Ολυμπιακός – Βαλένθια 74-97: Ήττα στην πρεμιέρα της Euroleague για τις Ερυθρόλευκες
Οι Ερυθρόλευκες δεν τα κατάφεραν στην πρεμιέρα της Euroleague απέναντι στην πανίσχυρη Βαλένθια και ηττήθηκαν με 97-74.
- Σε απόγνωση - Άνδρας έκλεψε τυριά αξίας 25 ευρώ για να φάει αυτός και ο άρρωστος πατέρας του
- Τι δουλειά είχε η αλεπού… στην Ραφήνα; – Μικρό τραυματισμένο αλεπουδάκι έψαχνε τροφή
- Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης – Χρηματικό πρόστιμο 7.000 ευρώ
- Πτώση εκπαιδευτικού αεροσκάφους στο Τατόι - Δύο σοβαρά τραυματίες
Με… το αριστερό ξεκίνησε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στη Euroleague γυναικών, καθώς οι ερυθρόλευκες ηττήθηκαν από τη Βαλένθια με 97-74 στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στο ΣΕΦ.
Οι «ερυθρόλευκες» πλήρωσαν την κακή εκκίνηση, όταν βρέθηκαν στο 10΄ στο -9 (19-28) και παρά το γεγονός ότι εκτόξευσαν την παραγωγικότητα τους στη δεύτερη περίοδο και μείωσαν σε 43-49 στο 20΄, στο τρίτο δεκάλεπτο έχασαν την αμυντική διάρκεια τους με αποτέλεσμα η Βαλένθια να οικοδομήσει και πάλι μία διψήφια διαφορά (58-72 στο 30΄) και να μην απειληθεί μέχρι το φινάλε.
Κορυφαία της ελληνικής ομάδας η Ελεάννα Χριστινάκη με 26 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ από τις Ισπανίδες ξεχώρισε η Κάιλα Αλεξάντερ με 23 πόντους και 10 ριμπάουντ.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-28, 43-49, 58-72, 74-97
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου, Γιακούμπκοβα 13 (2/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Γούλφοκ 17 (2/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Καρλάφτη 2, Δίελα, Χριστινάκη 26 (8/15 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Κολλάτου (3 ασίστ), Τζόνσον 10 (10 ριμπάουντ), Ραμπέρ 6 (3 ασίστ), Ντάλα.
ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Μπούργκος): Αραούχο 12 (3), Κάσας 5 (1/1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Ρομέρο 8 (9 ασίστ), Φαμ 7 (1/1 τρίποντο, 3 ασίστ), Καρέρα 7, Άτκινσον 3 (1), Ιαγκούποβα 7 (6 ριμπάουντ), Αμπντελκαντέρ 18 (4/7 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Λέκοβιτς 4, Αλεξάντερ 23 (11/15 δίποντα, 11 ριμπάουντ).
- Καλομοίρα: «Είναι σημαντικό να λες στα κορίτσια την αλήθεια – αν είσαι με τα παιδιά, χάνεις λίγο την καριέρα»
- Στο μικροσκόπιο της ΕΕ η τριτοβάθμια εκπαίδευση – Οι «άριστοι» και η αδύναμη ελληνική περιφέρεια
- Άρης Betsson – Αμβούργο 98-76: Βραδιά βγαλμένη από το παρελθόν με Γκάλη και Σιάο
- Τι δουλειά είχε η αλεπού… στην Ραφήνα; – Μικρό τραυματισμένο αλεπουδάκι έψαχνε τροφή
- Διπλωματικές πηγές απαντούν στη Ζαχάροβα μετά τις δηλώσεις για Κύπρο και Βόρεια Μακεδονία
- «Ο πόλεμος είναι μια επιχείρηση»: Οι Κολομβιανοί μισθοφόροι στην αιματηρή σύρραξη του Σουδάν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις