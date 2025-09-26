newspaper
Βοιωτία: Νέες αποκαλύψεις για την απάτη της 62χρονης – Έλαβε και ενισχύσεις για γεωργική δραστηριότητα της μητέρας της
Ελλάδα 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:12

Βοιωτία: Νέες αποκαλύψεις για την απάτη της 62χρονης – Έλαβε και ενισχύσεις για γεωργική δραστηριότητα της μητέρας της

Όχι μία και δύο, αλλά τέσσερις φορές έλαβε επιδότηση η μητέρα της 62χρονης, στο διάστημα που κανείς δεν γνώριζε αν βρίσκεται εν ζωή.

Spotlight

Νέα στοιχεία για την απάτη που είχε στήσει η 62χρονη διευθύντρια των ΚΕΠ στη Βοιωτία, πίσω από τη νεκρή μητέρα της, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Πέρα από τη σύνταξη και τα επιδόματα, που έμπαιναν κανονικά αυτά τα χρόνια στο λογαριασμό της ηλικιωμένης γυναίκας, φαίνεται πως είχε λάβει και επιδοτήσεις ως αγρότισσα.

Ειδικότερα, όπως αποκάλυψε το MEGA, τουλάχιστον τέσσερις επιδοτήσεις είχαν χορηγηθεί στην 91χρονη τα τελευταία δύο χρόνια. Σύμφωνα με επίσημα έγγραφα ντοκουμέντα, στον λογαριασμό της ηλικιωμένης πιστώθηκαν περίπου 3.000 ευρώ το διάστημα 2023 – 2024 για ενίσχυση στην γεωργική δραστηριότητα.

Αυτό το ποσό έρχεται να προστεθεί στη σύνταξη και τα επιδόματα που φαίνεται πως απολάμβανε η 62χρονη κατηγορούμενη.

Στο μικροσκόπιο οι κινήσεις της 62χρονης

Την ίδια ώρα, έμπειρα στελέχη της αστυνομίας ξεσκονίζουν κάθε πτυχή της μυστηριώδους υπόθεσης στο Κλειδί Βοιωτίας.

Οι κινήσεις στρατηγικής της 62χρονης κατηγορούμενης φαίνεται πως πέφτουν στο κενό μέσα από τα λόγια στενών συγγενών και συγχωριανών της.

Συγγενής της 62χρονης «λύνει» τη σιωπή του και τονίζει ότι είδε για τελευταία φορά ζωντανή την ηλικιωμένη το 2021.

«Τους έλεγε ότι είναι σε κάποια δομή, σε κάποιο γηροκομείο και όχι εδώ κοντά, Κόρινθο, κάπου μακριά. Οπότε δεν είχαν και την δυνατότητα να πάνε να κοιτάξουν» ανέφερε.

Κανείς από τους συγγενείς και τους συγχωριανούς της 62χρονης δεν μπορούσε να μπει στο σπίτι της, τα τελευταία χρόνια.

Μυστήριο ο χρόνος θανάτου

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων από τις ειδικές εξετάσεις που θα δείξουν τον χρόνο που η ηλικιωμένη άφησε την τελευταία της πνοή, μια μαρτυρία γιατρού που την είχε επισκεφθεί στο σπίτι αρχίζει να στενεύει τον κλοιό.

«Όπως βλέπω στα αρχεία μου, στις 19 Δεκεμβρίου 2020 έκανα μια κατ’ οίκον επίσκεψη στην ηλικιωμένη στο σπίτι της στο Κλειδί Βοιωτίας. Δεν ανακαλώ στη μνήμη μου την επίσκεψη αυτή, αλλά προκύπτει από τα ηλεκτρονικά αρχεία ότι η ασθενής είχε βλάβες από την κατάκλιση και απαιτήθηκε να κάνω επιτόπου μια χειρουργική πράξη εκτομής των νεκρωμένων περιοχών».

Είναι η ίδια περίοδος που η 92χρονη άρχισε να λαμβάνει τακτικά κάθε μήνα επιθέματα για τα τραύματα της. Σε κάθε περίπτωση τα επιθέματα αυτά σταμάτησαν να χορηγούνται τον Αύγουστο του 2021 με τις Aρχές να εξετάζουν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο η γυναίκα να μην πέθανε το ’23 αλλά πολύ νωρίτερα.

«Έκανε τα πάντα για να μην πάω σπίτι της»

Από τον Αύγουστο του 2021 και μετά, όσες φορές προσπάθησε να επισκεφθεί το σπίτι της ηλικιωμένης θείας του, έβρισκε πάντα εμπόδια από την ξαδέλφη του.

«Τόσα ψέματα που βγήκανε, έλεγε στο τηλέφωνο: ‘’Την ακούς; Ακούς’’, ‘’Όχι, δεν την ακούω’’ λέω. Αφού δεν την άκουγα. Πάλι καλά που δεν είπα: ‘’Ναι, την ακούω’’. Θα γινόμουν ρεζίλι. Όλα τα χρόνια και το 2022, και το 2023 και το 2024. Γύριζε και έλεγε: ‘’Τώρα έχω μια εβδομάδα που την έχω πάει στη δομή, την είχα 10 μέρες στο σπίτι’’. Αυτά βγήκαν όλα ψέματα και δεν έβαζε μια φωνή να την δούμε. ‘’Ε μωρέ τώρα, αφού δεν καταλαβαίνει, τι να την δεις’’», είπε ο ξάδελφός της στο MEGA.

Όλα αυτά μένει να απαντηθούν. Με τους αστυνομικούς να συνεχίζουν την έρευνα και καθημερινά όπως αναφέρουν πληροφορίες, να κάνουν βήματα προόδου ενώ από τη Δευτέρα αναμένεται να καταθέσουν και άλλοι κάτοικοι του χωριού.

