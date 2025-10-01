Τη ζωή του έχασε ένας άνδρας και ακόμα ένας άνθρωπος τραυματίστηκε μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία στο βόρειο Μόναχο, στη Γερμανία.

Μεγάλη επιχείρηση έστησε η αστυνομία και η πυροσβεστική αποκλείοντας δρόμους και προτρέποντας τους κατοίκους να αποφύγουν την περιοχή Λέρχεναου.

Τι ερευνά η αστυνομία για το περιστατικό στη Γερμανία

Η Bild ανέφερε ότι ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός αφού φέρεται να έβαλε φωτιά στο σπίτι των γονιών του και να το έζωσε με εκρηκτικά. Πιστεύεται ότι στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Τουλάχιστον ένα άλλο άτομο βρέθηκε με τραύματα από πυροβολισμούς, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Τόμας Σελσχόρν δήλωσε ότι «δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό» και «δεν υπάρχει καμία σχέση με το Oktoberfest», αναφερόμενος στο παγκοσμίου φήμης ετήσιο φεστιβάλ μπύρας που πραγματοποιείται αυτή την περίοδο στην πόλη.

Δεν υπάρχουν ακόμα περαιτέρω πληροφορίες για το περιστατικό.