Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην απόπειρα δολοφονίας σε βάρος 38χρονου στη Δροσιά μετά τη σύλληψη ενός 29χρονο στη Ζάκυνθο.

Η επίθεση στη Δροσιά που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας του σπιτιού σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου. Τότε το θύμα είχε κατονομάσει τον άντρα που τον έβαλε στο στόχαστρο και χθες ο 29χρονος ύποπτος συνελήφθη. Ο ίδιος πάντως που εργάζεται ως σεφ στη Ζάκυνθο αρνείται τα πάντα και επικαλείται άλλοθι, που όπως υποστηρίζει δείχνουν ότι την ώρα της επίθεσης, ο ίδιος δεν βρισκόταν στη Δροσιά.

Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει το MEGA, ο συγκάτοικος του 29χρονου καταρρίπτει το άλλοθί του και λέει ότι εκείνη την ημέρα δεν ήταν στη Ζάκυνθο.

Στο βίντεο ντοκουμέντο της επίθεσης, τα χαρακτηριστικά του δράστη είναι καλυμμένα. Ο 38χρονος όμως υποστηρίζει πως τον αναγνώρισε και πως επρόκειτο για το σύντροφο της πρώην γυναίκας του.

«Τότε επικοινώνησα μαζί του, μπροστά στους αστυνομικούς, του έκανα κάποιες ερωτήσεις όπου αποκρίθηκε ‘καμία σχέση, εγώ είμαι στο νησί, δεν ξέρω τίποτα, από εσένα το ακούω”».

Ο 29χρονος, που χθες συνελήφθη από αστυνομικούς, επιμένει ότι την ώρα της επίθεσης, εργαζόταν στην κουζίνα εστιατορίου στη Ζάκυνθο και όπως είπε υπάρχουν πολλοί που μπορούν να επιβεβαιώσουν τους ισχυρισμούς του.

O ίδιος ο 29χρονος αναζητώντας εργασία περιγράφει τον εαυτό του έτσι:

«Είμαι ευγενικός, δίκαιος και παθιασμένος με οτιδήποτε κάνω. Έχω 8 χρόνια εμπειρίας, αλλά η μάθηση δεν τελειώνει ποτέ, οπότε κάθε μέρα είναι μια νέα μέρα για να μάθω κάτι νέο, να δημιουργήσω ή να χτίσω ιδέες και να φτιάξω καλύτερα και πιο νόστιμα πιάτα. Να δημιουργήσω ή να χτίσω ιδέες και να φτιάξω καλύτερα και πιο νόστιμα πιάτα. Δεν το έχω κάνει εγώ. Είμαι αθώος. Έχω άλλοθι για εκείνη την ημέρα. Δεν ήμουν στην Δροσιά. Με κατηγορούν άδικα. Μπορώ να καλέσω μάρτυρα για να σας επιβεβαιώσει τα όσα λέω».

Τι λέει η γυναίκα που εμφανίζεται ως η «πέτρα του σκανδάλου»

Η γυναίκα που εμφανίζεται ως η «πέτρα του σκανδάλου» στη Δροσιά, λύνει τη σιωπή της στο MEGA.

Η νεαρή γυναίκα με καταγωγή από την Ρουμανία, που στο παρελθόν είχε παντρευτεί το θύμα και αργότερα είχε σχέση με τον κατηγορούμενο, προσπαθεί να διαχωρίσει τη θέση της. Ούτε όπως λέει ήξερε για την επίθεση, ούτε η ίδια την πυροδότησε με κάποιο τρόπο.

«Είμαι ελεύθερη στη ζωή μου, δεν έχω ούτε σχέση, δεν έχω ούτε άντρα, δεν έχω τέτοια. Έχω αφοσιωθεί το παιδί μου».

Όπως πιστεύει κάποιοι προσπαθούν σκόπιμα να την εμπλέξουν στην υπόθεση για να μην αποκαλυφθούν τα πραγματικά αίτια της επίθεσης.

Λέει πως έπαθε σοκ όταν είδε το βίντεο με την επίθεση που δέχτηκε ο πρώην σύζυγός της. Δεν μπορεί να καταλάβει ποιος ήταν ο άντρας που λίγο έλειψε να τον σκοτώσει.

«Ήταν ασύλληπτα σοκαριστικό, ανατρίχιασα ολόκληρη».

Το χρονικό

Εκείνο το πρωινό, ο δράστης που παραμόνευε στον κήπο του σπιτιού, άνοιξε πυρ μόλις το θύμα βγήκε από την εξώπορτα. Άρχισε να τον πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής και τον εγκατέλειψε αιμόφυρτο. Το θύμα που μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο μεταξύ ζωής και θανάτου, κέρδισε τη μάχη για τη ζωή του.

Ο 38χρονος κατήγγειλε ως δράστη τον νυν σύντροφο της πρώην του, με τους αστυνομικούς να βρίσκουν στην περιοχή της επίθεσης τρεις κάλυκες από 9άρι πιστόλι.

Όπως είπε ο τραυματίας στους αστυνομικούς, ο άντρας που υποστηρίζει ότι τον έβαλε στο στόχαστρο, είχε προσπαθήσει στο παρελθόν να τον πατήσει με το αυτοκίνητό του.

«Έχουμε συνάψει ιδιωτικό συμφωνητικό όπου το ακολουθούμε ρητά και πιστά και οι δύο».

Είχανε μια αντιζηλία προς το πρόσωπό μου

Σε άλλο σημείο η πρώην σύζυγος του θύματος της επίθεσης αναφέρει:

«Είχανε μια αντιζηλία προς το πρόσωπό μου. Προσπάθησα εγώ να ηρεμήσω τα πνεύματα γενικότερα. Υπήρχε μια έτσι, έντονη διάθεση, σε φάση ζήλειας όμως, όχι κάτι άλλο τρελό ούτε, δεν έχουνε παίξει ποτέ ξύλο ή να βριστούνε ή κάτι τέτοιο. Καμία σχέση. Απλά έτσι μια ζήλεια μέσα του. Γενικότερα, του είχα αναφέρει ανά διαστήματα ότι χρειάζεται να δει κάποιον ειδικό για κάποια πράγματα με τον τρόπο που τα αντιμετώπιζε θα πω. Του είχα πει ότι θα πρέπει να επισκεφτεί έναν ψυχολόγο ή ψυχίατρο.

Με καλέσανε κιόλας από το νησί στο οποίο πήγε για σεζόν να εργαστεί, όταν εγώ του είπα: «σήκω φύγει από το σπίτι μου», γιατί ήταν δικό μου το σπίτι και με καλέσανε και μου είπανε ότι με καλούν από το ψυχιατρείο του νησιού και ότι θέλουνε να μου κάνουν μερικές ερωτήσεις για τον συγκεκριμένο άνθρωπο και αν μπορώ εγώ να τον πείσω να παίρνει την αγωγή του.

Εγώ απάντησα πάρα πολύ όμορφα και ευγενικά στον άνθρωπο ότι ”καμία σχέση δεν έχω πλέον με αυτόν τον άνθρωπο, δεν έχω καμία επικοινωνία, δεν είμαι εκεί για να μπορέσω να βοηθήσω ή να τον πείσω, ότι έχουμε πάρει χωριστούς δρόμους και ότι είμαστε και σε διαφορετικά μέρη”.

Επειδή ο υποτιθέμενος, αναφερόμενος δράστης λέει ότι εγώ είμαι το πιο κοντινό του πρόσωπο, γιατί θέλει μόνο σε εμένα να μιλήσει και επειδή δεν είχε καλές επαφές με τους γονείς του κάλεσε εμένα, αυτό μου είπε ο γιατρός. Δεν έχω κρατήσει ημερομηνίες. Έχει γίνει δύο φορές με έχουνε καλέσει από το νησί, με έχει καλέσει αυτός ο γιατρός. Αφού χωρίσαμε, αφού πέρασε και ένας μήνας, έπειτα δέχτηκα αυτή τη κλήση».

Τα επεισόδια μεταξύ του θύματος της επίθεσης με την πρώην σύζυγό του

Στις 29/12/21 στις 04.40 πάνε και οι δύο στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί 27χρονη κάνει μήνυση για «ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη» και «εξύβριση» που έλαβε χώρα στις 03:00 στο σπίτι τους. Στη συνέχεια ο 38χρονος απαντά με μήνυση για «ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη», «εξύβριση» και «ψευδή καταμήνυση».

Η επόμενη καταγραφή στις Αρχές είναι το 2024, όπου η 27χρονη και ο 38χρονος έχουν ήδη χωρίσει κι έχουν αποκτήσει ένα αγοράκι 3,5 ετών. Είχαν μεταξύ τους συμφωνία να παίρνει ο πατέρας το παιδί κάθε δεύτερη Κυριακή. Στις 04/08/24 στις 23.20 η 27χρονη κατήγγειλε ότι ο 38χρονος πήρε τον γιο τους και αντί να τον επιστρέψει στις 21.00, της ανακοίνωσε τηλεφωνικά ότι έφυγαν για Ξυλόκαστρο και θα γυρίσουν μετά από 15 μέρες.

Οι έρευνες για τη μυστηριώδη υπόθεση συνεχίζονται, με τους αστυνομικούς να αξιολογούν όλα τα στοιχεία, σε μια προσπάθεια να φτάσουν στην άκρη του νήματος.