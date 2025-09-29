Βοιωτία: Τα πρώτα στοιχεία για τον θάνατο της μητέρας της 62χρονης – Τι λέει το πόρισμα του ανθρωπολόγου

Τα πρώτα στοιχεία από το πόρισμα της ανθρωπολόγου, που εξέτασε τη σορό της 91χρονης από τη Βοιωτία, δεν δείχνουν ότι ο θάνατός της προκλήθηκε από εγκληματική ενέργεια.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, η ηλικιωμένη φαίνεται ότι πέθανε από φυσικά αίτια. Κατά την εξέταση της σορού φέρεται ότι δεν έχουν εντοπιστεί κακώσεις.

Ωστόσο, η ανθρωπολόγος δεν ήταν ακόμη σε θέση να πει πότε ακριβώς πέθανε η γυναίκα στη Βοιωτία. Ωστόσο, είπε ότι θάνατος προσδιορίζεται χρονικά μεταξύ του 2021 και του 2023. Την ηλικιωμένη είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού η 62χρονη κόρη της, για να παίρνει τη σύνταξή της.

Στην κατάθεσή της στην αστυνομία, η 62χρονη έχει δηλώσει στους αστυνομικούς ότι η μητέρα της πέθανε το 2023. Από τότε λάμβανε τα επιδόματα και τις συντάξεις της.

«Ήμουν απελπισμένη, λόγω των χρεών μου, τα οποία δημιουργήθηκαν από διαχρονικά, πάρα πολύ σοβαρά οικογενειακά προβλήματα υγείας και όχι μόνο. Έκανα μεγάλο λάθος, που δεν δήλωσα το θάνατο της μητέρας μου στις αρχές. Το έχω συνειδητοποιήσει και νιώθω μεγάλη ντροπή. Θα αποδεχθώ τις συνέπειες των πράξεων μου και θα προσπαθήσω να επιστρέψω τα χρήματα που πήρα, χωρίς να τα δικαιούμαι», είπε η γυναίκα που κατηγορείται για απάτη.

Μάρτυρες και γείτονες έχουν καταθέσει ότι είχαν δει για τελευταία φορά την ηλικιωμένη το 2021.

Στην 62χρονη έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.