών του

Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε στη Γερμανία, μετά από αναφορές για πυροβολισμούς και εκρήξεις στο Μόναχο

Σύνταξη
Προστατεύει τελικά ο καφές το συκώτι; Τι δείχνει νέα ανασκόπηση

Προστατεύει τελικά ο καφές το συκώτι; Τι δείχνει νέα ανασκόπηση

Spotlight

Τη ζωή του έχασε ένας άνδρας και ακόμα ένας άνθρωπος τραυματίστηκε μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία στο βόρειο Μόναχο, στη Γερμανία.

Μεγάλη επιχείρηση έστησε η αστυνομία και η πυροσβεστική αποκλείοντας δρόμους και προτρέποντας τους κατοίκους να αποφύγουν την περιοχή Λέρχεναου.

Τι ερευνά η αστυνομία για το περιστατικό στη Γερμανία

Η Bild ανέφερε ότι ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός αφού φέρεται να έβαλε φωτιά στο σπίτι των γονιών του και να το έζωσε με εκρηκτικά. Πιστεύεται ότι στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Τουλάχιστον ένα άλλο άτομο βρέθηκε με τραύματα από πυροβολισμούς, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Τόμας Σελσχόρν δήλωσε ότι «δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό» και «δεν υπάρχει καμία σχέση με το Oktoberfest», αναφερόμενος στο παγκοσμίου φήμης ετήσιο φεστιβάλ μπύρας που πραγματοποιείται αυτή την περίοδο στην πόλη.

Δεν υπάρχουν ακόμα περαιτέρω πληροφορίες για το περιστατικό.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Τα τρία projects και η μία συμμαχία που υπόσχονται αποδόσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Τα τρία projects και η μία συμμαχία που υπόσχονται αποδόσεις

Λιμάνια
Μαρίνα Αλίμου: Πράσινο φως για την ανάπλαση

Μαρίνα Αλίμου: Πράσινο φως για την ανάπλαση

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Η κλιματική αλλαγή απειλεί την Ευρώπη – Αλλά στις Βρυξέλλες υπονομεύεται εκ των έσω η Πράσινη Συμφωνία
Έκθεση-κόλαφος 01.10.25

Η κλιματική αλλαγή απειλεί την Ευρώπη – Αλλά στις Βρυξέλλες υπονομεύεται εκ των έσω η Πράσινη Συμφωνία

Την ώρα που οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, η Ευρώπη στρίβει το τιμόνι και οπισθοχωρεί από την Πράσινη Συμφωνία. Πλέον επιλέγει επενδύσεις σε άμυνα και ασφάλεια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άγνωστα σκάφη προσέγγισαν το Gaza Sumud Flotilla
Κόσμος 01.10.25

Άγνωστα σκάφη προσέγγισαν το Gaza Sumud Flotilla

Σκάφη χωρίς φώτα ναυτιλιακής σήμανσης προσέγγισαν τα πλοιάρια του στολίσκου αλληλεγγύης προς τη Γάζα καθώς πλησιάζει τη «ζώνη υψηλού κινδύνου» του Ισραήλ

Σύνταξη
Πολιτικό εκκρεμές στη Βρετανία – Ο αμφισβητούμενος Στάρμερ, ο λαϊκισμός του Φάρατζ και ο «Βασιλιάς του Βορρά»
Σε τεντωμένο σχοινί 01.10.25

Πολιτικό εκκρεμές στη Βρετανία – Ο αμφισβητούμενος Στάρμερ, ο λαϊκισμός του Φάρατζ και ο «Βασιλιάς του Βορρά»

Το ετήσιο συνέδριο των κυβερνώντων Εργατικών στη Βρετανία ως αρένα πολιτικής επιβίωσης για τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, εν μέσω αμφισβήτησης της ηγεσίας του και εκρηκτικής ανόδου της Ακροδεξιάς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τι σημαίνει Τόμαχοκ στα χέρια των Ουκρανών; – «Στο Κρεμλίνο θα έχουν βάλει τα γέλια»
Κόσμος 01.10.25

Τι σημαίνει Τόμαχοκ στα χέρια των Ουκρανών; - «Στο Κρεμλίνο θα έχουν βάλει τα γέλια»

Οι επιπλοκές που δημιουργεί η πώληση Τόμαχοκ στους Ουκρανούς από την Ουάσιγκτον και η συζήτηση που σύμφωνα με Αμερικανούς ειδικούς μπορεί να κάνει το Κρεμλίνο να γελάει

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Εσθονία: Ο Πούτιν θέλει να κάνει την Ευρώπη να ασχοληθεί με τα drones αντί για την Ουκρανία
Εσθονία 01.10.25

Ο Πούτιν θέλει να κάνει την Ευρώπη να ασχοληθεί με τα drones αντί για την Ουκρανία λέει ο Κρίστεν Μίχαλ

Με τις εισβολές της Ρωσίας στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, ο Πούτιν θέλει να αποσπάσει την προσοχή της ΕΕ από την Ουκρανία λέει ο Εσθονός πρωθυπουργός Μίχαλ, αποδίδοντας τις εμφανίσεις drone στη Ρωσία

Σύνταξη
Οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla σε μειωμένο επίπεδο συναγερμού
Παρεμβολές 01.10.25 Upd: 05:21

Οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla σε μειωμένο επίπεδο συναγερμού

Με τουλάχιστον 10 drones να πετούν πάνω από τα κεφάλια τους οι ακτιβιστές των πλοίων του Παγκόσμιου Στόλου της Ανθεκτικότητας - Global Sumud Flotilla, ετοιμάζονται για πιθανή αναχαίτιση ή ρεσάλτο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στα πρόθυρα δημοσιονομικής παράλυσης – Σε υποχρεωτική άδεια οδεύουν χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι
Shutdown 01.10.25

ΗΠΑ: Στα πρόθυρα δημοσιονομικής παράλυσης – Σε υποχρεωτική άδεια οδεύουν χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι

Αναστολή χρηματοδότησης των ομοσπονδιακών υπηρεσιών θα αντιμετωπίσουν οι ΗΠΑ, καθώς δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε προσωρινό προϋπολογισμό που θα κρατούσε ανοιχτές τις υπηρεσίες έως τις 21 Νοεμβρίου

Σύνταξη
Παρακολουθήστε την πορεία του Global Sumud Flotilla την ώρα που προσεγγίζει τη Γάζα [βίντεο]
Κόσμος 01.10.25 Upd: 03:39

Παρακολουθήστε την πορεία του Global Sumud Flotilla την ώρα που προσεγγίζει τη Γάζα [βίντεο]

Πολίτες από όλο τον κόσμο παρακολουθούν την πορεία του Global Sumud Flotilla, αγωνιώντας για την πορεία φίλων, συμπατριωτών και αγωνιστών την ώρα που μπαίνουν στη ζώνη «αναχαίτισης»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο ΔΟΑΕ ζητά να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
Κόσμος 01.10.25

Ο ΔΟΑΕ ζητά να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας επικοινώνησε με τα αντιμαχόμενα μέρη στην Ουκρανία και ζήτησε να αποκατασταθούν άμεσα οι βλάβες στην ηλεκτροδότηση του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια

Σύνταξη
Υεμένη: Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο φορτηγό πλοίο Minervagracht [Βίντεο]
Κόσμος 01.10.25

Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο φορτηγό πλοίο Minervagracht

Οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης που ελέγχονται από την Ανσάρ Αλλάχ (Χούθι), προέβησαν σε ανάληψη ευθύνης για την επίθεση σε φορτηγό πλοίο που είχαν στοχεύσει νωρίτερα την ίδια εβδομάδα.

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Σχεδόν 20 οι νεκροί από τον σεισμό στη νήσο Σεμπού [βίντεο]
6,9 Ρίχτερ 01.10.25

Φιλιππίνες: Σχεδόν 20 οι νεκροί από τον σεισμό στη νήσο Σεμπού [βίντεο]

Οι Φιλιππίνες δοκιμάζονται από έναν μεγάλο σεισμό, την ώρα που οι μετασεισμοί και το σκοτάδι δεν επιτρέπει σε πυροσβεστική και πολιτική προστασία να ολοκληρώσουν τις διασώσεις με ευκολία

Σύνταξη
Φθηνότερα φάρμακα για εκατομμύρια Αμερικανούς- Η συμφωνία Τραμπ με τη Pfizer
Προτιμησιακό καθεστώς 01.10.25

Φθηνότερα φάρμακα για εκατομμύρια Αμερικανούς- Η συμφωνία Τραμπ με τη Pfizer

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται και άλλες συμφωνίες με φαρμακευτικές εταιρείες – Δημιουργεί τον ιστότοπο όπου θα πωλούνται απευθείας φάρμακα με την ονομασία TrumpRx

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Ηλεκτρονικές αποδείξεις: «Κλειδί» για τη μείωση του φόρου και για τα εισοδήματα του 2026
Έξτρα έκπτωση 01.10.25

«Κλειδί» για τη μείωση του φόρου οι ηλεκτρονικές αποδείξεις και για τα εισοδήματα του 2026

Διατηρούνται τα φοροκίνητρα για ακόμα έναν χρόνο - Μπόνους για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις που συγκεντρώνουν οι φορολογούμενοι από συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους

Σύνταξη
Καιρός: Πέφτει απότομα η θερμοκρασία την Πέμπτη – Με βροχές και αστάθεια ξεκινάει ο Οκτώβριος
καιρός 01.10.25

Πέφτει απότομα η θερμοκρασία την Πέμπτη - Με βροχές και αστάθεια ξεκινάει ο Οκτώβριος

Από τις αρχές Οκτωβρίου, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία παρουσιάζει σαφείς αλλαγές με σημαντικές βροχοπτώσεις, σύμφωνα με το meteo - Ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από γρήγορες εναλλαγές

Σύνταξη
Τα παιδιά, τα λεφτά και οι φήμες για νέα σύντροφο: Μέσα στον χωρισμό της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν
Μπέρδεμα 01.10.25

Τα παιδιά, τα λεφτά και οι φήμες για νέα σύντροφο: Μέσα στον χωρισμό της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν

Ένα 24ωρο μετά την αποκάλυψη ότι η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν αποφάσισαν να ρίξουν τίτλους τέλους στον γάμο τους, όλο και περισσότερες λεπτομέρειες εμφανίζονται για την επόμενη μέρα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βασίλης Μπισμπίκης: «Τα αυτοκίνητα είναι διαλυμένα» – Τι λέει θύμα του τροχαίου
«Με πείραξε η εγκατάλειψη» 01.10.25

Βασίλης Μπισμπίκης: «Τα αυτοκίνητα είναι διαλυμένα» – Τι λέει θύμα του τροχαίου

«Με πείραξε η εγκατάλειψη. Ο καθένας μπορεί να το πάθει αυτό, δεν το συζητώ, αλλά ο καθένας πάλι πρέπει να αντιμετωπίζει τις πράξεις του. Εμείς δεν είχαμε ιδέα περί τίνος επρόκειτο, κανένας μας».

Σύνταξη
Γαλλία: Τι είναι ο «φόρος Ζουκμάν» και γιατί προκαλεί αντιδράσεις – Ο νεαρός οικονομολόγος που ταράζει τα νερά
Ο «γκουρού» της φορολογίας 01.10.25

Τι είναι ο «φόρος Ζουκμάν» και γιατί προκαλεί αντιδράσεις - Ο νεαρός οικονομολόγος που ταράζει τα νερά

Ο 38χρονος Γκαμπριέλ Ζουκμάν έχει μια συνταγή για να «σώσει» τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ από την κρίση χρέους. Θα τολμήσει η κυβέρνηση να την ακολουθήσει;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σέξι, τολμηρή και ρευστή – Έτσι είναι η νέα εικόνα του Versace (σαν ταξίδι στα 80s)
Όπως παλιά 01.10.25

Σέξι, τολμηρή και ρευστή - Έτσι είναι η νέα εικόνα του Versace (σαν ταξίδι στα 80s)

Πριν από το διορισμό του ως νέου καλλιτεχνικού διευθυντή του Versace τον Απρίλιο, ο Dario Vitale σπάνια αναφερόταν στον Τύπο και ήταν σχεδόν άγνωστος στο ευρύ κοινό — σε αντίθεση με την προκάτοχό του Donatella Versace, η οποία έχει γίνει συνώνυμη, αν όχι πιο αναγνωρίσιμη, από την ίδια τη μάρκα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ακρίβεια: Ασήκωτο το «καλάθι» για τα νοικοκυριά – Σε επίπεδα ρεκόρ ο πληθωρισμός τροφίμων
Αυξήσεις σοκ 01.10.25

Ασήκωτο το «καλάθι» των αγορών για τα νοικοκυριά - Σε επίπεδα ρεκόρ ο πληθωρισμός τροφίμων

Σε «καύσιμη ύλη» που δίνει «τροφή» στην ακρίβεια εξελίσσονται οι τιμές των τροφίμων. Δομικοί παράγοντες συμβάλλουν στη διατήρηση της σε υψηλά επίπεδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σεισμός στη Ζάκυνθο: «Τα ρήγματα μπορούν να δώσουν και μεγάλο σεισμό» λέει ο Λέκκας
«Το παρακολουθούμε» 01.10.25

«Τα ρήγματα μπορούν να δώσουν και μεγάλο σεισμό» - Λέκκας για τα 4,5R στη Ζάκυνθο

Προσώρας δεν διαφαίνεται κίνδυνος ότι θα σημειωθεί μεγάλος σεισμός - Τα 4,5R ίσως δώσουν «κάποιες μικρές καταπτώσεις στη δυτική ακτή της Ζακύνθου, στις απότομες ακτές» δήλωσε ο Ευθύμιος Λέκκας

Σύνταξη
Άρσεναλ – Ολυμπιακός: Σπουδαίο παιχνίδι στο «Emirates» – Με οδηγό το απίθανο σερί οι Πειραιώτες
Champions League 01.10.25

Άρσεναλ – Ολυμπιακός: Σπουδαίο παιχνίδι στο «Emirates» – Με οδηγό το απίθανο σερί οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός έχει σπουδαίες αναμνήσεις την τελευταία δεκαετία από το «Emirates» και θέλει απόψε (1/10, 22:00) να συνεχίσει τα μεγάλα εκτός έδρας αποτελέσματα κόντρα στην Άρσεναλ

Σύνταξη
«Άλλη» ομάδα ο Ολυμπιακός με καλό Μιλουτίνοφ
Μπάσκετ 01.10.25

«Άλλη» ομάδα ο Ολυμπιακός με καλό Μιλουτίνοφ

Στην νίκη του Ολυμπιακού στην Βιτόρια απέναντι στην Μπασκόνια, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έκανε τρομερή εμφάνιση και δείχνει πως όταν ο Σέρβος παίζει καλά, οι «ερυθρόλευκοι» είναι δύσκολο να ηττηθούν...

Σύνταξη
Στην Κοπεγχάγη για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ ο Μητσοτάκης – Τι θα πει για την ευρωπαϊκή άμυνα
Διπλωματία 01.10.25

Στην Κοπεγχάγη για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ ο Μητσοτάκης – Τι θα πει για την ευρωπαϊκή άμυνα

Ο κ. Μητσοτάκης, με το βλέμμα στην Τουρκία, αναμένεται να τονίσει ότι τα σύνορα της ΕΕ δεν σταματούν στις Βαλτικές χώρες κι ότι η ευρωπαϊκή άμυνα πρέπει να καλύπτει και τον νότο και δη τη Μεσόγειο,

Σύνταξη
Η κλιματική αλλαγή απειλεί την Ευρώπη – Αλλά στις Βρυξέλλες υπονομεύεται εκ των έσω η Πράσινη Συμφωνία
Έκθεση-κόλαφος 01.10.25

Η κλιματική αλλαγή απειλεί την Ευρώπη – Αλλά στις Βρυξέλλες υπονομεύεται εκ των έσω η Πράσινη Συμφωνία

Την ώρα που οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, η Ευρώπη στρίβει το τιμόνι και οπισθοχωρεί από την Πράσινη Συμφωνία. Πλέον επιλέγει επενδύσεις σε άμυνα και ασφάλεια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πανελλαδική, πανεργατική απεργία ενάντια στο 13ωρο – Πάνω από 70 συγκεντρώσεις σε Αθήνα και άλλες πόλεις
Ξεσηκωμός 01.10.25

Πανελλαδική, πανεργατική απεργία ενάντια στο 13ωρο – Πάνω από 70 συγκεντρώσεις σε Αθήνα και άλλες πόλεις

Πανελλαδική απεργία σήμερα σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με αίτημα την απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο για αξιοπρεπείς αποδοχές και συνθήκες εργασίας

Σύνταξη
