Σημαντική είδηση:
25.09.2025 | 14:26
Έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ – Αναφορές για τραυματίες
Σημαντική είδηση:
25.09.2025 | 14:02
Ηγουμενίτσα: Νεκρός ο 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Βοιωτία: Μονίμως απούσα από τα ΚΕΠ η 62χρονη – Οι δύο γάμοι, η απομόνωση και η σχέση με τον γιο της
Ελλάδα 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:19

Βοιωτία: Μονίμως απούσα από τα ΚΕΠ η 62χρονη – Οι δύο γάμοι, η απομόνωση και η σχέση με τον γιο της

Νέα στοιχεία αποκαλύπτονται για την 62χρονη στη Βοιωτία που είχε θάψει τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι της και συνέχιζε να εισπράττει τη σύνταξη της υπερήλικης γυναίκας

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα για την 62χρονη γυναίκα που φέρεται να έθαψε την μητέρα της στον στάβλο και συνέχιζε να εισπράττει σύνταξη και επιδόματά της.

Ο 62χρονη διευθύντρια σε ΚΕΠ ήταν μονίμως απούσα από την υπηρεσία της όπως αποκάλυψε το Live News.

Από τις 245 ημέρες εργάστηκε μόνο 51 το 2025

Συγκεκριμένα από την αρχή του έτους 2025, η 62χρονη έχει πάρει συνολικά 146 ημέρες αναρρωτική άδεια και άλλες 22 ημέρες κανονική άδεια. Δηλαδή από τις 245 ημερολογιακές μέρες του 2025, η 62χρονη πήγε στην εργασία της μόλις 51 (εργάσιμες)!

Τα νούμερα εξοργίζουν και το ερώτημα μεγαλώνει πως αυτή η γυναίκα κατάφερνε να παίρνει τις αναρρωτικές και να φτάνει χοντρικά να δουλεύει μόλις 51 από τις συνολικά 245 μέρες.

Συγκεκριμένα, διαπιστώνεται πως από την αρχή του 2025 έχει πάρει 146 ημέρες αναρρωτική και 22 κανονική άδεια. Πήρε συνεχόμενη αναρρωτική από 4/3 έως 20/6, σύνολο 108 ημέρες δηλαδή, με χαρτί από ιδιωτική κλινική.

Εργατολόγοι μιλούν στο Live News

«Για να είναι φυσιολογικό θα πρέπει να γνωρίζουμε πόσες άδειες πήρε την τελευταία 5ετία, αν έχει νοσηλεία, αν υπάρχει χειρουργείο, αν έχει περάσει από υγειονομική επιτροπή, αν υπάρχει χορήγηση άδειας από διευθυντή νοσοκομείου, πόσες μέρες άδεια χορήγησε ο ιδιώτης γιατρός και αν έχει επισκεφτεί την κατοικία του ασθενούς γιατρός ελεγκτής.», δήλωσε ο εργατολόγος, Γιάννης Καρούζος.

Ένα δεύτερο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι ποιος γιατρός υπέγραφε τις άδειες αυτές. O εργατολόγος Γιάννης Καρούζος πάντως εξηγεί πως ένας ιδιώτης γιατρός θα μπορούσε να της γράψει μόνο 8 ημέρες άδεια τον χρόνο.

«Τονίζω δε ότι όταν προσκομίζεται χαρτί ιδιώτη γιατρού, μπορεί να λείψει ο υπάλληλος μέχρι 8 ημέρες στη διάρκεια του έτους. Όχι να ανανεώνεται με χαρτί ιδιώτη γιατρού ανά 8ημέρο».

Για τις υπόλοιπες 138 μέρες λοιπόν που έλαβε, η 62χρονη βάσει νόμου θα πρέπει να έχει περάσει από υγειονομική επιτροπή, να προσκόμισε χαρτί από δημόσιο νοσοκομείο και ενδεχομένως ελεγκτής γιατρός να την επισκέφτηκε στην κατοικία της.

Άγνωστο αν αυτά τα βήματα ακολουθηθήκαν με εργατολόγους να λένε στο Live News πως υπάρχουν συχνά κρούσματα παραβιάσεων.

«Την τελευταία χρονική περίοδο έχουμε κρούσματα υπαλλήλων που αυθαιρετούν, δεν στέλνουν δικαιολογητικά, η υπηρεσία δεν στέλνει γιατρούς ελεγκτές και φυσικά διαπιστώνονται σωρεία παραβάσεων που οδηγούν στην απόλυση».

«Τώρα το τελευταίο διάστημα, το έπαιζε άρρωστη, δηλαδή, ότι είχε το μάτι της κλειστό με γάζα, μία γάζα στο λαιμό της, ότι κούτσαινε, ότι δεν ήταν καλά. Γιατί την είχανε τοποθετήσει στο Δήλεσι γιατί έφυγε η άλλη συνάδελφος. Τα ξέρουν αυτά στον δήμο. Τα ξέρουν είναι γνωστά. Και αυτοί είχαν προβλήματα μαζί της», είπε συνάδελφος της 62χρονης.

Ο μισθός της άγγιζε τα 1.7000 ευρώ

Τι κι αν οι απουσίες της είχαν γίνει θέμα συζήτησης στα δημοτικά συμβούλια, η 57χρονη εξακολουθούσε να λαμβάνει το μισθό που μαζί με τα επιδόματα άγγιζαν τα 1.700 ευρώ καθαρά.

«Μου είχε εξιστορήσει ότι έχει περιούσια, ότι ήταν διευθύντρια στα ΚΕΠ, ότι έχει δικηγορικό γραφείο στη Θήβα με πολλοί καλούς πελάτες», είπε ο εργολάβος κεραμοσκεπών, Κωνσταντίνος Δεληκούρας.

Είναι ο ίδιος άνθρωπος που επικαλέστηκε σοβαρά οικονομικά προβλήματα για να δικαιολογήσει την απόφαση της να θάψει την μητέρα της στην αυλή του σπιτιού, να παριστάνει πως είναι ζωντανή για να εξακολουθεί να εισπράττει την σύνταξη της και το επίδομα αναπηρίας.

Για τα σκυλιά ξόδεψε αρκετά χρήματα για να τα εκπαιδεύσει, όπως τουλάχιστον είχε πει στον εργολάβο που της έχτισε αυτή την κεραμοσκεπή και όταν τόλμησε να της ζητήσει να τον εξοφλήσει εκείνη τον απείλησε ευθέως.

«Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες ευρώ είχε δώσει για να εκπαιδεύσει τα σκυλιά. Με απείλησε κιόλας ότι αν πλησιάσω το σπίτι της θα αμολήσει τα σκυλιά να μας φάνε», πρόσθεσε ο κ. Δεληκούρας.

«Και τα ξαδέλφια της, τα κοντινά, έρχονταν και ρώταγαν που είναι από άλλο χωριό και δεν τους επέτρεπε να μπουν μέσα γιατί είχε σκυλιά, είχε γύρω γύρω περίφραξη, δεν επέτρεπε σε κανέναν», είπε η ξαδέλφη της.

Οι δύο γάμοι, η απομόνωση και η σχέση με τον γιο

Με σπουδές στην νομική, αρχικά αποπειράθηκε να ακολουθήσει την δικηγορία ανοίγοντας δικηγορικό γραφείο στη Θήβα.

Λίγο πριν το 2000 γνώρισε τον δεύτερο σύζυγο της με τον οποίο μετακόμισε στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί εργάστηκε ως υπάλληλος του Δήμου μέχρι που ζήτησε άρον – άρον μετάθεση όταν χώρισε με τον σύζυγο της.

-Ήταν μια βάρβαρη κατάσταση. Δεν ήθελα να έχω καμία μα καμία επαφή ούτε συναισθηματική ούτε τυπική από την στιγμή που χωρίσαμε και τελείωσε και η ιστορία των οικονομικών με μια ζημιά της τάξεως 300.000 ευρώ για εμένα. Το σπίτι κάπου τόσο στοίχησε στην Αλεξανδρούπολη.

Ο γιος της που σήμερα είναι 28 ετών και ζει μόνιμα στην Κρήτη, υποστηρίζει πως είχε αραιώσει την επικοινωνία με την μητέρα του και πως είχε να δει την γιαγιά του από το 2021.

Άνθρωποι που την γνωρίζουν την περιγράφουν ως ιδιότροπη και οξύθυμη που δεν είχε πολλές σχέσεις με τους συγχωριανούς της.

Συνάδελφοι και συγχωριανοί της λένε στο Live News πως η γυναίκα μοίραζε τα εξώδικα υποστηρίζοντας σθεναρά πως είχε άψογη υπηρεσιακή συμπεριφορά.

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υπερκάλυψη κατά 2,4 φορές για το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υπερκάλυψη κατά 2,4 φορές για το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

Business
Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

inWellness
inTown
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Μυτιλήνη: Απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους δύο αδελφάκια με εντολή εισαγγελέα – Συνελήφθη ο πατέρας
Υπήρξαν καταγγελίες 25.09.25

Απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους δύο αδελφάκια με εντολή εισαγγελέα - Γιατί συνελήφθη ο πατέρας

Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στη Μυτιλήνη για να εξεταστούν από ειδικούς και να εκτιμηθεί αν οι συνθήκες διαβίωσής τους ήταν κατάλληλες, αλλά ο 28χρονος πατέρας πήγε και τα ξαναπήρε

Σύνταξη
Βόλος: «Τρέξτε, φύγετε…» – Οι φίλοι του 20χρονου περιγράφουν τα δραματικά λεπτά πριν από τη μοιραία πτώση
Τραγωδία στον Βόλο 25.09.25

«Τρέξτε, φύγετε...» - Οι φίλοι του 20χρονου περιγράφουν τα δραματικά λεπτά πριν από τη μοιραία πτώση

Γιατί δεν ακολούθησε τους άλλους με αποτέλεσμα τη θανατηφόρα πτώση του στον φωταγωγό - Η αγωνιώδης αναζήτηση στον ακάλυπτο και ο τραγικός εντοπισμός του

Σύνταξη
Η Τζούλια Γκάρνερ δηλώνει ότι θέλει να ερωτεύεται τους χαρακτήρες που υποδύεται, ενώ ποζάρει αλά Μαντόνα
«Borderline» 25.09.25

Η Τζούλια Γκάρνερ δηλώνει ότι θέλει να ερωτεύεται τους χαρακτήρες που υποδύεται, ενώ ποζάρει αλά Μαντόνα

Νωρίτερα αυτό το μήνα, μιλώντας στο περιοδικό W, η Τζούλια Γκάρνερ επιβεβαίωσε ότι θα υποδυθεί τη Μαντόνα στην επίσημη βιογραφική ταινία της τραγουδίστριας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μεντιλίμπαρ: «Να εκμεταλλεύονται όλοι τις ευκαιρίες τους – Προπονήθηκαν Ροντινέι και Ζέλσον»
Ποδόσφαιρο 25.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Να εκμεταλλεύονται όλοι τις ευκαιρίες τους – Προπονήθηκαν Ροντινέι και Ζέλσον»

Στα ματς με Αστέρα Τρίπολης και Λεβαδειακό αναφέρθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος παράλληλα ενημέρωσε και για την κατάτασταση των Ροντινέι, Ζέλσον Μαρτίνς, Γιάρεμτσουκ και Σιπιόνι.

Σύνταξη
Ρούμπιο: «Αδιανόητο οι άνθρωποι να συνεχίζουν τη ζωή τους, γνωρίζοντας όσα συμβαίνουν στη Γάζα»
Μπάσκετ 25.09.25

Ρούμπιο: «Αδιανόητο οι άνθρωποι να συνεχίζουν τη ζωή τους, γνωρίζοντας όσα συμβαίνουν στη Γάζα»

Ο Ρίκι Ρούμπιο πήρε θέση για όσα συμβαίνουν στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας αδιανόητο το να συνεχίζουν οι άνθρωποι τη ζωή τους γνωρίζοντας όλα όσα συμβαίνουν στη Γάζα.

Σύνταξη
Ω, αυτό το «ή»
Σεμνή συνέπεια 25.09.25

Ω, αυτό το «ή»

Αμφίθυμο χαμόγελο μιας αμετάδοτης και αμέτοχης σοφίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μισόλογα Μπαμπασίδη στη Βουλή για τις επισυνδέσεις – Επίθεση σε Τυχεροπούλου, αιχμές σε Σημανδράκο
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μισόλογα Μπαμπασίδη στη Βουλή για τις επισυνδέσεις – Επίθεση σε Τυχεροπούλου, αιχμές σε Σημανδράκο

«Δεν υπήρξε από μέρους μου και κανέναν άλλο τέλεση παράνομης πράξης» υποστήριξε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ μιλώντας στην Εξεταστική της Βουλής.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πυρά Ανδρουλάκη: Δικαιοσύνη α λα καρτ, η επιστολή Μητσοτάκη στον Ντογιάκο δεν ήταν παρέμβαση;
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Πυρά Ανδρουλάκη: Δικαιοσύνη α λα καρτ, η επιστολή Μητσοτάκη στον Ντογιάκο δεν ήταν παρέμβαση;

Δριμεία κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ερασιτεχνισμό για την ματαίωση της συνάντησης με τον Ταγίπ Ερντογάν. Δήλωσε δε ότι δεν θα κάνει ούτε βήμα πίσω στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι θα κάνει νέα πρόταση προανακριτικής.

Σύνταξη
Αρκεί το πρόγραμμα για να «ενώσει» το ΠΑΣΟΚ; – Ενεργά τα εσωκομματικά μέτωπα, «τραβάει αυτιά» ο Ανδρουλάκης
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Αρκεί το πρόγραμμα για να «ενώσει» το ΠΑΣΟΚ; – Ενεργά τα εσωκομματικά μέτωπα, «τραβάει αυτιά» ο Ανδρουλάκης

Νέες εσωκομματικές «ίντριγκες» στο ΠΑΣΟΚ. Δηλώσεις πρωτοκλασάτων στελεχών ενόχλησαν τον Νίκο Ανδρουλάκη, που πλέον δεν αφήνει αναπάντητες τις αιχμές. Σαφές το μήνυμα του προέδρου με πολλούς αποδέκτες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
The Secret of Secrets: Είναι το νέο βιβλίο του Νταν Μπράουν «βούτυρο στο ψωμί» των συνωμοσιολόγων;
Συνείδηση & Ύλη 25.09.25

The Secret of Secrets: Είναι το νέο βιβλίο του Νταν Μπράουν «βούτυρο στο ψωμί» των συνωμοσιολόγων;

Στο νέο του βιβλίο The Secret of Secrets, ο Νταν Μπράουν υφαίνει ένα θρίλερ γεμάτο κώδικες, δολοφονίες και επιστημονικές ίντριγκες, βυθίζοντας τον Ρόμπερτ Λάνγκτον στον λαβύρινθο των θεωριών συνωμοσίας

Σύνταξη
Ο ασυμβίβαστος Μεντιλίμπαρ
On Field 25.09.25

Ο ασυμβίβαστος Μεντιλίμπαρ

Όταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φωνάζει, όπως συνέβη και στην Τρίπολη παρά τη νίκη του Ολυμπιακού, είναι βέβαιο πως κάτι καλό θα βγει για τους «ερυθρόλευκους».

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Τελικά το έκαναν: Το South Park επιτίθεται στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Στιγμή κάθαρσης 25.09.25

Τελικά το έκαναν: Το South Park επιτίθεται στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου

Με τον Επικεφαλής της Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ, Μπρένταν Καρ, σε ένα βουνό από περιττώματα και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ στο στόχαστρο, το τελευταίο επεισόδιο του South Park δεν χαρίζει κάστανο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λύθηκε το μυστήριο των χιλιάδων σεισμών στη Σαντορίνη – Η άγνωστη σύνδεση με άλλο ηφαίστειο
Μάγμα από τα βάθη 25.09.25

Λύθηκε το μυστήριο των χιλιάδων σεισμών στη Σαντορίνη – Η άγνωστη σύνδεση με άλλο ηφαίστειο

Οι δονήσεις προήλθαν από την άνοδο μιας μεγάλης ποσότητας μάγματος κάτω από τον βυθό. Το ηφαίστειο της Σαντορίνης αποκαλύπτεται ότι επικοινωνεί με το υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπου.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
