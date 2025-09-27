Βοιωτία: Σύντομα οι απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου της 92χρονης – «Ήμουν απελπισμένη» λέει η κόρη της

Το μυστήριο γύρω από τον θάνατο και την ταφή της 92χρονης γυναίκας από τη Βοιωτία, που εντοπίστηκε θαμμένη σε στάβλο από την ίδια της την κόρη, καλείται να φωτίσει η Μονάδα Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι επιστήμονες έχουν ήδη παραλάβει τον σκελετό και μέσα στα επόμενα 24ωρα αναμένονται οι πρώτες απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου και τον χρόνο που το σώμα βρισκόταν στο έδαφος.

Η 62χρονη κατηγορείται πως έθαψε την μητέρα της στην αυλή του σπιτιού τους στην Βοιωτία, προκειμένου να εισπράττει την σύνταξη και τα αναπηρικά επιδόματα της 91χρονης, δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της.

Η υπόθεση συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, καθώς αποκαλύφθηκε ότι η κόρη της ηλικιωμένης είχε προχωρήσει σε αυτοσχέδια ταφή μέσα σε στάβλο, χωρίς να ενημερώσει καμία αρχή. Τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες θανάτου, αλλά και τους λόγους που οδήγησαν στην απόκρυψη του σκελετού, παραμένουν πολλά.

Η Έλενα Κρανιώτη, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιατροδικαστικής και διευθύντρια της Ιατροδικαστικής Μονάδας, τόνισε μιλώντας στην τοπική ιστοσελίδα patris.gr:

«Λάβαμε παραγγελία από την Αστυνομία για την ιατροδικαστική εξέταση σκελετού που βρέθηκε σε αυτοσχέδια ταφή εντός ιδιωτικού χώρου, μετά από επικοινωνία με την Ιατροδικαστική υπηρεσία Λαμίας.

Δεχτήκαμε την υπόθεση καθώς διαθέτουμε προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις Ιατροδικαστικής Ανθρωπολογίας και σύντομα θα δώσουμε στις Αρχές ότι πληροφορία μπορεί να εξαχθεί από το σκελετό σχετικά με την ταυτότητα, την αιτία και το είδος θανάτου, καθώς και εκτίμηση του χρόνου παραμονής του στο έδαφος. Η Μονάδα Ιατροδικαστικής του Παν. Κρήτης μπορεί να δεχτεί υποθέσεις εκταφών, ανθρωπολογικών περιστατικών και περιστατικών υψηλής αποσύνθεσης σε συνεργασία με οποιαδήποτε προανακριτική και εισαγγελική αρχή της χώρας».

«Ήμουν απελπισμένη»

Αποκλειστικά στις «Εξελίξεις Τώρα» μίλησε η 62χρονη.

Η 62χρονη, διευθύντρια ΚΕΠ, ομολόγησε ότι έθαψε τη μητέρα της και την άφησε στο σημείο από τον Αύγουστο του 2023. Ωστόσο, οι Αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο ο θάνατος να είχε συμβεί πολύ νωρίτερα, ακόμη και από το 2021.

Η 62χρονη μέσω του δικηγόρου της μίλησε αποκλειστικά στις «Εξελίξεις Τώρα».

«Ήμουν απελπισμένη, λόγω των χρεών μου, τα οποία δημιουργήθηκαν από διαχρονικά, πάρα πολύ σοβαρά οικογενειακά προβλήματα υγείας και όχι μόνο. Έκανα μεγάλο λάθος, που δεν δήλωσα το θάνατο της μητέρας μου στις Αρχές. Το έχω συνειδητοποιήσει και νιώθω μεγάλη ντροπή. Θα αποδεχθώ τις συνέπειες των πράξεων μου και θα προσπαθήσω να επιστρέψω τα χρήματα που πήρα, χωρίς να τα δικαιούμαι».

Το χρονικό της αποκάλυψης

Η 62χρονη γυναίκα που ομολόγησε πως είχε θάψει τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού, ώστε να λαμβάνει το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξή της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το συμβάν σημειώθηκε το καλοκαίρι του 2023 και έκτοτε η ηλικιωμένη γυναίκα δεν είχε εμφανιστεί στο χωριό της Βοιωτίας.

Έπειτα από ανώνυμη καταγγελία στον εισαγγελέα ότι έχουν καιρό να δουν την ηλικιωμένη, οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα.

Πριν από μερικές ημέρες και μετά από εισαγγελική παραγγελία, οι αστυνομικοί πήγαν σπίτι της, με τη συλληφθείσα να τους λέει πως η μητέρα της λείπει και προτρέποντάς τους να επιστρέψουν σε δύο ημέρες.

Οι αστυνομικοί επέστρεψαν και η 62χρονη τους παρουσίασε ως μητέρα της μια γειτόνισσά της με άνοια για να ομολογήσει, στη συνέχεια, πως δεν ήταν.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν εάν όντως η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια, όπως ισχυρίζεται η συλληφθείσα .