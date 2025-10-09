Αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες είχαν μετατρέψει σε… ταξί επιτήδειοι οδηγοί στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι εντοπίστηκαν κατόπιν σχετικών ελέγχων στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το χρονικό διάστημα από 1η έως 8 Οκτωβρίου, αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) και του Τμήματος Τροχαίας Λητής πραγματοποίησαν στοχευμένους ελέγχους κατά της υποκλοπής μεταφορικού έργου των ΚΤΕΛ και των Ε.Δ.Χ. – TAXI από αυτοκίνητα με αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας.

Τα πρόστιμα αφορούν σε υποκλοπή μεταφορικού έργου και στέρηση έγκυρης σύμβασης μίσθωσης

Τα πρόστιμα που βεβαίωσε η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης σε οδηγούς που παρίσταναν τους ταξιτζήδες ανέρχονται στα 18.000 ευρώ και αφορούν σε υποκλοπή μεταφορικού έργου και στέρηση έγκυρης σύμβασης μίσθωσης.

Συνολικά ελέγχθηκαν 13 οχήματα, βεβαιώθηκαν έξι παραβάσεις και επιβλήθηκαν τα προναφερθέντα πρόστιμα, δεδομένου ότι οι οδηγοί δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις μεταφοράς επιβατών.