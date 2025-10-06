newspaper
Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Δροσιά: Νέες αποκαλύψεις για την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος 38χρονου – Γκρεμίζει το άλλοθι του βασικού υπόπτου ο συγκάτοικος του
Ελλάδα 06 Οκτωβρίου 2025 | 18:42

Δροσιά: Νέες αποκαλύψεις για την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος 38χρονου – Γκρεμίζει το άλλοθι του βασικού υπόπτου ο συγκάτοικος του

Η επίθεση στη Δροσιά που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας του σπιτιού σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Απώλεια βάρους μετά τα 40; Αυτές είναι οι καλύτερες ώρες για φαγητό

Απώλεια βάρους μετά τα 40; Αυτές είναι οι καλύτερες ώρες για φαγητό

Spotlight

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην απόπειρα δολοφονίας σε βάρος 38χρονου στη Δροσιά μετά τη σύλληψη ενός 29χρονο στη Ζάκυνθο.

Η επίθεση στη Δροσιά που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας του σπιτιού σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου. Τότε το θύμα  είχε κατονομάσει τον άντρα που τον έβαλε στο στόχαστρο και χθες ο 29χρονος ύποπτος συνελήφθη. Ο ίδιος πάντως που εργάζεται ως σεφ στη Ζάκυνθο αρνείται τα πάντα και επικαλείται άλλοθι, που όπως υποστηρίζει δείχνουν ότι την ώρα της επίθεσης, ο ίδιος δεν βρισκόταν στη Δροσιά.

Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει το MEGA, ο συγκάτοικος του 29χρονου καταρρίπτει το άλλοθί του και λέει ότι εκείνη την ημέρα δεν ήταν στη Ζάκυνθο.

Στο βίντεο ντοκουμέντο της επίθεσης, τα χαρακτηριστικά του δράστη είναι καλυμμένα. Ο 38χρονος όμως υποστηρίζει πως τον αναγνώρισε και πως επρόκειτο για το σύντροφο της πρώην γυναίκας του.

«Τότε επικοινώνησα μαζί του, μπροστά στους αστυνομικούς, του έκανα κάποιες ερωτήσεις όπου αποκρίθηκε ‘καμία σχέση, εγώ είμαι στο νησί, δεν ξέρω τίποτα, από εσένα το ακούω”».

Ο 29χρονος, που χθες συνελήφθη από αστυνομικούς, επιμένει ότι την ώρα της επίθεσης, εργαζόταν στην κουζίνα εστιατορίου στη Ζάκυνθο και όπως είπε υπάρχουν πολλοί που μπορούν να επιβεβαιώσουν τους ισχυρισμούς του.

O ίδιος ο 29χρονος αναζητώντας εργασία περιγράφει τον εαυτό του έτσι:

«Είμαι ευγενικός, δίκαιος και παθιασμένος με οτιδήποτε κάνω. Έχω 8 χρόνια εμπειρίας, αλλά η μάθηση δεν τελειώνει ποτέ, οπότε κάθε μέρα είναι μια νέα μέρα για να μάθω κάτι νέο, να δημιουργήσω ή να χτίσω ιδέες και να φτιάξω καλύτερα και πιο νόστιμα πιάτα. Να δημιουργήσω ή να χτίσω ιδέες και να φτιάξω καλύτερα και πιο νόστιμα πιάτα. Δεν το έχω κάνει εγώ. Είμαι αθώος. Έχω άλλοθι για εκείνη την ημέρα. Δεν ήμουν στην Δροσιά. Με κατηγορούν άδικα. Μπορώ να καλέσω μάρτυρα για να σας επιβεβαιώσει τα όσα λέω».

Τι λέει η γυναίκα  που εμφανίζεται ως η «πέτρα του σκανδάλου»

Η γυναίκα που εμφανίζεται ως η «πέτρα του σκανδάλου» στη Δροσιά, λύνει τη σιωπή της στο  MEGA.

Η νεαρή γυναίκα με καταγωγή από την Ρουμανία, που στο παρελθόν είχε παντρευτεί το θύμα και αργότερα είχε σχέση με τον κατηγορούμενο, προσπαθεί να διαχωρίσει τη θέση της. Ούτε όπως λέει ήξερε για την επίθεση, ούτε η ίδια την πυροδότησε με κάποιο τρόπο.

«Είμαι ελεύθερη στη ζωή μου, δεν έχω ούτε σχέση, δεν έχω ούτε άντρα, δεν έχω τέτοια. Έχω αφοσιωθεί το παιδί μου».

Όπως πιστεύει κάποιοι προσπαθούν σκόπιμα να την εμπλέξουν στην υπόθεση για να μην αποκαλυφθούν τα πραγματικά αίτια της επίθεσης.

Λέει πως έπαθε σοκ όταν είδε το βίντεο με την επίθεση που δέχτηκε ο πρώην σύζυγός της. Δεν μπορεί να καταλάβει ποιος ήταν ο άντρας που λίγο έλειψε να τον σκοτώσει.

«Ήταν ασύλληπτα σοκαριστικό, ανατρίχιασα ολόκληρη».

Το χρονικό

Εκείνο το πρωινό, ο δράστης που παραμόνευε στον κήπο του σπιτιού, άνοιξε πυρ μόλις το θύμα βγήκε από την εξώπορτα. Άρχισε να τον πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής και τον εγκατέλειψε αιμόφυρτο. Το θύμα που μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο μεταξύ ζωής και θανάτου, κέρδισε τη μάχη για τη ζωή του.

Ο 38χρονος κατήγγειλε ως δράστη τον νυν σύντροφο της πρώην του, με τους αστυνομικούς να βρίσκουν στην περιοχή της επίθεσης τρεις κάλυκες από 9άρι πιστόλι.

Όπως είπε ο τραυματίας στους αστυνομικούς, ο άντρας που υποστηρίζει ότι τον έβαλε στο στόχαστρο, είχε προσπαθήσει στο παρελθόν να τον πατήσει με το αυτοκίνητό του.

«Έχουμε συνάψει ιδιωτικό συμφωνητικό όπου το ακολουθούμε ρητά και πιστά και οι δύο».

Είχανε μια αντιζηλία προς το πρόσωπό μου

Σε άλλο σημείο η πρώην σύζυγος του θύματος της επίθεσης αναφέρει:

«Είχανε μια αντιζηλία προς το πρόσωπό μου. Προσπάθησα εγώ να ηρεμήσω τα πνεύματα γενικότερα. Υπήρχε μια έτσι, έντονη διάθεση, σε φάση ζήλειας όμως, όχι κάτι άλλο τρελό ούτε, δεν έχουνε παίξει ποτέ ξύλο ή να βριστούνε ή κάτι τέτοιο. Καμία σχέση. Απλά έτσι μια ζήλεια μέσα του. Γενικότερα, του είχα αναφέρει ανά διαστήματα ότι χρειάζεται να δει κάποιον ειδικό για κάποια πράγματα με τον τρόπο που τα αντιμετώπιζε θα πω. Του είχα πει ότι θα πρέπει να επισκεφτεί έναν ψυχολόγο ή ψυχίατρο.

Με καλέσανε κιόλας από το νησί στο οποίο πήγε για σεζόν να εργαστεί, όταν εγώ του είπα: «σήκω φύγει από το σπίτι μου», γιατί ήταν δικό μου το σπίτι και με καλέσανε και μου είπανε ότι με καλούν από το ψυχιατρείο του νησιού και ότι θέλουνε να μου κάνουν μερικές ερωτήσεις για τον συγκεκριμένο άνθρωπο και αν μπορώ εγώ να τον πείσω να παίρνει την αγωγή του.

Εγώ απάντησα πάρα πολύ όμορφα και ευγενικά στον άνθρωπο ότι ”καμία σχέση δεν έχω πλέον με αυτόν τον άνθρωπο, δεν έχω καμία επικοινωνία, δεν είμαι εκεί για να μπορέσω να βοηθήσω ή να τον πείσω, ότι έχουμε πάρει χωριστούς δρόμους και ότι είμαστε και σε διαφορετικά μέρη”.

Επειδή ο υποτιθέμενος, αναφερόμενος δράστης λέει ότι εγώ είμαι το πιο κοντινό του πρόσωπο, γιατί θέλει μόνο σε εμένα να μιλήσει και επειδή δεν είχε καλές επαφές με τους γονείς του κάλεσε εμένα, αυτό μου είπε ο γιατρός. Δεν έχω κρατήσει ημερομηνίες. Έχει γίνει δύο φορές με έχουνε καλέσει από το νησί, με έχει καλέσει αυτός ο γιατρός. Αφού χωρίσαμε, αφού πέρασε και ένας μήνας, έπειτα δέχτηκα αυτή τη κλήση».

Τα επεισόδια μεταξύ του θύματος της επίθεσης με την πρώην σύζυγό του

Στις 29/12/21 στις 04.40 πάνε και οι δύο στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί 27χρονη κάνει μήνυση για «ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη» και «εξύβριση» που έλαβε χώρα στις 03:00 στο σπίτι τους. Στη συνέχεια ο 38χρονος απαντά με μήνυση για «ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη», «εξύβριση» και «ψευδή καταμήνυση».

Η επόμενη καταγραφή στις Αρχές είναι το 2024, όπου η 27χρονη και ο 38χρονος έχουν ήδη χωρίσει κι έχουν αποκτήσει ένα αγοράκι 3,5 ετών. Είχαν μεταξύ τους συμφωνία να παίρνει ο πατέρας το παιδί κάθε δεύτερη Κυριακή. Στις 04/08/24 στις 23.20 η 27χρονη κατήγγειλε ότι ο 38χρονος πήρε τον γιο τους και αντί να τον επιστρέψει στις 21.00, της ανακοίνωσε τηλεφωνικά ότι έφυγαν για Ξυλόκαστρο και θα γυρίσουν μετά από 15 μέρες.

Οι έρευνες για τη μυστηριώδη υπόθεση συνεχίζονται, με τους αστυνομικούς να αξιολογούν όλα τα στοιχεία, σε μια προσπάθεια να φτάσουν στην άκρη του νήματος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνω του 1% οι απώλειες που έφερε η Γαλλία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνω του 1% οι απώλειες που έφερε η Γαλλία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Απώλεια βάρους μετά τα 40; Αυτές είναι οι καλύτερες ώρες για φαγητό

Απώλεια βάρους μετά τα 40; Αυτές είναι οι καλύτερες ώρες για φαγητό

Φορολογικά εργαλεία
Προϋπολογισμός: Ολα τα μέτρα για φόρους, μισθούς και συντάξεις [πίνακες]

Προϋπολογισμός: Ολα τα μέτρα για φόρους, μισθούς και συντάξεις [πίνακες]

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ανατριχιαστική αποκάλυψη από την Πένυ Σκάρου: «Έπεσα θύμα βιασμού και έμεινα έγκυος»
«Ήταν γνωστός» 06.10.25

Ανατριχιαστική αποκάλυψη από την Πένυ Σκάρου: «Έπεσα θύμα βιασμού και έμεινα έγκυος»

«Σε λίγες μέρες είναι το δικαστήριο, στις 8 του μήνα έχει οριστεί δικάσιμος» ανέφερε η τραγουδίστρια Πένυ Σκάρου, η οποία μήνυσε τον φερόμενο ως δράστη, αφού κατάλαβε ότι είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Καρέ καρέ το διπλό φονικό στο κάμπινγκ – Μπροστά στη δολοφονία ο ανιψιός του επιχειρηματία
Ελλάδα 06.10.25

Καρέ καρέ το διπλό φονικό στο κάμπινγκ - Μπροστά στη δολοφονία ο ανιψιός του επιχειρηματία

Παραμένει για την ώρα άγνωστο αν ο δράστης του φονικού στο κάμπινγκ στη Μεσσηνία είχε προσωπικές διαφορές με τα δύο θύματα ή αν δέχτηκε να εκτελέσει ένα διπλό συμβόλαιο θανάτου.

Σύνταξη
Τέμπη: Δεκτά όλα τα αιτήματα συγγενών για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων – Η νομική οδός που ακολουθήθηκε
Τέμπη 06.10.25

Δεκτά όλα τα αιτήματα συγγενών για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων - Η νομική οδός που ακολουθήθηκε

Με την απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας ικανοποιούνται τα όλα σχετικά αιτήματα που έχουν υποβληθεί από συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τέμπη: Βγήκε η απόφαση για τοξικολογικές εξετάσεις στον γιο του Πάνου Ρούτσι – Συνεχίζει την απεργία πείνας
Τέμπη 06.10.25 Upd: 18:11

Βγήκε η απόφαση για τοξικολογικές εξετάσεις στον γιο του Πάνου Ρούτσι - Συνεχίζει την απεργία πείνας

Σύμφωνα με πληροφορίες νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας εκδόθηκε η απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας για τη διενέργεια των τοξικολογικών εξετάσεων.

Σύνταξη
Τέμπη: Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της, Μάρθης, κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού
Τέμπη 06.10.25

Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της, Μάρθης, κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού

Το αίτημα έγινε μετά τη διαφαινόμενη απόφαση της Εισαγγελίας να ικανοποιηθεί πλήρως το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για να προχωρήσει η εκταφή της σορού του γιου του και να γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Θερμή υποδοχή των ακτιβιστών που έφτασαν στην Αθήνα – Το in στο «Ελ. Βενιζέλος»
«Λευτεριά στην Παλαιστίνη» 06.10.25 Upd: 19:08

Θερμή υποδοχή των ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla που έφτασαν στην Αθήνα - Το in στο «Ελ. Βενιζέλος»

Στην Αθήνα έφτασαν οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla που αφέθηκαν ελεύθεροι από το Ισραήλ - Το in στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στην επιστροφή των 27 Ελλήνων που συμμετείχαν στην αποστολή

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος ΓαστεράτοςΓιάννης Ορέστης Παπαδημητρίου
Μισό εκατομμύριο κλήσεις για ραντεβού με γιατρό στο νέο σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού
Σύστημα υγείας 06.10.25

Μισό εκατομμύριο κλήσεις για ραντεβού με γιατρό στο νέο σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού

Το 40% των ασθενών κλείνει τελικά ραντεβού - Οι ασθενείς που παίρνουν εξιτήριο, δίνουν στο ΕΣΥ 4,4 βαθμούς με άριστα το 5, κυρίως ικανοποιημένοι από τους γιατρούς τους

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εσοδα-μαμούθ 1 δισ. ευρώ από χορηγίες στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα σε τρεις μήνες!
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Εσοδα-μαμούθ 1 δισ. ευρώ από χορηγίες στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα σε τρεις μήνες!

Το ποσό αναλογεί στα κέρδη των ομάδων των Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga και Ligue 1 και υπολογίζεται σε 4,6 δισ. ευρώ τον χρόνο. Οι τομείς που αύξησαν τις χορηγίες και όσοι έκαναν πίσω

Βάιος Μπαλάφας
Αλβανία: Πυροβόλησαν και σκότωσαν δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα
Αλβανία 06.10.25

Πυροβόλησαν και σκότωσαν δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα

Ο δικαστής δέχθηκε τρεις πυροβολισμούς από κατηγορούμενο την ώρα που του ανακοίνωνε την ποινή - Μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύνταξη
Ανατριχιαστική αποκάλυψη από την Πένυ Σκάρου: «Έπεσα θύμα βιασμού και έμεινα έγκυος»
«Ήταν γνωστός» 06.10.25

Ανατριχιαστική αποκάλυψη από την Πένυ Σκάρου: «Έπεσα θύμα βιασμού και έμεινα έγκυος»

«Σε λίγες μέρες είναι το δικαστήριο, στις 8 του μήνα έχει οριστεί δικάσιμος» ανέφερε η τραγουδίστρια Πένυ Σκάρου, η οποία μήνυσε τον φερόμενο ως δράστη, αφού κατάλαβε ότι είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά.

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Την κλήτευση Φραπέ, Χασάπη, Μπουκώρου, Πιτσιλή και άλλων τριών ζητεί το ΠΑΣΟΚ
Βουλή 06.10.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Την κλήτευση Φραπέ, Χασάπη, Μπουκώρου, Πιτσιλή και άλλων τριών ζητεί το ΠΑΣΟΚ

«Προκειμένου να μην υπάρξουν σκιές ή ερμηνείες που υπονομεύουν το έργο της Επιτροπής», επισημαίνουν χαρακτηριστικά οι αιτούντες βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Η Μπαρτσελόνα θέλει να κρατήσει τον Ράσφορντ – Τί θα κάνει με την οψιόν των 30 εκατ. ευρώ
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Η Μπαρτσελόνα θέλει να κρατήσει τον Ράσφορντ – Τί θα κάνει με την οψιόν των 30 εκατ. ευρώ

Τρόπους ώστε να διατηρήσουν τον Άγγλο επιθετικό στο ρόστερ τους χωρίς όμως να πληρώσουν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τα 30 εκατομμύρια ευρώ που απαιτούνται από την οψιόν αγοράς του ψάχνουν οι Καταλανοί.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Υποτακτικές, πρόθυμες για όλα: Πώς οι AI ερωμένες καλλιεργούν το νέο σεξισμό – «Σκοτεινή ψηφιακή αγάπη»
Black mirror 06.10.25

Υποτακτικές, πρόθυμες για όλα: Πώς οι AI ερωμένες καλλιεργούν το νέο σεξισμό – «Σκοτεινή ψηφιακή αγάπη»

Η ραγδαία ανάπτυξη των ιστοσελίδων που προσφέρουν AI ερωμένες έναντι μηνιαίας συνδρομής έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κύκλους των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών σημειώνει ο The Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party
English edition 06.10.25

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party

The former Greek prime minister, a polarizing figure in Greek politics, has resigned his MP seat to "return to the hopeful uncertainty of social struggle", hinting at a fresh movement beyond SYRIZA

Σύνταξη
Ο Εμανουέλ Μακρόν «κόβει βόλτες» στον Σηκουάνα ενώ η κρίση κορυφώνεται
Σκεπτόμενος 06.10.25

Ο Εμανουέλ Μακρόν «κόβει βόλτες» στον Σηκουάνα ενώ η κρίση κορυφώνεται

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, εθεάθη να περπατά στις όχθες του Σηκουάνα, την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε δίνη μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Σύνταξη
Προϋπολογισμός 2026: Όλα τα μέτρα για φόρους, μισθούς και συντάξεις
Τι περιλαμβάνει 06.10.25

Όλα τα μέτρα για φόρους, μισθούς και συντάξεις στον προϋπολογισμό του 2026

Με βάση το προσχέδιο προϋπολογισμού, η οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για έκτο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό πραγματικής ανάπτυξης σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης

Σύνταξη
Αυτή η σχέση εζυμώθηκε με εμπιστοσύνη: Η μπίρα Μάμος στηρίζει το Πανεπιστήμιο Πάτρας και τη νέα γενιά
Τα Νέα της Αγοράς 06.10.25

Αυτή η σχέση εζυμώθηκε με εμπιστοσύνη: Η μπίρα Μάμος στηρίζει το Πανεπιστήμιο Πάτρας και τη νέα γενιά

Σε μια ειδική τελετή στο Πανεπιστήμιο των Πατρών, απονεμήθηκε η υποτροφία της μπίρας Μάμος σε υποψήφια διδακτορική φοιτήτρια, δείχνοντας τους ιστορικούς και ισχυρούς δεσμούς που υπάρχουν ανάμεσα στο brand και την πόλη.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη
Πόλο γυναικών 06.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη

LIVE: Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη για την 1η αγωνιστική της Α1 πόλο γυναικών.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Βάρρας «καρφώνει» Βορίδη στο ενημερωτικό του Μυλωνάκη: Ζήτησε παραίτηση γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου
Σημείωμα 40 σελίδων 06.10.25

Ο Βάρρας «καρφώνει» Βορίδη για ΟΠΕΚΕΠΕ στο ενημερωτικό του Μυλωνάκη: Ζήτησε παραίτηση γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου

Στο προεδρείο της Εξεταστικής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το περίφημο ενημερωτικό σημείωμα που είχε λάβει στα μέσα Ιουνίου ο Γ. Μυλωνάκης. Τι αποκαλύπτει.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Ένα απλό ατύχημα» στις αίθουσες της Αθήνας – Η ιρανική ταινία που κέρδισε Χρυσό Φοίνικα κι αγνοήθηκε από το Ιράν
Παραβολή εκδίκησης 06.10.25

«Ένα απλό ατύχημα» στις αίθουσες της Αθήνας - Η ιρανική ταινία που κέρδισε Χρυσό Φοίνικα κι αγνοήθηκε από το Ιράν

Η βραβευμένη στις Κάννες ταινία, «Ένα απλό ατύχημα», είναι η επιλογή της Γαλλίας για τα Όσκαρ. Ο Ιρανός σκηνοθέτης της, Τζαφάρ Παναχί, επέκρινε τη «διαδικασία επιλογής από μη δημοκρατικές χώρες».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Άρης: Άλλο να χάνεις και άλλο να μην προσπαθείς…
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Τι πρέπει να αλλάξει στον Άρη ο Χιμένεθ

Το να ηττηθείς στον αθλητισμό είναι αποδεκτό. Το να μην προσπαθήσεις όμως για τη νίκη έστω και αν είσαι σε κακή ημέρα, δεν είναι. Κάτι που έκανε ο Άρης στην Τρίπολη γι αυτό και ηττήθηκε με το βαρύ 3-0

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κικίλιας: Χρειαζόμαστε μια βιώσιμη ναυτιλία – Οι σχετικές συμφωνίες πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα
Υπουργός Ναυτιλίας 06.10.25

Κικίλιας: Χρειαζόμαστε μια βιώσιμη ναυτιλία – Οι σχετικές συμφωνίες πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα

«Τα πράγματα εξελίσσονται και οι αποφάσεις που θα ληφθούν τώρα πρέπει να είναι μακροπρόθεσμα ρεαλιστικές για τη ναυτιλιακή βιομηχανία», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Μεσσηνία: Καρέ καρέ το διπλό φονικό στο κάμπινγκ – Μπροστά στη δολοφονία ο ανιψιός του επιχειρηματία
Ελλάδα 06.10.25

Καρέ καρέ το διπλό φονικό στο κάμπινγκ - Μπροστά στη δολοφονία ο ανιψιός του επιχειρηματία

Παραμένει για την ώρα άγνωστο αν ο δράστης του φονικού στο κάμπινγκ στη Μεσσηνία είχε προσωπικές διαφορές με τα δύο θύματα ή αν δέχτηκε να εκτελέσει ένα διπλό συμβόλαιο θανάτου.

Σύνταξη
Οι οπαδοί της Πόρτο πέταξαν αντικείμενα στον Μουρίνιο – Η αντίδραση του Πορτογάλου τεχνικού της Μπενφίκα
On Field 06.10.25

Οι οπαδοί της Πόρτο πέταξαν αντικείμενα στον Μουρίνιο – Η αντίδραση του Πορτογάλου τεχνικού της Μπενφίκα

Το ντέρμπι ανάμεσα σε Πόρτο και Μπενφίκα δεν είχε νικητή (0-0) αλλά το ενδιαφέρον στράφηκε στην…. υποδοχή των οπαδών των «δράκων» στον Ζοσέ Μουρίνιο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ρενέ Μαγκρίτ: «Το να μεταμορφώνεις τη σάρκα μιας γυναίκας σε ουρανό είναι μια πράξη μαύρης μαγείας»
Οι αντιφάσεις 06.10.25

«Το να μεταμορφώνεις τη σάρκα μιας γυναίκας σε ουρανό είναι μια πράξη μαύρης μαγείας»

Ο πίνακας «La Magie Noire» του Βέλγου ζωγράφου Ρενέ Μαγκρίτ, ο οποίος πρόκειται να δημοπρατηθεί αυτόν τον μήνα, άνηκε για σχεδόν έναν αιώνα στην οικογένεια της Γαλλίδας αντιστασιακής Σουζάν Σπάακ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κασσελάκης για Ρούτσι: Οι γονείς απαιτούν διαφάνεια σε όλα – Καλώ τον πρωθυπουργό να πάρει θέση
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Κασσελάκης για Ρούτσι: Οι γονείς απαιτούν διαφάνεια σε όλα – Καλώ τον πρωθυπουργό να πάρει θέση

Πλήρη διαφάνεια στο ζήτημα των Τεμπών και το αίτημα του απεργού πείνας, Πάνου Ρούτσι, ζητά από το Σύνταγμα ο επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης.

Σύνταξη
Πώς τα δημιουργικά χόμπι προστατεύουν τον εγκέφαλο από τη γήρανση – Ακόμα και τα βιντεοπαιχνίδια
Νεανικό μυαλό 06.10.25

Πώς τα δημιουργικά χόμπι προστατεύουν τον εγκέφαλο από τη γήρανση – Ακόμα και τα βιντεοπαιχνίδια

Οι δημιουργικές δραστηριότητες κρατούν νεανικό τον εγκέφαλο, δείχνει μελέτη σε χορευτές ταγκό, μουσικούς, εικαστικούς καλλιτέχνες και παίκτες βιντεοπαιχνιδιών.

Σύνταξη
Τέμπη: Δεκτά όλα τα αιτήματα συγγενών για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων – Η νομική οδός που ακολουθήθηκε
Τέμπη 06.10.25

Δεκτά όλα τα αιτήματα συγγενών για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων - Η νομική οδός που ακολουθήθηκε

Με την απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας ικανοποιούνται τα όλα σχετικά αιτήματα που έχουν υποβληθεί από συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Must Read
Σε ρυθμούς FTSE Russell το ΧΑ, η πρωτιά της CrediaBank, τα μεγάλα κεφάλαια στην Intralot, ποντάρει στη ΔΕΗ το Μαξίμου, δεύτερη φάση για Ακτή Βουλιαγμένης, οι παραδοχές του προϋπολογισμού

Σε ρυθμούς FTSE Russell το ΧΑ, η πρωτιά της CrediaBank, τα μεγάλα κεφάλαια στην Intralot, ποντάρει στη ΔΕΗ το Μαξίμου, δεύτερη φάση για Ακτή Βουλιαγμένης, οι παραδοχές του προϋπολογισμού

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο