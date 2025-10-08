Ολυμπιακός – Βαλένθια 74-97: Ήττα στην πρεμιέρα της Euroleague για τις Ερυθρόλευκες

Με… το αριστερό ξεκίνησε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στη Euroleague γυναικών, καθώς οι ερυθρόλευκες ηττήθηκαν από τη Βαλένθια με 97-74 στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στο ΣΕΦ.

Οι «ερυθρόλευκες» πλήρωσαν την κακή εκκίνηση, όταν βρέθηκαν στο 10΄ στο -9 (19-28) και παρά το γεγονός ότι εκτόξευσαν την παραγωγικότητα τους στη δεύτερη περίοδο και μείωσαν σε 43-49 στο 20΄, στο τρίτο δεκάλεπτο έχασαν την αμυντική διάρκεια τους με αποτέλεσμα η Βαλένθια να οικοδομήσει και πάλι μία διψήφια διαφορά (58-72 στο 30΄) και να μην απειληθεί μέχρι το φινάλε.

Κορυφαία της ελληνικής ομάδας η Ελεάννα Χριστινάκη με 26 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ από τις Ισπανίδες ξεχώρισε η Κάιλα Αλεξάντερ με 23 πόντους και 10 ριμπάουντ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-28, 43-49, 58-72, 74-97

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου, Γιακούμπκοβα 13 (2/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Γούλφοκ 17 (2/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Καρλάφτη 2, Δίελα, Χριστινάκη 26 (8/15 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Κολλάτου (3 ασίστ), Τζόνσον 10 (10 ριμπάουντ), Ραμπέρ 6 (3 ασίστ), Ντάλα.

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Μπούργκος): Αραούχο 12 (3), Κάσας 5 (1/1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Ρομέρο 8 (9 ασίστ), Φαμ 7 (1/1 τρίποντο, 3 ασίστ), Καρέρα 7, Άτκινσον 3 (1), Ιαγκούποβα 7 (6 ριμπάουντ), Αμπντελκαντέρ 18 (4/7 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Λέκοβιτς 4, Αλεξάντερ 23 (11/15 δίποντα, 11 ριμπάουντ).